Hay (pre) acuerdo. Los sindicatos y la patronal del metal han llegado a un punto de encuentro tras 9 días de huelga que han encendido a Cádiz, que han provocado una ola de solidaridad transversal y que empezaban a tener consecuencias políticas más allá de Andalucía.

Sindicatos mayoritarios y empresarios han pactado una prórroga del convenio que llevaba tres años caducado, con un aumento salarial del 2% y revisiones que garantizan que si el precio de la vida sube por encima del 2% (ahora mismo estamos con un IPC del 5,5%), se cubrirá al 80%, con el otro 20% a abonar dentro de dos años.

Si la calle en Cádiz ve esto como una victoria, que técnicamente parece serlo, o sin embargo la tensión desbordada ya no tiene retorno… eso lo veremos en las próximas horas. No todos los sindicatos que están en las movilizaciones están en la negociación, aunque la manifestación de anoche se disolvió en cuanto conocieron la noticia. Las asambleas de trabajadores se han alargado durante la madrugada.

A ver cómo amanece.

155

El mantra del 155 ha vuelto. El PP pide al Gobierno que active la intervención de Catalunya a través del artículo 155 de la Constitución para obligar al Govern a acatar la sentencia del Tribunal Supremo de garantizar que al menos el 25% de las clases en las aulas se imparta en castellano. Pablo Casado ha ofrecido apoyo parlamentario si Pedro Sánchez decide hacerlo.

El Gobierno tiene pinta de ponerse de perfil y dejar hacer a la Justicia. El Govern no quiere acatar la orden del Supremo, aunque seguramente veamos fórmulas imaginativas para encontrar una solución intermedia que evite males mayores sin que parezca una gran cesión.

Fuerzas y cuerpos 

Santiago Abascal y Pablo Casado se plantaron ayer en las protestas del sindicato de policías Jupol para darles su apoyo con argumentos como que “la izquierda quiere desarmar a la Policía y armar a los delincuentes”.

Lo cierto es que organismos internacionales de libertad de expresión, y también Bruselas, han pedido cambios en la Ley Mordaza.

Más allá de los que se quieren hacer la foto con los del ‘A por ellos’, es sorprendente cómo muchos medios y periodistas están aceptando como algo aséptico los planteamientos completamente ideológicos (por ejemplo piden que los DNI no puedan estar en catalán o gallego) o directamente erróneos: critican que la reforma de PSOE y Unidas Podemos permite difundir grabaciones de cargas policiales y otros operativos, cuando es algo que ya es totalmente legal en la actual ley. Critican que se quieren prohibir las pelotas de goma, cuando la propuesta del Gobierno se limita a ordenar protocolos y recomendar que se usen los "medios menos lesivos" que sean adecuados en cada caso (nada que ver con el texto de la resolución en Catalunya que sí las prohíbe). Y así con todo. Aquí tienes un análisis pormenorizado de los errores, de los que seguramente son conscientes pero qué más da.

Aquí se juzga la violencia machista

Los juzgados de violencia machista reciben en España más de 400 denuncias al día. Unas 17 denuncias por hora.

¿Cómo es uno de esos juzgados? ¿Qué tienen que contarnos los jueces, las psicólogas, los funcionarios que tratan cada día con decenas de denuncias? Hoy en el podcast, te enseñamos por dentro cómo son y hablamos con quienes trabajan allí.

Hoy es 25N, día contra la violencia machista. En este reportaje también hablan las víctimas sobre las dificultades psicológicas y burocráticas para denunciar: "No, yo no quería denunciar, lo que quería era irme y que me dejara en paz”.

Que no se te pase

Ojo elecciones. Ha fracasdo la aprobación del Presupuesto de Andalucía. Ni el PSOE, ni Vox, ni Podemos han dado oxígeno a Juanma Moreno Bonilla, que ahora podrá ejercer su "libertad" concedida por Pablo Casado y convocar elecciones anticipadas.

Blindando lo privado. El Gobierno ha aprobado un plan de inyecci√≥n de dinero para aumentar la red de escuelas infantiles de 0 a 3 a√Īos. ¬ŅY sabes qu√©?¬†Que hay comunidades que no lo quieren¬†porque eso le vendr√≠a mal a las escuelas concertadas, que dan un servicio desigual.

Accidente. Un muerto y tres heridos por un escape de CO2 en el sistema antiincendios de la central nuclear de Ascó, en Tarragona. 

Semáforo alemán. Socialdemócratas, Verdes y liberales formarán una coalición de gobierno en Alemania. Acaban de llegar a un acuerdo, que otorga a Olaf Scholz la presidencia y seis ministerios a su partido. Importante: el Ministerio de Finanzas se lo quedan los liberales y eso puede tener repercusiones europeas.

Dimitir es un nombre sueco. La primera ministra de Suecia ha renunciado a su cargo solo siete horas después de su nombramiento. Ha sido la primera mujer en liderar el país, pero ha decidido dejarlo al perder una votación presupuestaria y tras la salida de los verdes de la coalición de Gobierno. Más detalles.

Cosas que no sabía

No conoc√≠a¬†que el vino, tal y como lo conocemos ahora, es tambi√©n consecuencia de una crisis, la que provoc√≥ un insecto. La filoxera lleg√≥ a Europa como ‚Äėpoliz√≥n‚Äô en un barco en 1845 y arras√≥ los vi√Īedos de Espa√Īa y Francia. Se tard√≥ un siglo en acabar con ella y por el camino se aprendieron algunas cosas.¬†Todos los detalles.

No conoc√≠a¬†la historia del secuestro en 1970 del vuelo 351 en Jap√≥n. Los secuestradores (con bombas y katanas que pudieron subir a bordo, eran otros tiempos) eran militantes comunistas que quer√≠an que el avi√≥n, con gasolina solo para un vuelo local, les llevara a Cuba. Al final, tras negociaciones y trampas por parte de las autoridades, acabaron en Corea del Norte, donde se les perdi√≥ la pista durante a√Īos. Detalles sin desperdicio¬†en este hilo de Twitter.

No conoc√≠a¬†la historia de Eunice Newton Foote, la cient√≠fica olvidada que descubri√≥ c√≥mo se calienta la atm√≥sfera. Si Newton Foote hubiera sido un hombre, a lo mejor no la hubieran tratado con condescendencia cuando en 1856 descubri√≥ con experimentos rudimentarios que el aumento de Co2 calienta la atm√≥sfera. Por supuesto, sus hallazgos fueron capitalizados a√Īos despu√©s por investigadores hombres.¬†La historia completa.

