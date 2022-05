Recuperar las 18 horas lectivas o la reducción de jornada retribuida para mayores de 55: las reivindicaciones del profesorado aragonés

Con pancartas y camisetas en defensa de la educación pública, los docentes de los IES Valle del Jiloca de Calamocha, Salvador Victoria de Monreal, y Gúdar-Javalambre de Mora de Rubielos salen cada miércoles a la puerta de sus respectivos centros. Piden a las administraciones “que se cumpla la promesa de reversión de los recortes en la Educación Pública aragonesa”. Unos recortes que llegaron en 2012, con la entrada de la Ley Wert, y que introdujo medidas como la ampliación de horas lectivas -pasando de 18 a 20 en la Educación Secundaria- o la eliminación del derecho a la reducción de jornada retribuida para mayores de 55 años, entre otras.

Estas medidas prometían ser transitorias dado el contexto de crisis económica, pero no fue hasta el año 2019 cuando el Gobierno central aprobó la Ley 4/2019 de 7 de marzo que buscaba derogar muchos de los recortes introducidos en 2012, entre ellos el incremento de horas lectivas. No obstante, aunque la nueva normativa recomendaba un máximo de 18 horas para Secundaria y de 23 para Primaria, dejaba la decisión final en manos de los gobiernos autonómicos. Mientras la mayoría de Comunidades Autónomas hicieron caso a la proposición estatal, otras como Castilla la Mancha, Castilla León, Murcia, Madrid o Aragón no lo han modificado todavía.

“Una de las promesas electorales del gobierno socialista aragonés en cuanto a educación era volver a las condiciones y a la situación previa a la Ley Wert. Lamentablemente no se está cumpliendo. Ni siquiera se han iniciado las negociaciones, que según apuntaban desde los sindicatos estaban previstas para este año, así que hemos perdido la esperanza de iniciar el curso 2022-2023 con una reducción de horas lectivas”, explica Fernando Pardos, portavoz del profesorado de los tres institutos turolenses.

Denuncian que esta sobrecarga está afectando a la calidad de la enseñanza pública y que una reducción en horas lectivas se traduciría en grupos más reducidos, lo que implica una mejora en la atención del alumnado, y también en un incremento de puestos de trabajo. “Mucha gente puede pensar que lo que estamos pidiendo es trabajar menos y realmente lo que pedimos es trabajar mejor. De todas nuestras horas de trabajo el horario lectivo es solo una parte, pero a mayor carga lectiva, menor tiempo para la realización de otras tareas docentes como la formación, la innovación, la evaluación, la atención individualizada al alumnado, etc”, apunta Pardos.

Además de esa revisión de los recortes, los docentes de Calamocha, Mora de Rubielos y Monreal incluyen en sus reivindicaciones una mejora de sus derechos laborales, que aseguran que se han visto “gravemente deteriorados durante la última década”. Apuntan que en cuanto a retribución salarial, el profesorado aragonés se encuentra “en la parte más baja de la tabla de todo el Estado”, con un salario bruto de 2.462 euros. Casi 560 euros menos de lo que cobran sus homólogos del País Vasco, por ejemplo. A ello se suma la escasa evolución de los sueldos. Según el boletín 2022 de retribuciones de la Enseñanza Pública elaborado por UGT, en los últimos 12 años el salario de los profesores de secundaria en Aragón solo se incrementado en 101,35 euros.

Todos a una

El IES Valle del Jiloca de Calamocha fue el primero en salir a la calle para dar visibilidad a sus peticiones. Dos meses después se han sumado los docentes de Monreal y Mora de Rubielos, y esperan que el número siga creciendo. Sin embargo, no han sido los únicos en mostrar su malestar y en reclamar una mejora en las condiciones laborales, cerca de un centenar de centros educativos de Aragón han firmado en claustro una solicitud que se han hecho llegar a la Consejería de Educación.

Haciéndose eco de las propuestas recogidas entre el profesorado, los sindicatos STEA-i y CGT, elaboraron a principios de este año un modelo de solicitud que distribuyeron a los diferentes centros. Su destinatario final era el Consejero de Educación, Felipe Faci, y en él texto se recogían, entre otras medidas, “la reducción de horas lectivas para mejorar la calidad de la enseñanza” y también la petición de recuperar “la reducción de jornada lectiva sin merma retributiva para los mayores de 55 años”.

Mientras tanto, las pancartas verdes en defensa de la Educación Pública han vuelto a los centros educativos. “Creemos que es una reivindicación lo suficientemente justa”, apunta Palmira Meneses, directora del IES Miguel de Molinos, en Zaragoza. “Queremos recuperar las ventajas y derechos que teníamos antes, el horario lectivo de antes. Bajar a 18 las horas lectivas no supone menos tiempo en el centro, nuestro horario de permanencia será el mismo, pero dedicaremos esas dos horas a la coordinación del profesorado, a mejorar la calidad de la enseñanza, etc.”, señala. Su centro es uno de los que firmó y remitió la solicitud a la Consejería de Educación.