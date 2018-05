Victoria para Ida Nillson y Rémi Bonnet en Zegama

Zegama Aizcorri, una de las carreras más competitivas en la Serie Mundial Myrrive Skyrunner, se ha disputado el pasado fin de semana en la localidad de Zegama, en el País Vasco. Esta mítica carrera se ha resulto con la victoria de Ida Nillson, de Suecia, tan solo dos semanas después de su victoria en Transvulcania. El Suizo Rémi Bonnet se adjudicaba la victoria en hombres.

Cada año, desde 2002, la pequeña localidad vasca de Zegama cobra vida con la ahora legendaria maratón Zegama-Aizkorri. En la Serie Mundial Skyrunner® desde 2004, la carrera de 42 km, con una escalada vertical de 2.736 metros. Parte del desafío radica en las condiciones difíciles, a menudo un curso embarrado gracias a la influencia del Atlántico cercano, pero el principal desafío radica en la competencia extremadamente dura de los mejores corredores internacionales que regresan año tras año para disfrutar del enorme entusiasmo y apoyo de los miles de espectadores, aplaudiendo y animando a cada uno de los 500 participantes en el camino, convirtiéndolo en una de las carreras más populares de la Serie.

En mujeres, este año, Nilsson corrió una carrera fuerte, que inicialmente fue liderada hasta el km 30 por Laura Orgué, seguida por la citada Nilsson y Emelie Forsberg en tercera posición. Sin embargo, al final Nilsson clavó la victoria en 4h38’. " Desde que gané en Transvulcania me tomé un par de días libres y hoy me sentí bastante fresca. El clima no era demasiado caluroso, bueno para mi rendimiento ", dijo Nilsson. " Es mi primera vez aquí y he visto muchas fotos y escuchado mucho sobre la carrera, pero realmente supera todo lo que vi. ¡Los espectadores son simplemente fantásticos! ".

Orgué finalmente acabó segunda con un tiempo de 4h45′. " Estoy súper feliz. Es la maratón de la vida", afirmó Orgué. " El nivel era realmente alto, así que creo que estar en el podio es increíble. Antes de competir, pensé que sería súper difícil estar entre las diez mejores. He estado liderando la carrera hasta el kilómetro 30 km cuando comenzó a ser largo para mí, pero estoy muy contenta con el segundo lugar".

En el tercer puesto, con 4h48, acabó la neozelandesa Ruth Croft. "Mi desempeño fue definitivamente superior a las expectativas. Fue bueno haber podido mantenerme en tercera porque comencé a tener calambres en el km 22. Me alegré de poder llegar hasta el final y estoy deseando que llegue Livigno".

La corredora local y campeona mundial de Skyrunning, Maite Maiora, aún conserva el récord que estableció el año pasado en 4h34’27” pero no era su día y se retiró en el punto medio de Sancti Spiritu, mientras que Forsberg afirmó que estaba satisfecha con su séptima posición.

La carrera masculina fue para Bonnet, que lideró de principio a fin, parando el crono en 3h54’. "Ganar es obviamente bueno, pero ganar frente a Stian [Angermund-Vik] es simplemente un sueño hecho realidad", exclamó.

El noruego Stian Angermund-Vik, poseedor del récord actual y campeón del mundo de Skyrunning, cruzaba la meta un minuto después. "Fue una carrera dura. Estaba sufriendo desde el principio. No me sentía demasiado bien, pero tuve un buen final y estoy muy feliz por eso. El ambiente aquí es siempre increíble. Casi estaba llorando en Sancti Spiritu y correr en el barro era … ¡súper divertido! Espero volver el próximo año".

El polaco Bartlomiej Przedwojewski, que se mantuvo en segundo lugar durante la mayor parte de la carrera, finalmente quedó tercero a solo dos minutos del ganador. "Este fue mi primer maratón de montaña. Fue difícil, pero pude lidiar con eso porque hace cinco semanas vine aquí para recibir una gran cantidad de información, así que supe el curso y logré mi carrera en consecuencia." Parece que vamos a ver más de este nuevo talento en la Serie. El récord de Angermund-Vik logrado en 2017 sigue en 3h45’08”.

La próxima carrera de la Serie Mundial 2018 Migu Run Skyrunner® será la Ultra SkyMarathon Madeira, en Portugal, el 3 de junio, y será válido para la categoría Sky Extra, mientras que la próxima carrera de la categoría Sky Classic se llevará a cabo en el Livigno SkyMarathon, en Italia, el 16 de junio. Ambas carreras son válidas para un 50% de puntos de clasificación adicionales en las clasificaciones respectivas.