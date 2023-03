📩 BOLETÍN | El cuento de la bióloga

Hola.

El cuento de la bióloga

Nunca imaginé que fuera a arrancar este boletín un día hablando de Ana Obregón. Pero así es la política, te da sorpresas, te abre debates donde menos te lo esperas. En este caso, en la portada del Hola:

“Ana Obregón, madre de una niña por gestación subrogada”. El titular, la foto de la presentadora y bióloga saliendo del hospital en silla de ruedas (¿?) con el bebé en brazos, y el dato de su edad (68 años) han reavivado la polémica sobre la contratación de mujeres para que gesten y den a luz niños que luego entregan a sus clientes. La práctica es ilegal en España y legal en EEUU y otros países, donde la gente con mucho dinero acaba acudiendo.

Datos. De hecho, en España hay más de 2.500 niños nacidos por gestación subrogada en otros países y luego inscritos en nuestro registro por familias que habían contratado el proceso en el extranjero.

Lo curioso es que el caso Obregón no solo ha despertado el interés de los medios o del activismo feminista sino que ha provocado la reacción inmediata de la política: el PP dice ahora que está dispuesto a legalizar la práctica ante la evidencia de que quien no pueda hacerlo aquí lo hará en otro país, aunque propone limitarlo a casos donde no haya “interés mercantil”. Es decir, que no haya dinero de por medio. Y lo cierto es que la inmensa mayoría de las veces se hace por dinero.

En el Ministerio de Igualdad, sin embargo, lo tienen claro: “La gestación subrogada es una forma de violencia contra las mujeres”. Desde el PSOE han definido la imagen de Obregón en Miami como “dantesca”. Creo que seguiremos hablando del tema.

Pedro Sánchez en China

La otra noticia política más importante del día, y no se parece en nada a la anterior, es la visita de Pedro Sánchez a China. Será recibido por el presidente Xi Jinping, que acaba de volver de Rusia de hablar con Putin del futuro de la guerra. Eso le da un carácter especial a esta visita. Hoy en el podcast, intentamos saber qué hace Pedro Sánchez allí y qué papel juega China en un posible plan de paz.

El cepillo

La Iglesia (por fin) empezará a pagar dos de los impuestos que paga todo el mundo y de los que se había librado hasta ahora: el de Contribuciones Especiales y el de Construcciones, Instalaciones y Obras. El Gobierno y la Conferencia Episcopal han llegado a un acuerdo. El Impuesto de Bienes Inmuebles, el IBI, parece que por ahora se lo seguiremos perdonando.

Francisco, ingresado. El Papa fue ingresado ayer por una infección respiratoria (no es COVID, dice El Vaticano) que llevaba días causándole problemas. Ha suspendido sus actividades para hoy y mañana, y se quedará en el hospital por ahora. Tiene 86 años.

Que no se te pase

Movimientos en Podemos . Dos líderes territoriales de Podemos han decidido acudir al acto de apoyo a Yolanda Díaz del domingo sin esperar a la luz verde de su partido. Podemos pide a Sumar unas primarias abiertas, que no siempre han sido el método preferido por la formación morada.

. Dos líderes territoriales de Podemos han decidido acudir al acto de apoyo a Yolanda Díaz del domingo sin esperar a la luz verde de su partido. Podemos pide a Sumar unas primarias abiertas, que no siempre han sido el método preferido por la formación morada. CuIdAdo . Cientos de expertos y peces gordos del mundo de la tecnología han firmado una carta conjunta para pedir que se detenga cuanto antes la “peligrosa carrera” por desarrollar la Inteligencia Artificial sin ningún tipo de control ni garantías. Piden un pacto global antes de seguir avanzando.

. Cientos de expertos y peces gordos del mundo de la tecnología han firmado una carta conjunta para pedir que se detenga cuanto antes la “peligrosa carrera” por desarrollar la Inteligencia Artificial sin ningún tipo de control ni garantías. Piden un pacto global antes de seguir avanzando. Universidades. El rector de la Complutense ha revalidado su cargo en unas polémicas elecciones con el PP repartiendo sus papeletas en el campus. La Universitat de Barcelona propone apartar a una premio nacional de investigación por acoso laboral.

Cosas que no sabía

No sabía que el cajón flamenco no tiene origen español, ni gitano, ni llegó a Andalucía directamente del norte de África. En realidad es de origen peruano y se introdujo en España hace muy poco, en 1977. Se lo trajo Paco de Lucía tras ver una actuación en la embajada de España en Lima. De hecho, el origen histórico hay que buscarlo en la época esclavista de los españoles en América Latina: los esclavos negros usaban las cajas de mercancías que cargaban para tocar de espaldas a sus dueños en los descansos.

que el cajón flamenco no tiene origen español, ni gitano, ni llegó a Andalucía directamente del norte de África. En realidad es de origen peruano y se introdujo en España hace muy poco, en 1977. Se lo trajo Paco de Lucía tras ver una actuación en la embajada de España en Lima. De hecho, el origen histórico hay que buscarlo en la época esclavista de los españoles en América Latina: los esclavos negros usaban las cajas de mercancías que cargaban para tocar de espaldas a sus dueños en los descansos. No conocía la historia del vuelo 5390 de British Airways con destino Málaga que en 1990 sufrió el desprendimiento del parabrisas izquierdo de la cabina de los pilotos a 5.000 metros de altitud. El capitán salió disparado hacia afuera, pero sus compañeros pudieron sujetarle de las piernas. Estuvo 22 minutos con el cuerpo recibiendo vientos de 600 kilómetros por hora a temperaturas que llegaron a los -17ºC. Sobrevivió. Y volvió a pilotar aviones.

la historia del vuelo 5390 de British Airways con destino Málaga que en 1990 sufrió el desprendimiento del parabrisas izquierdo de la cabina de los pilotos a 5.000 metros de altitud. El capitán salió disparado hacia afuera, pero sus compañeros pudieron sujetarle de las piernas. Estuvo 22 minutos con el cuerpo recibiendo vientos de 600 kilómetros por hora a temperaturas que llegaron a los -17ºC. Sobrevivió. Y volvió a pilotar aviones. No sabía que, además de ser objeto de una de las fotografías más icónicas y reproducidas de la historia, el Che Guevara era aficionado a la fotografía. Una historiadora ha conseguido recopilar materiales que muestran a Ernesto Guevara como un apasionado de la fotografía y de su capacidad para denunciar la explotación. Aquí puedes ver varias de sus fotos.

