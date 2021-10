Los Presupuestos ya están en el Congreso. Aquí te dejo las claves fundamentales de en qué nos vamos a gastar el dinero público en 2022:

Jóvenes, pymes y recuperación postpandemia son los tres focos sobre los que el Gobierno quiere llamar la atención a través de las cifras presentadas.

Está prevista la mayor inversión de educación de la historia. Más de 5.000 millones de euros, la mitad en becas.

Bomba de oxígeno para la Cultura y para el ministro Iceta, que endulza su cargo no deseado con el mayor presupuesto de la historia de la democracia para políticas culturales. Sube un 40%. Pasa lo mismo con las cantidades destinadas a Investigación y Desarrollo, Defensa o Justicia.

Se reduce del 85% al 40% la bonificación fiscal de las empresas que alquilan casas o pisos. Es una medida pactada para la futura Ley de Vivienda que se adelantaría a enero de 2022.

En Sanidad est√° previsto¬†un 10% de gasto menos¬†respecto a 2021, un a√Īo de enorme inversi√≥n por ejemplo en vacunas.¬†Se han presupuestado¬†30 millones para un programa de salud mental y 28 para la implantaci√≥n de una nueva t√©cnica contra el c√°ncer.

Becas para aspirar a la toga. El Gobierno destina un millón de euros para becas que sufraguen las oposiciones a juez y fiscal. Esto viene a tratar de paliar eso de que solo llega a juez el que se lo puede permitir y que, por tanto, hay un sesgo de clase en los que toman decisiones judiciales.

Y luego está lo de la Casa Real, que siempre da juego aunque sepamos que es una cifra totalmente falsa porque representa una ínfima parte del gasto real, escondido en las cuentas de varios ministerios. En fin, que ni frío ni calor simbólico: la asignación se queda como estaba.

Son muchas cosas, pero no me digas que no son importantes.

¿Y todo esto cómo se paga? Además de con las ayudas europeas, recaudación: el IVA y el IRPF están en máximos. Lo que más crece es el Impuesto de Sociedades.

Y aunque nos fijemos en lo nuevo, lo que cambia, lo que baja o sube mucho, al final el gasto general se lo llevan las grandes partidas. Aquí tienes gráficos sobre cuáles son. Uno de cada tres euros de los presupuestos serán pensiones.

Próxima estación: reforma laboral

Todavía estamos masticando cifras presupuestarias y ya vemos venir el siguiente plato. Yolanda Díaz quiere meterle mano ya a la reforma laboral que rige desde Mariano Rajoy. El Ministerio de Trabajo propone que las empresas no tengan más de un 15% de empleados temporales en su plantilla.

Al matadero¬†Llevamos hoy una nueva entrega de la investigaci√≥n sobre la industria c√°rnica en Espa√Īa. Empresas que reciben subvenciones millonarias del Estado y la UE han sido escenario de pr√°cticas abusivas y vulneraciones de derechos laborales a trabajadores migrantes. Hoy nuestro compa√Īero Pol Pareja nos relata¬†episodios de racismo, miedo y accidentes laborales evitables.

Brexit: trabajo, gasolina y caos

Reino Unido hace aguas. El Brexit vuelve a estar en crisis y la UE se ve obligada de nuevo a sacarle las castañas del fuego a un país que quiere rechazarla pero que se ha metido en un callejón sin salida.

Hay un millón de puestos de trabajo vacantes en Reino Unido por culpa de las políticas migratorias tras el Brexit. Hoy en el podcast hablamos con una española que vive y teletrabaja desde allí, mi compañera María Ramírez, subdirectora de elDiario.es al frente de la información internacional.

Que no se te pase

A ver si ahora. Moncloa y el PP se han reunido para retomar el contacto para la renovación de los órganos constitucionales. Eso sí, el Poder Judicial no se toca porque Pablo Casado ha dejado claro que se ofrece a hablar de cualquier cosa menos de esa.

Pasillos. Un estudio del CSIC determina que la mayor concentración de coronavirus en los hospitales, y por tanto el mayor foco de contagio, no está en las habitaciones de los infectados sino en los pasillos de alrededor. Hay que cambiar los sistemas de ventilación de las zonas comunes.

Tangana en la catedral . El maravilloso episodio de la catedral de Toledo, donde el deán ha tenido que dimitir por permitir la grabación de un videoclip de C. Tangana y Nathy Peluso, tiene más trasfondo: te contamos la batalla interna en la jerarquía eclesiástica que ha favorecido la cesión del deán. Spoiler: han ganado los ultras.

Armas. Un hombre armado con un arco y flechas ha atacado en varias zonas de una ciudad noruega cercana a Oslo. Ha provocado la muerte de al menos cinco personas. En Euskadi, el campus universitario de Leioa ha tenido que ser evacuado por la presencia de un joven con escopeta.

En el capítulo de hoy

El juego del calamar. Es la serie más vista de la temporada, la más comentada y la más denostada, todo a la vez. La estoy terminando y no va a pasar a mi lista de preferidas pero la verdad es que no me arrepiento de haberla visto. Es diferente. Aunque no tanto: echa un ojo a otros títulos culturales que juegan con elementos parecidos a los de esta serie, como la crítica al capitalismo de la competitividad extrema, juegos crueles y conciencia de clase.

'La directora' es una serie sencilla, con humor y trasfondo sociopolítico, ideal para profesores o gente en contacto con el mundo académico. Una mujer se convierte en la primera directora de un departamento universitario. Como comentan en Elle, tiene mérito que la creadora de la serie, Amanda Peet, consiga lanzar al éxito la serie en una plataforma como Netflix, cada vez más llena de explosiones y calamares sangrientos.

Eh, ya que estamos con Netflix, cuidado:¬†la plataforma ha subido los precios otra vez¬†para los paquetes Est√°ndar y Premium. El movimiento sucede justo antes de que HBO se transforme en HBO Max, una renovada apuesta¬†para incluir formatos m√°s populares¬†en la plataforma que nos ha dado probablemente las mejores series de las √ļltimas d√©cadas.

