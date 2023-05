📩 BOLETÍN | Mucho más de derechas

Hola.

Agarra una tila y vamos al lío.

Debacle

España es hoy un país mucho más de derechas que ayer. O más anti-izquierdas, no sé. A lo mejor te levantas con el ánimo tocado. No me extraña. Yo estoy igual.

El golpe es fuerte. La derecha va a gobernar en todas las grandes ciudades. En Madrid, mayoría absoluta de Ayuso y mayoría absoluta del alcalde Almeida. En Valencia, podría haber gobierno de PP y Vox, una fórmula que veremos repetida a partir de hoy en toda España. Sevilla, Valladolid o Cádiz caen del lado de la derecha. La izquierda sale del gobierno en la Comunitat Valenciana, Cantabria, Aragón, Extremadura, Balears, Canarias, La Rioja… García-Page, que no representa precisamente al PSOE más de izquierdas, es el único de los grandes referentes que puede presumir de resultados. La izquierda en el poder autonómico queda reducida a Asturias y Navarra, a los que podríamos sumar con sus matices a gobiernos que no se han decidido en este 28M como el de Catalunya (ERC) y la presencia del PSE en el ejecutivo del PNV en Euskadi.

En Barcelona, Ada Colau no seguirá siendo alcaldesa. La lista más votada es la de Xavier Trias, aunque Jaume Collboni (PSC) puede recabar apoyos para intentar ser alcalde.

Y luego está lo de Más País, Podemos y otras candidaturas a la izquierda del PSOE. En el caso de Podemos, ni siquiera ha conseguido un solo concejal en Madrid capital, tampoco un solo escaño en la Comunidad de Madrid, ni tampoco representación en la Comunitat Valenciana. Rita Maestre y Mónica García no solo no han cumplido su misión casi imposible de desbancar al PP sino que han visto cómo el PSOE vuelve a pelearle el liderazgo de la oposición con dos candidatos nuevos y de perfil bajo.

De todo esto, claro, salen muchas lecturas nacionales. El triunfo del PP, reforzado por la vuelta del voto de un Ciudadanos desaparecido, lanza a Feijóo a por las generales que serán este mismo año, aunque su futuro queda vinculado ya irremediablemente al de Vox. La pérdida del PSOE de casi todo su poder territorial obliga a Pedro Sánchez a pensar en una estrategia para corregir el rumbo. Todo esto complicará aún más las relaciones con Unidas Podemos y no es el ambiente más productivo para las negociaciones que le quedan a Yolanda Díaz.

Ignacio Escolar escribe: “¿Está todo perdido para las generales? ¿Este resultado es la antesala de un gobierno del PP y Vox? Viendo los datos de hoy, queda claro que Feijóo es el favorito para ganar. No solo por la victoria en votos del bloque de la derecha, no solo por la potencia del poder autonómico y municipal que ahora jugará a su favor. Pese a todo, aún no es segura la victoria de Feijóo”.

Si miramos a municipios más pequeños y otros detalles de la jornada, nos llega esto:

En Euskadi, teníamos una duda: ¿la inclusión de candidatos con antecedentes penales en las listas de EH Bildu, y toda la campaña posterior de la derecha, pasaría factura a la izquierda abertzale o todo lo contrario? Respuesta: todo lo contrario.

En Ourense, sorpresa: el alcalde ha conseguido una gran victoria a pesar del escándalo de sus audios presumiendo de cómo blanquear dinero.

Xavier García Albiol volverá a ser alcalde de Badalona y con la alfombra roja de la mayoría absoluta: 18 de 27 concejales.

En Melilla, el PP ha recuperado la mayoría absoluta tras una campaña electoral marcada por la operación contra el fraude en el voto por correo.

En Aragón, donde ha ganado el PP y necesitará el apoyo de Vox, finalmente ha entrado Aragón Existe con tres escaños.

Hoy en el podcast, profundizamos en las claves de estos resultados y nos preguntamos: ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar a partir de ahora?

