Fernanda Maciel y Eneko Pou hacen equipo en los Picos de Europa

Dicen que el trabajo en equipo y el compañerismo hacen la fuerza, y así lo han demostrado estos días en el macizo central de esta bonita cadena montañosa, la ultrarunner brasileña Fernanda Maciel y el alpinista alavés Eneko Pou, han unido, primero corriendo, y después escalando, la localidad cántabra de San Vicente de la Barquera con la cima del Naranjo de Bulnes de 2.519 metros.

Aunque de especialidades diferentes, ambos tenían muchas ganas de embarcarse en una aventura juntos. Es obvio que la corredora de montaña aportaría la carrera y el alpinista su experiencia en escalada; solo faltaba saber cual seria el objetivo…

“Somos amigos hace años y llevábamos tiempo detrás de un buen proyecto. Eneko me propuso esta locura, y después de ver fotos, no me lo pensé dos veces: ¡Había que intentarlo!”, nos cuenta esta fuertísima corredora de montaña que lleva más de 10 años compitiendo entre las cinco mejores del mundo.

“Es sencillo: mi hermano y yo llevamos abriendo vías y haciendo primeras en libre en el Naranjo prácticamente treinta años. Es nuestro pico preferido, es un lugar en el que hemos hecho historia, además de ser una de las montañas más bonitas del mundo. Siempre que hemos tenido oportunidad hemos traído hasta aquí a los mejores. Que haya venido Fernanda es un motivo de orgullo”, nos cuenta el alpinista vitoriano al que sus palabras dejan traslucir una enorme admiración y respeto por la montaña asturiana.

“Quería hacer el “Desafío Cantabria” (una ruta de 83 km y 6.200 m positivos) y acabar en la cima del Naranjo… Para ello me tenía que internar en los Picos de Europa y cruzar la Canal del Vidrio y la Collada Bonita, una zona muy técnica que puede resultar incluso peligrosa. Llevaba corriendo desde las 18.00 del día anterior y atravesar esto en mitad de la oscuridad fue duro e incluso pasé miedo, pero todo el esfuerzo mereció la pena, cuando con las primeras luces del día, llegue a la Collada Bonita y ante mi aparece la majestuosa figura del rey de los Picos de Europa. Me impresiona la escalada que me viene encima, pero se que Eneko está allí esperándome para acabar juntos el reto”, afirma la brasileña que ha residido muchos años en nuestro país.

“Siempre había creído en ella, en su fortaleza, en su tenacidad, en su manera de sobrellevar los momentos difíciles, pero cuando me la encuentro allí con una sonrisa me quedo boquiabierto… Me la esperaba desencajada después de 13 horas corriendo con 6.200 metros de desnivel… La arropé, le di agua, comida, nos colocamos el material, y tiramos para arriba. Tomo la decisión de escalar en simultáneo -mucho más arriesgado porque si uno cae puede arrastrar al otro porque veo que puede conseguirlo. De esta manera ahorraremos tiempo, y Fernanda podrá acabar antes su reto”, nos dice el escalador vasco.

“A pesar de que no soy escaladora y de que iba cansada, la dificultad de la ruta nos permitía ir bastante rápido. La primera parte me resultó más dura porque concentra la mayoría de los obstáculos, pero después cogimos ritmo hasta la cima. Nunca se me olvidará la última parte que hicimos trepando sin cuerda para alcanzar la cima. Fue increíble, nos fuimos ayudando en un trabajo en equipo admirable hasta alcanzar esta preciosa cumbre con la virgen de las nieves de testigo. Allí nos abrazamos como locos. Lo habíamos conseguido…14h 47’ desde el mar cantábrico hasta la cumbre del Naranjo. 13h 40’ corriendo y 1h 7’ escalando”.

“Fue un momento indescriptible. Estaba feliz por Fernanda. Le había ayudado en su reto y lo había conseguido. Desde la cumbre se veía perfectamente San Vicente de la Barquera; a muchos kilómetros de distancia pero ahí estaba. Miraba a mi compañera pequeña y delgada y me preguntaba, ¿de dónde ha sacado la fuerza esta mujer para hacer esto? Pero de convertir lo imposible en posible sabemos mucho los montañeros y ella más que nadie", apunta Eneko.

“Solo me queda agradecer a todos los que nos han animado en este reto: ¡Muchas gracias! Y también a esta tierra bellísima que no deja de sorprender... Si no, ¿dónde puedes unir mar y montaña de una manera tan elegante?", concluye Fernanda.