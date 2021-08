Mochila Talon 44 de Osprey

Osprey es la marca de mochilas de referencia junto con Gregory y The North Face en Estados Unidos. Son especialistas en mochilas y podemos asegurar que el hecho de que sean referencia en USA no es fruto de la casualidad…

Una vez más, Osprey nos ha sorprendido muy gratamente. Como ya hemos comprobado muchas veces, es una marca que no defrauda y, en este caso ha sido capaz de combinar una mochila de medio-alto cubicaje con el empleo meticuloso de sus materiales creando un producto de gran capacidad y con un peso muy reducido.

Hablamos de la Talon 44, una mochila concebida principalmente para actividades donde prime la ligereza. Por su capacidad podemos realizar actividades de varias jornadas con un resultado excelente, o para actividades improvisadas de una jornada. Su capacidad, poco peso y versatilidad de sus compartimentos la hacen una opción muy atractiva si estás buscando una mochila “para todo”.

Confeccionada en nailon reciclado, Osprey aporta su granito de arena a la sostenibilidad, intentando hacer una mochila más “Ecofriendly”. El nailon nos ofrece esa ligereza a la par que una resistencia para condiciones y terrenos técnicos, donde la mochila deba soportar roces, siendo muy resistente a la abrasión.

El tratamiento exterior repelente al agua nos garantiza la impermeabilidad de ésta en esas lluvias imprevistas, manteniendo nuestros objetos guardados en el interior secos.

Cuenta con un respaldo AirScape con espuma de EVA el cual se adapta a la forma de nuestra espalda y permite la circulación del aire. Las hombreras y el cinturón lumbar son acolchados y transpirables gracias a la tecnología BioStretch que nos facilita la movilidad. Las zonas en contacto con el usuario no tienen costuras, evitando posibles roces e incomodidades.

Eso sí, posiblemente lo primero que nos llamará la atención de la Talon 44 es la forma de la propia mochila: alargada y esbelta lo que la hace muy atractiva.

Esta mochila nos ofrece una gran movilidad gracias a su construcción liviana pensada para movimientos rápidos y actividades multideportivas. El panel trasero y el ventral envolvente para la cadera permiten que la mochila se mueva contigo cuando navegas por terrenos exigentes.

Con tan solo 1,4kg es una mochila bastante ligera en su segmento. Osprey no ha descuidado ni un solo detalle a cambio de crear una mochila ligera, sino todo lo contrario, ha puesto toda su tecnología para dotar a la Talon 44 con unos materiales y unas características que la hacen una mochila muy polivalente con 50L de capacidad. La dimensiones de la mochila son: 76cm largo / 34cm ancho / 28cm profundidad. Si quieres seguir conociendo a fondo esta mochila ponte cómodo...

Ajuste

Empezaremos la descripción de la Talon 44 por las hombreras, punto esencial de las mochilas por ser donde se descarga sobre el cuerpo la mayor parte del peso de la misma, aspecto importante de esta mochila ya que, con 50 litros de capacidad al máximo de carga, esta construcción nos ofrece un acolchado grueso y moldeable para el perfecto ajuste a nuestra forma de los hombros. Son regulables en longitud para adaptarlas a nuestro cuerpo y ajustables en distancia a la mochila a la altura superior de los hombros, para equilibrar la misma. Cumplen a la perfección su cometido, incluso con la mochila totalmente cargada con material pesado. Ha resultado una mochila realmente cómoda.

Además en una de las hombreras añade un pequeño bolsillo, ideal para portar objetos que tengamos que tener a mano. Nosotros lo empleamos para llevar las gafas de sol, pero podría ser un buen lugar para guardar una pequeña navaja multiusos o incluso una brújula.

Si esto no fuera suficiente, una de las hombreras añade el accesorio para bastón de trekking Stow on the Go™ , que nos permite guardar los batones de manera inmediata.

El tensor pectoral regulable en altura permite ajustar las hombreras perfectamente. Además, la banda pectoral añade un silbato integrado en la pieza de cierre, algo que en montaña nunca está de más y, sin duda, nos puede resolver algún apuro en el que nos metamos al poder alertar de manera eficaz a las personas de alrededor.

