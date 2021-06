Estamos a punto de bajar la tasa de incidencia de la barrera psicológica de los 100 casos. Venga, vamos. Buenos días.

Si yo me hago la pregunta supongo que habrá miles de personas que también se la estarán haciendo: si he pasado la Covid, ¿qué pasa con mi vacuna? Belén Remacha nos ha conseguido las respuestas con todos sus matices. Resumido: si tienes menos de 65 años, tienen que pasar 6 meses desde la enfermedad hasta la vacunación, que será de una sola dosis. Al final de la cola. ¿Que hay gente que está siendo vacunada antes y con dos dosis? Pues sí, hay errores. No es que sea grave ponerse la vacuna antes de tiempo; la norma tiene más bien que ver con que hay otras personas que la necesitan antes y nosotros ya estamos inmunizados temporalmente.

Y ahora a la inversa: si ya estás vacunado, ¿puedes contagiarte y transmitir el virus? La respuesta es corta: sí. ¿Cómo de probable es? Esa respuesta es más larga.

El Ingreso Mínimo Vital cumple un año. El Gobierno puso en marcha por primera vez una renta mínima contra la pobreza. Un hito político que sin embargo se ha visto muy lastrado por la torpeza en la tramitación. Solo lo ha recibido un tercio de los hogares previstos. Los detalles.

Ayuso baja la cabeza

La figura del rey ha conseguido lo que nadie había conseguido antes: que Ayuso se achante y rectifique. "¿Qué va a hacer el rey? ¿Va a firmar esos indultos?”, dijo el domingo y puso el foco sobre una hipotética objeción de conciencia de Felipe VI que según los expertos sería ilegal. Hasta en el PP se han puesto de los nervios y han forzado a Ayuso a decir que no quería decir eso y que el único al que hay que mirar es a Pedro Sánchez.

La historia europea solo nos da un ejemplo reciente de lo que Ayuso sugería entre líneas. El rey de Bélgica abdicó durante 36 horas en 1990 para no tener que firmar el decreto que despenalizaba el aborto en su país.

‘Catalunya: diálogo y soluciones’. elDiario.es e infoLibre hemos organizado un debate sobre el futuro catalán con Manuela Carmena, Jordi Amat, Ignacio Escolar, Daniel Basteiro… Puedes volver a verlo aquí.

Cierra al salir. Mientras, el PSOE presiona internamente para que Susana Díaz se vaya ya. Espadas ya es oficialmente candidato para cuando se convoquen elecciones en Andalucía, pero ella quiere contemporizar al frente del partido, quién sabe para negociar qué. La siguiente tensión será por la sucesión de la Alcaldía de Sevilla.

Un paseo. Había dicho Moncloa que Pedro Sánchez y Joe Biden se iban a encontrar este lunes en la cumbre de la OTAN para hablar de cosas importantes. Lo que hemos visto en realidad ha sido más bien un 'perdona Joe que te moleste, pues tengo prisa porque tengo que ir a un sitio, bueno espera que te cuento de camino'. Menos de un minuto.

***

Que no se te pase

La FP del futuro. El Gobierno aprueba hoy la nueva ley de Formación Profesional, con más intervención de las empresas, que podrán tener un tutor para hacer seguimiento de alumnos y posibles aspirantes a contrato. Más detalles.

Son terribles las condiciones en las que tenemos a las personas inmigrantes en Canarias. Y tienen consecuencias para su salud: sabañones, crisis de ansiedad o diarrea. Médicos del Mundo lo ha documentado en un informe.

El Papa Francisco 'purga' a los cardenales ultras que gestionan los órganos de gobierno de la cúpula de la Iglesia. Dicen que Bergoglio por fin ha decidido hacer limpieza cueste lo que le cueste.

¿Por qué se vino abajo la línea 12 de metro en México? Una investigación del New York Times (en español) muestra visualmente los graves fallos de construcción que desencadenaron el accidente. Murieron 26 personas.

No todos los días se pueden leer las reflexiones de la persona que protagonizó la filtración de unos documentos que cambiaron EEUU y el periodismo: los Papeles del Pentágono, que dejaron al descubierto las mentiras sobre la guerra de Vietnam.

***

En el capítulo de hoy

El niño ciervo. Estoy viendo estos días una serie, basada en un cómic, que se llama Sweet Tooth (El niño ciervo). Se desarrolla en un mundo presa de una pandemia vírica que se parece mucho a la Covid-19. Muy al principio de este boletín os conté lo que me fascinaba el videojuego The Last of Us y esta serie parece una versión dulce de la misma trama. Me está gustando.

Intenté ver ‘Contagio’, la película de 2011 de la que se hablaba mucho hace unos meses porque parecía premonitoria de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. La tuve que quitar. Lo que en cualquier película serían muertes desagradables y escenas truculentas, de pronto te afecta de una manera mucho más profunda. Me hizo pensar sobre cómo reaccionan las víctimas de guerras o episodios realmente traumáticos ante las muchas películas que todo el mundo ve y ellos quizá sufren.

¿Maratón o capítulo semanal? Los compañeros de Vertele reabren el debate sobre si preferimos el goteo de capítulos para mantener la tensión e ir comentando con otra gente durante la semana, o los atracones de capítulos. A la serie del momento, Mare of Easttown, le ha ido bien dosificando las entregas. Yo lo tengo claro: soy de maratón y ya no soporto las esperas. ¿Tú?

Pues hasta aquí. Mañana nos leemos de nuevo.

Un abrazo,

Juanlu.