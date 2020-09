Iker y Eneko Pou: “Diríamos, sin miedo a confundirnos, que 'Rayu' es otra joya de los Picos de Europa”

Hace unas semanas publicábamos la noticia de que los hermano Pou, junto al escalador argentino Kico Cerdá, abrían una nueva ruta en la cara sur de la Peña Santa de Castilla. La ruta, desplomada y comprometida, fue bautizada como Rayu (8c/600m.), -nombre local para decir rayo-, en honor a la zona leonesa de Valdeón, en las faldas de esta preciosa montaña de 2.596 metros. Hablamos con Iker y Eneko Pu quienes nos cuentan de primera mano cómo vivieron la apertura de esta nueva vía en estos extraños tiempos que corren para todos debido a la pandemia...

En primer lugar, ¿por qué elegisteis Peña Santa en concreto para abrir una nueva vía?

Llevábamos tiempo queriendo ir a Peña Santa a intentar hacer algo. Casi todas las actividades que hemos hecho en Picos de Europa han sido entorno al Picu Urriellu y teníamos muchas ganas de ir a investigar algo nuevo por Peña Santa. Si a todo esto le sumas el tema de la pandemia, y que iba a ser difícil viajar lejos, pensamos que la elección de Picos para el verano sería la más apropiada.

A su vez, Kico Cerdá llevaba tiempo diciéndonos que tenía alguna posible línea mirada en Peña Santa, así que no hubo mucho más que pensar y nos pusimos los tres manos a la obra.

¿Cuánto tiempo duró la apertura?

La apertura y liberación fueron unas cinco semanas aproximadamente, con sus días de descanso incluidos por cansancio o mal tiempo. También, a mitad de proyecto tuvimos que parar unas semanas por temas familiares y algún que otro compromiso laboral.

Normalmente en este tipo de proyectos la parte más dura suele venir cuando toca hacer la vía en libre. En esta fase es cuando se empieza a notar el cansancio y de alguna manera la presión del “rotpunk”.

¿Cómo describirías Rayu?

La vía es muy buena y tiene una roca de ensueño. Y no lo decimos porque la hayamos abierto nosotros, sino porque los largos son muy variados y divertidos.

La vía diríamos que se divide en dos partes. La primera parte tiene unos 300 metros y va a parar a una gran repisa a mitad de pared. Hasta aquí, las dificultades no sobrepasan el 7b, pero a la vez son largos exigentes donde apenas hay seguros de expansión y hay que navegar un poco.

La segunda, y más exigente parte de la vía, comenzaría a partir de la repisa hasta la cumbre, con largos exigentes en el séptimo grado y donde también tendremos que auto protegernos bastante. Además de estos largos de séptimo encontraremos el largo clave, de dificultad aproximada al 8c.

La media de seguros de expansión por largo es de 1 o 2, el resto se protegerá con friends y fisuréros.

De compararla con alguna vía nuestra, la compararíamos con Orbayu. No porque los largos tengan semejanza, sino porque en un futuro no muy lejano, escaladores de talla internacional querrán venir a intentarla. Diríamos, sin miedo a confundirnos, que se trata de otra joya de los Picos de Europa.

¿Cuáles son los largos más duros?

Los largos más duros están en la segunda parte de la ruta, después de la gran repisa. Sobre todo porque hay unos cuantos mantenidos en el 7b y 7b+, son más verticales y hay que auto protegerse.

Pero el largo que marca la vía es el largo 11 que dio una dificultad aproximada de 8c. No es que buscáramos esa dificultad, sino que fue la opción más sencilla que encontramos para poder pasar este tramo más liso de la pared.

¿Y los más entretenidos o bonitos?

Y los más entretenidos o bonitos a nuestro parecer resultaron ser los largos a partir del octavo. Son largos maravillosos que parece que están esculpidos a cincel. Son perfectos, las formas y textura de la roca son algo increíble.

¿Cuál ha sido el estilo de apertura?

Como siempre en nuestras escaladas está abierta desde abajo y sin usar trampas (chinchetas, etc.). Hemos tratado de abrir la vía lo más limpia posible, metiendo el menor número de expansivos posible. Siempre que se podía usando material de auto protección como siempre hacemos. Solo se han metido seguros de expansión cuando no veíamos otra posibilidad para protegernos y el coco no nos daba para más. Cuando vamos desde abajo siempre llevamos unos ganchos en la cintura para, en caso de tener que taladrar, poder pararnos y meter el seguro.

Dependiendo del largo, los seguros están más o menos distanciados, como hemos comentado antes, lo que la cabeza nos da. Y en este caso éramos tres en la apertura, así que, lo que la cabeza le daba a cada uno en ese momento.

¿Qué significa Rayu para vosotros?

Pues otra gran apertura en nuestra carrera, la cual recordaremos durante mucho tiempo y de la que estamos muy contentos. No es fácil siempre encontrar líneas tan chulas y motivantes como esta.

¿La situación actual de la pandemia ha afectado en algo a esta apertura?

La verdad que afectar directamente no, pero sí que estábamos muy tensos con no poder terminar la vía porque nos volvieran a confinar.

Está siendo un año muy difícil y diferente a lo que estábamos acostumbrados y no os vamos a negar que complicado en todos los sentidos.

¿Cómo os entrenáis ahora estos meses tan complicados con el tema del Covid-19 para retos como éste?

Este año ha sido muy duro el entrenarse sin ningún objetivo claro a la vista y sin saber siquiera que es lo que íbamos a hacer. Pero hemos sido disciplinados y hemos entrenado todo lo que hemos podido de la mejor manera posible: muchas dominadas, abdominales, rodillo en casa… y cuando ya nos han dejado salir, intentando escalar muchos metros al día.

De cara al otoño o invierno, ¿tenéis algo en mente?

Nos encantaría poder ir a los Alpes, Patagonia… pero ya veremos como evoluciona el tema de la Pandemia.