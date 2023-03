Taillón. Pirineismo puro

Si preguntamos por el 3.000 más asequible en invierno, la inmensa mayoría de los montañeros nos dirán rápidamente que es el Taillón, un pico de 3.144 metros de altitud, fronterizo entre España y Francia, al que se accede fácilmente desde la Brecha de Rolando, andando por una amplia arista con senda.

Pero si a esos mismos montañeros les preguntamos qué les parece la muralla de hielo, roca y nieve, que se inicia en el Collado de los Gabietos, al oeste del pico, y termina en el exiguo Glaciar del Taillón, seguramente nos dirán que por ahí, solo suben los “alpinistas de verdad”.

Ciertamente, las vertientes Norte y Oeste del Taillón, no son aptas para el montañero que no domine las técnicas del alpinismo, pero sí que esconde en sus entrañas rutas de dificultad moderada y cierta envergadura, que harán las delicias de todos aquellos que preparados para tales lides se adentren en ella.

En esta montaña, excepto para la gente más preparada físicamente y con mucha experiencia, las actividades les llevará dos días como norma general. La primera barrera es la aproximación en vehículo a los dos puntos de partida normales: Bujaruelo (Torla, España) o la estación de esquí de Especières (Gavarnie, Francia). La segunda es la aproximación a pie de vía, en la que dependiendo del estado de la nieve y del medio de desplazamiento, ya vayamos a pie, sobre esquís o raquetas, puede variar entre las 2-3h desde Especières hasta las 3-4h desde San Nicolás. La tercera barrera será la vía de escalada escogida, que tras muchas piadas leídas en los mentideros alpinos, más de una quincena de visitas, y las experiencias oídas y vividas, da unos umbrales de tiempos de realización realmente espectaculares. Por ejemplo, en la Cara Norte desde poco más de 1 hora sin cuerda o ensamble a más de 8 en cordadas que han ido a largos. Y cuarta y última barrera la de los “errores y accidentes”, la bajada y vuelta a casa. Bajada larga y fácil por la Brecha, o corta y expuesta por Gabietos.

Respecto a los peligros objetivos… los hay. Y no son pocos ni pequeños. Sí que están muy localizados, pero no se puede ir pensando en que llegaremos a pie de vía como “Pedro por su casa”. Desde San Nicolás, hay varias zonas potencialmente avalanchosas, así como neveros en varias vaguadas, si hay poca nieve en el itinerario hasta la Caseta de Eléctricas, con caídas serias. En las rutas, las cornisas cimeras siempre están ahí si no se han caído con anterioridad.

En los descensos, en el de Gabietos, corto y expuesto, una vez llegado al collado, difícil de localizar en condiciones de escasa visibilidad, nos encontraremos con un flanqueo descendente muy expuesto, en el que está prohibida la caída. En el de Sarradets por la Brecha, largo y fácil, habrá que estar pendientes de las placas de viento que se suelen formar en la zona del Glaciar del Taillón, para en caso de haberlas no desencadenar un alud.

Hablamos de pirineismo con mayúsculas, vías asequibles en un ambiente de alta montaña casi salvaje, que harán las delicias de todo aquel que se decida a visitar la zona, pudiendo trepar incluso una “tapia” de 700 metros de hielo, nieve y roca, digna de compararse con más de una pared alpina.

En esta ocasión propondremos dos recorridos asequibles, teniendo en cuenta las características de este tipo de vías, en las que tanto por defecto como por exceso de nieve, así como el estado de la misma, pueden variar sustancialmente las dificultades de las mismas:

- Cara Norte, vía clásica, 700m/AD+/55º/M4.

- Cara Oeste, Corredor de la Izquierda, 350m/D+/75º/M.

GUÍA PRÁCTICA

APROXIMACIÓN

San Nicolás de Bujaruelo: 3-4 horas.

Una vez pasado Torla, en el Puente de los Navarros (No debemos ir hacia Ordesa), seguir por la pista de la izquierda. Tras varios kilómetros llegaremos a Bujaruelo (1.338 metros), donde dejaremos el coche. A partir de ahí, 1.800 metros de desnivel nos esperan hasta la cumbre. Atravesando el puente, seguiremos la HRP perfectamente balizada y señalizada, al principio en dirección Norte, variando después a Este. Si hemos optado por vivaquear en la cabaña de Eléctricas (UTM 30 738967- 4732086 , 2.020 metros) y es de noche, debemos tener en cuenta que no la veremos desde la senda. Se encuentra en una explanada en alto sobre un vado del arroyo, a la izquierda de la senda según subimos. Una vez en el Puerto de Bujaruelo, seguir hacia la base de la Cara Norte si optamos por esa ruta, o bien desviarnos hacia la base de la Cara Oeste por la evidente canal que hay hacia el Sur entre los Gabietos y el Taillon.

Especières: 2-3 horas.

