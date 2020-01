RADIOJAPUTA | "Mi madre es de Vox y me llama feminazi"

"Mi madre es de Vox", nos dice una oyenta. "Me llama feminazi y no sé qué hacer, porque me ofende un montón que vote a Vox". "¿Cómo separar la política de este sentimiento?", se pregunta… Aquí nos hemos topado con la sacralización de la familia como núcleo que no debe ser disuelto… En este capítulo repasamos la concepción tóxica de la familia.

También abordamos una conversación pillada al azar entre dos machirulos que ha escandalizado a una de nuestras oyentas: uno de esos "sujetos" quejaba de lo cara que era una separación y que era más barato "pegarle un tiro" a su ex… Nuestra compa se ha quedado literalmente con la matrícula de ese asesino en potencia… ¿Qué paso debe dar ahora?

Más preguntas, esta suscitada por otra oyenta: ¿Es lo mismo cosificar sexualmente a un hombre que a una mujer? El debate surge a raíz del vacile de la reportera Susi Caramelo al actor Hugo Silva: "¿Tú eres consciente de que si cobraras derechos de imagen por todas las tías que nos hemos tocado contigo, ahora mismo podrías estar retirado?".

En este capítulo de Radiojaputa descubrimos la vida de las mujeres calvas: una lucha muy desigual en la que, de nuevo, los hombres lo tienen mucho más fácil. ¿Os imagináis que en una entrevista de trabajo un hombre tuviera que explicar por qué está calvo?

Y tenemos muchas otras historias: el porno que simula violaciones, el señoro que nos quiere ayudar a mover un mueble, la niña que quiere brindar con su madre… Ya sabéis que estamos esperando vuestras opiniones, preguntas y experiencias en nuestro WhatsApp y Telegram: 636 75 14 20.