El cinturón lumbar es ancho, acolchado y flexible, muy consistente. Además de ser muy confortable aplica la tecnología BioStretch, que aporta una envoltura continua desde la zona lumbar hasta la cintura, permitiendo así un movimiento dinámico. Su diseño hace que la mochila se mueva contigo, y esto se agradece en movimientos técnicos dando mayor equilibrio y precisión en nuestros pasos. En definitiva podemos decir que el ajuste es óptimo.

Los detalles

Dispone de dos bolsillos porta material con cremallera, ambos con un forro interior anti-rayadura ideales para llevar las gafas de sol, uno a cada lado del cinturón, en el caben desde aparatos GPS o de telefonía, a barritas energéticas, o cualquier cosa que podamos necesitar tener a mano.

La espaldera está confeccionada con un panel posterior AirScape ™ de espuma troquelada moldeada por inyección que crea un ajuste transpirable que se ajusta perfectamente al cuerpo. Bastante cómodo, adaptable, y que nos aísla completamente de las formas de los objetos que transportemos en el interior de la mochila.

El cuerpo de la mochila es de forma rectangular y continúa. A ambos lados de la mochila tenemos las cintas compresoras que nos permiten regular la profundidad de la mochila, además de, en caso necesario, portar objetos de mayor volumen, desde la esterilla hasta una tienda de campaña.

Dispone de un compartimento principal, una malla en el frontal de la mochila que amplía la capacidad considerablemente de ésta, dos bolsillos de malla laterales, la seta, compartimento inferior accesible con cremallera para el saco y el bolsillo de hidratación externo que detallaremos más adelante.

Al compartimento principal, el cual está unido con dos tridentes que ajustan las hombreras a la mochila, se accede desde la parte superior al retirar la seta que se abre mediante una goma elástica con un cangrejo, lo que hace que el acceso sea muy cómodo. Además podemos acceder a éste directamente desde el exterior, donde una resistente cremallera en el lateral de la mochila nos aporta un acceso total a todo lo que portemos. Este compartimento nos dota el mayor espacio de la mochila. En su interior encontraremos un bolsillo destinado a los efectos personales, con un mosquetón portallaves incluido.

La seta, unida al frontal de mochila con dos clips, de acceso por la parte anterior con una cremallera, y con un tamaño ideal nos permite el almacenaje de aquellos materiales que queramos tener accesibles como los guantes o el gorro. Debajo de ésta, antes de acceder al compartimento principal, nos encontramos con una cinta con clip portamaterial, ideal para sujetar materiales que no vayan dentro de la mochila, entre la seta y el compartimento principal, como por ejemplo la cuerda.

Los bolsillos de malla han dado un resultado excelente ya que amplían la capacidad de la mochila de manera notoria y, además, la malla, a pesar de ser fina y translucida, es altamente resistente. Hemos guardado en varias ocasiones los crampones sin funda, con un resultado excelente. El bolsillo frontal de malla incorpora un clip para mayor seguridad. El sistema de fijación del piolet o bastones es del tipo clásico de lazo inferior.

Por último, nos encontramos con el compartimento independiente de hidratación, realmente útil, localizado detrás del espaldar y que nos permite un acceso rápido a la bolsa de hidratación sin tener que acceder al compartimento principal, lo que es de agradecer. Nos aporta mayor rapidez para recargar el agua, y nos asegura que, en caso de que la bolsa se rompa o se pinche, el agua no vaya a parar al compartimento principal.

En definitiva, la Talon 44 nos parece una mochila muy práctica y realmente cómoda, versátil y polivalente, ideal para los amantes de lo ligero y práctico. Aunque concebida para senderismo, sus cualidades la hacen una mochila apta para cualquier actividad que nos requiera portear material sin perder la comodidad, agilidad o técnica, ya que esta mochila se adapta a nosotros en todo momento, con detalles meticulosos y una robustez y durabilidad indiscutible. os parece una mochila ideal para actividades de una o varias jornadas multideporte en montaña.