Dejaremos el coche en el parking de la estación de Especiéres (1.856 metros), o si la estación está cerrada, lo más arriba posible. Subiendo por las pistas de esquí, hasta el Col de Tentes (2.208 metros, parking de verano), seguiremos hasta el Collado de Bujaruelo donde el acceso a pie de vías es común con el itinerario anterior.

DESCENSO

Brecha de Rolando y Sarradets: 2h a pie hasta Collado de Bujaruelo.

Desde la cima, descender la amplia arista en dirección SE hasta alcanzar la Brecha de Rolando. Dirigirse hacia el refugio de Sarradets en dirección Sur, y cambiando el rumbo hacia el Oeste, ir a buscar el espolón que delimita la Cara Norte del Taillón, llaneando hasta llegar al Collado de Bujaruelo, donde desharemos el camino de subida.

Collado de Gabietos: 1h a pie hasta Collado de Bujaruelo.

Desde la cima, descender bordeando la arista (cuidado con las cornisas) SO, hasta pasar un primer colladito en el espolón Sur de la propia arista (éste es un punto conflictivo ya que es muy fácil perderse en condiciones de poca visibilidad), en la que cambiaremos de vertiente, para dirigirnos hacia el Collado de Gabietos (2.938 metros, UTM 30 741035- 4731217). Flanqueo expuesto hacia el Este, buscando la base de la Cara Oeste del Taillón. Prohibitiva la caída. Una vez en terreno firme, seguir por el fondo del valle colgado entre Gabietos y Taillón hasta la pala que nos dejará en el Collado de Bujaruelo, donde desharemos el camino de subida.

VÍAS DE ESCALADA

Cara Norte, vía clásica, 700m/AD+/55º/M4: Tiempo: 2-5 horas.

Clásica entre las clásicas de las Caras Norte pirenaicas. Sin ser difícil, no deja de ser una actividad comprometida, en la que la pericia a la hora de manejarse en un terreno a veces incierto, difícilmente asegurable, y de considerable amplitud, marcarán la diferencia entre una ascensión que combine rapidez con seguridad con otra que pueda figurar entre las denominadas “lentas pero inseguras”.

Por desgracia, en esta ruta, los accidentes están a la orden del día, la mayoría de ellos por arrastre de cordadas ensamblando. No está de más recordar que ante la imposibilidad de asegurar, y si se muestra la menor duda del sistema usado, el cambio a escalada a largos, o incluso, sin cuerdas, puede ahorrar más de un susto, e incluso alguna vida.

La vía comienza en un corredor muy evidente que divide en dos la Cara Norte. Seguirlo durante unos 200 metros a 40-45º, donde nos encontraremos una primera banda rocosa. Superarla fácilmente, y continuar otros 300 metros hasta la segunda banda rocosa, donde encontraremos las mayores dificultades del itinerario, 55º en nieve o hielo y terreno mixto (M4). Los últimos 200 metros, son una búsqueda hacia la izquierda de corredores y canales evidentes sobre 40-45º, para acabar sobre los 50º en la salida a la arista cimera.

Hay múltiples variantes en la vía, de una dificultad similar. Si lo que buscamos es ponerle un punto más picante al día, es posible enderezando la ruta por la zona más directa, con tramos de mixto más difícil que la parte baja. Prever algo más de material si optamos por esa opción.

Cara Oeste, Corredor de la Izquierda, 350m/D+/75º/M: Tiempo: 2-3 horas.

El gran olvidado de la Cara Oeste, eclipsado por sus afamadas rutas vecinas, la Goulotte Quintana y el Corredor Central.

De una dificultad ligeramente menor a la Quintana, es algo más larga, y puede ser una combinación interesante a tener en cuenta el encadenamiento de las dos goulottes aprovechando su orientación, escondidas del sol hasta bien entrada la tarde.

Atacar el corredor montando reunión a la izquierda del mismo en un resalte rocoso. El primer largo suele presentar una cascada sobre 70º, montando reunión en la roca a la derecha según subimos. El segundo largo es donde encontraremos las mayores dificultades en nieve o hielo de la ruta, 75º, que puede estar más vertical dependiendo de la innivación de la temporada. “R” en margen derecho también. A partir de ahí, seguiremos el corredor con tendencia a la izquierda, por unas pendientes sobre los 55º, con diversos resaltes mixtos fáciles. Reuniones al gusto.

MATERIAL NECESARIO

Cara Norte: uno o dos tornillos, fisureros variados, una estaca. Clavos facultativos (Imprevistos).

Corredor de la Izquierda: cuatro tornillos medianos, friends pequeños y medianos, fisureros variados. Clavos facultativos (Refuerzo reuniones).

MEJOR ÉPOCA

De mediados de diciembre a mediados de mayo. Hay años en los que se pueden escalar hasta la primera quincena de junio.