PP y Vox sacan adelante en Oviedo una declaración institucional para pedir la dimisión del Gobierno y elecciones

Hoy no procedía el debate de esta moción. Nosotros no íbamos a intervenir, solo a apoyarla, porque creo que va a haber muchas oportunidades. Nuestra posición es muy conocida porque hemos pedido la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones y eso no es ni ser muleta ni ser acompañante, ni legitimar el discurso de nadie

Mario Arias — Portavoz del Grupo Municipal Popular