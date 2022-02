CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

Las presentes Condiciones Generales de Contratación, tienen por objetivo regular la contratación de las actividades ofrecidas por CAMPO BASE TODO

MONTAÑA CB (en adelante CB). La contratación de las actividades ofrecidas por CB, suponen la aceptación por el participante, si reserva alguna, de todas y cada una de las presentes Condiciones Generales de Contratación.

La contratación de las actividades que oferta CB, se regirán por las siguientes condiciones generales de contratación.

Primera: Número mínimo y máximo de participantes. Las actividades sujetas a un número mínimo de participantes, sólo se llevarán a cabo si se llega al número mínimo de participantes marcado para dicha actividad.

Si la actividad está sujeta a un número máximo de participantes, una vez alcanzado el número máximo de participantes marcado, no se admitirán más participantes para esa actividad.

Segunda: La participación en la actividad que oferta CB, se realizará por medio de una reserva.

La reserva se realizará por vía telefónica o correo electrónico (guias@campobase.es), siendo posible que se habilite un sistema en línea de reserva.

Al realizar la reserva el participante deberá abonar el 20 % del precio de la actividad, por medio de transferencia en la cuenta corriente que CB facilite.

El participante podrá anular su reserva y recuperar lo abonado, siempre y cuando se haya superado el número mínimo de participantes y no suponga que no se supere el número mínimo de participantes (En otro caso daría lugar a suspender la actividad, con el consiguiente perjuicio al resto de los participantes) y además, concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

- Que el participante no pueda realizar la actividad por una razón de fuerza mayor que no haya podido prever (Trabajo, salud o circunstancia sobrevenida de especial gravedad.).

- Que la reserva se anule como mínimo, 7 días antes de la fecha en la que se vaya a llevar a cabo la actividad.

En otro caso el participante no tendrá derecho al reembolso de lo pagado en concepto de reserva. En tal caso, la reserva podrá ser utilizada en otra actividad, en el plazo de los 3 siguientes meses, trascurrido dicho plazo, el participante perderá la reserva.

En caso de que el desistimiento suponga algún coste a CB, como alquiler de material u otro cualquiera que no pueda recuperar, este podrá ser repercutido al participante, previa demostración por parte de CB.

A los efectos de cómputo de plazos, se considerará el inicio de la actividad a las 00:00 del día que se vaya a realizar la misma.

Tercera: Una vez alcanzado el número mínimo de participantes marcado para cada actividad, CB remitirá un correo electrónico a cada participante, que tendrá adjunto el documento de contratación de la actividad y el anexo que describe la actividad en concreto, el participante deberá abonar el precio restante de la actividad en el plazo de 24 horas y deberá firmar y remitir a CB dichos documentos o bien deberá entregárselos al guía antes del inicio de la actividad, lo que constituye un requisito indispensable para poder participar en la actividad.

De no llegarse al número mínimo de participantes, CB reembolsará al participante la cantidad abonada en concepto de reserva.

Cuarta: Por la propia naturaleza de las actividades, éstas están sujetas a que se den las condiciones climatológicas adecuadas para su correcto desarrollo, por lo que las actividades podrán ser suspendidas si las condiciones climatológicas impiden la realización de la actividad o ponen en riesgo la integridad del los participantes, en cuyo caso se buscará la fecha más próxima para llevar a cabo la actividad.

Quinta: Será por cuenta y bajo la responsabilidad de cada participante, su propio transporte hasta el lugar de inicio de la actividad, salvo que la actividad incluya dicho transporte.

Sexta: La pérdida o deterioro del material aportado por CB, ocasionada por mal uso o uso negligente por el participante, deberá de ser resarcido por el participante, bien en el coste de reparación o sustitución. Entendiéndose excluida la pérdida o deterioro por el desgaste normal del material o causa de fuerza mayor.

Séptima: Los participantes menores de 14 años o menores de edad con necesidades especiales, deberán ir siempre acompañados por quien ostente su guarda y custodia, o por un adulto con la autorización de quien ostente su guarda y custodia.

Octava: CB proporcionará los guías adecuados para que la actividad se desarrolle con la necesaria seguridad, lo que se detallará en el anexo de cada actividad.

