Es Real, pero no es real

Vamos a decirlo claro: el presupuesto oficial de la Casa Real que cada año conocemos es una gran mentira. La cifra de los Presupuestos Generales del Estado solo cubre una parte del dinero que de verdad nos gastamos en mantener y proteger a la Monarquía. Hoy te contamos que el Ministerio de Presidencia del Gobierno asume el gasto de 146 funcionarios que trabajan para la Casa Real en Zarzuela. El coste: 2,5 millones de euros.

Acuérdate de que ya te contamos que Patrimonio Nacional también se hace cargo, entre otras cosas, de decenas de trabajadores más por valor de unos 776.000 euros. También Defensa o Interior ponen dinero para nóminas al servicio de la Casa Real.

En total, son más de 3 millones de euros. Compáralo con los 8,4 que sí constan como asignación oficial en los Presupuestos es al menos un 37% más de lo que teóricamente tienen de asignación presupuestaria. Y lo que no sabremos aún.

En todas las monarquías cuecen habas. Resulta que en la ley británica hay un procedimiento, el ‘consentimiento de la reina’, que permite a la monarca acceder con antelación (y por tanto influir) a la legislación que le afecte de alguna manera. Y así, Isabel II consiguió por ejemplo que se metiera una excepción que la convierte en la única persona con propiedades en Escocia no obligada a cumplir una norma sobre energía verde.

Esto sí es real

Si has notado que últimamente hace más calor, no te equivocas. Una de cada tres provincias ha tenido entre 2015 y 2020 las temperaturas más altas desde que se tienen registros.







Para hacer seguimiento de esta realidad, estrenamos una herramienta del tiempo un poco peculiar: responde a la pregunta ¿hace más calor hoy que normalmente? Cada día, podrás comprobar en elDiario.es si es así, con la temperatura comparada con la media histórica, o es solo sugestión. Una virguería de nuestro equipo de datos.

100 dólares por vacunarte

Estados Unidos tiene un problema con la vacunación, que iba como un tiro durante los primeros meses pero que se ha estancado ante la despreocupación de algunos jóvenes, la desconexión de mucha gente que vive ajena a las recomendaciones oficiales y el escepticismo casi negacionista de, sobre todo, la parte más conservadoras de la sociedad. El alcalde de Nueva York empezó regalando hamburguesas y patatas fritas a quien fuera a inocularse y ya va a la desesperada: ofrece 100 dólares a cambio del pinchazo.

En España, la tasa de incidencia de la quinta ola baja por primera vez, pero ahora toca ver subir el número de muertes: se han registrado 72 en un solo día.

La farmacéutica Pfizer dice que una tercera dosis de la vacuna vendría bien para aumentar la protección contra la variante Delta del coronavirus. La ministra de Sanidad nos sorprendió el otro día dando por hecho que esa tercera dosis será necesaria, “habrá que ver cuándo”.

Salud mental. Las referencias de famosos como Simone Biles, que hablan con cierta naturalidad de sus problemas de salud mental, está ayudando a los más jóvenes a ir al psicólogo cuando lo necesitan.

Que no se te pase

La tormenta perfecta que se le venía encima al Gobierno con los indultos se ha quedado en llovizna. El PP abandona su campaña de recogida de firmas: tienen pocas y el clima político no parece que vaya por ahí.

Del otro lado, tampoco hay tormenta. De hecho, el 60% de los catalanes aceptaría votar en referéndum un posible acuerdo entre Moncloa y Govern aunque no incluyera la independencia. La mitad de los votantes de ERC estarían por la labor.

Homofobia. El Ministerio de Interior ha dictado una instrucción a la Policía para que, de entrada, investigue como posible delito de odio cualquier agresión donde haya algún indicio como la orientación sexual de la víctima o que alguien escuche un grito de “maricón”. Más detalles

Cosas que no sabía

No sabía que la inmensa mayoría de los empleados en ese lugar maravilloso que es Estados Unidos reciben menos de 14 días de vacaciones al año. De hecho, la opción más habitual para las empresas es conceder menos de 10, y gracias, porque no están ni obligadas legalmente a hacerlo. Solo el 7% de los trabajadores en EEUU tienen entre 20 y 24 días de vacaciones, el mínimo legal en España (22), Alemania o Portugal. Francia tiene 30 días hábiles de vacaciones.

No sabía, aunque es un poco obvio, que nos resulta fácil contar de cinco en cinco y que nuestros números grandes giran alrededor del 10 porque al principio de los tiempos los dedos de las manos eran la medida de las cosas. De hecho, en algunos idiomas, ‘mano’ y ‘cinco’ se dicen igual; en Vanuatu, para decir el número 10 dicen ‘dos-manos’. El 11 es ‘dos-manos-uno’ y 15 ‘tres-manos’. No en todas las culturas es así.

No sabía que existía una técnica denominada ‘respiración circular’ para poder echar aire y tomar aire al mismo tiempo. ¿Eso se puede hacer? Eso parece, aunque en realidad el truco está en acumular el aire en la boca para así poder inspirar por la nariz mientras soplas. ¿Pero qué me estás contando y para qué sirve esto? Pues es una técnica habitual para tocar instrumentos musicales de viento sin interrupciones para respirar. Un vídeo para entenderlo bien.