CB se compromete a que los guías cuenten con la experiencia y titulación necesaria para el desarrollo de cada actividad, exigiendo la previa acreditación a los guías.

Novena: En todo momento, los participantes deberán de seguir las indicaciones o instrucciones de los guías, especialmente en lo tocante a cuestiones de seguridad.

Si los participantes no siguen las indicaciones o instrucciones de los guías, deberán asumir su exclusiva responsabilidad por tales actos.

Una vez iniciada la actividad, el guía de la misma podrá variar el itinerario o programa de la actividad para adaptarse a las condiciones físicas de los participantes o alguno de los participantes, siempre que vea comprometido el correcto desarrollo de la actividad, su seguridad o considere comprometida la integridad de los participantes o de algún participante en concreto, en tal caso el resto de los participantes habrán de aceptar la decisión del guía.

El guía podrá variar el desarrollo de la actividad, conforme a las condiciones meteorológicas o del lugar en que se desarrolle la misma, a fin de garantizar la seguridad de la actividad y de sus participantes.

El guía podrá, en todo momento, excluir de la actividad a aquellas personas cuyo comportamiento comprometa la seguridad de la actividad o de sus participantes.

El participante que sea excluido por el guía no tendrá derecho al reembolso del precio pagado o a indemnización alguna.

Décima: En cada anexo se detallará el grado de dificultad de la actividad, si la participación en esa actividad requiere algún tipo de condición física especial y el material necesario que el participante debe llevar para la para realizar actividad.

Décimo primera: Los participantes se obligan a informar a CB, sobre cualquier problema de salud, alergia o enfermedades cardiovasculares que sufra, antes de contratar cualquier actividad.

Los participantes se comprometen a no estar bajo los efectos del alcohol, drogas o estupefacientes o cualquier otra medicación que pueda incidir en su capacidad física, especialmente en su capacidad de reacción.

Décimo segunda: CB cuenta con las correspondientes pólizas de seguro contratadas con la compañía ---------- y con las siguientes coberturas:

Responsabilidad Civil:

Rescate del participante:

Gastos médicos:

Contacto. Correo electrónico reservas@campobase.es, teléfonos: 91 156 86 90 / 91 156 81 25

Protección de datos. El participante ha sido informado por CB de que, en cumplimiento de lo establecido en Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/18 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD):

- Los datos facilitados no serán cedidos a terceros, aunque se reciban comunicaciones autorizadas por el participante a través de CB.

- Respecto a la información recibida en relación al presente contrato existe un interés legítimo para que pueda desarrollarse el objeto del mismo.

-En relación a las actividades ofertadas por CB y contratadas por el participante existe un interés legítimo, siendo necesaria la comunicación a través de los datos facilitados por el participante.

- Sus datos personales serán tratados por CB, con el fin de poderle prestar y ofrecer los servicios objeto del presente contrato.

- En todo caso, el participante podrá decidir que no desea recibir correos electrónicos u otras comunicaciones con el contenido previamente autorizado, siendo informado de que podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD, y en particular los derechos de portabilidad, acceso, rectificación, supresión y limitación al tratamiento, pudiendo remitir al correo electrónico guias@campobase.es, con el asunto "NO ACEPTO", una solicitud escrita y firmada, acompañada de fotocopia de DNI, NIE o pasaporte explicando el derecho que ejercita.

Asimismo, se le informa de que puede retirar el consentimiento para el tratamiento de sus datos en cualquier momento, así como presentar reclamación ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos) de considerarlo oportuno.

CB, es propiedad de EDITORIAL CAMPO BASE S.L., con domicilio social en calle Abtao 28, 4º-19 28007 - Madrid, C.I.F. nº B838961183.

Propiedad intelectual. Todos los signos, marcas, logotipos, dibujos y elementos que figuran en las ofertas, anexos o cualquier otro documento, tanto en soporte físico o informático, se hayan protegidos por los derechos de marca y de propiedad intelectual propios de EDITORIAL CAMPO BASE S.L., o en su caso, de los distintos titulares de los mismos. Queda, por tanto, prohibida su reproducción, explotación, alteración, distribución o comunicación pública por cualquier forma o medio, sin el consentimiento previo y por escrito de EDITORIAL CAMPO BASE S.L. o de su legítimo titular, advirtiendo que se perseguirá la violación