El ascensor de la Peña del Cuervo lleva dos semanas sin funcionar

El Grupo Regionalista en el Ayuntamiento de Santander ha vuelto a denunciar los problemas con el servicio del ascensor ubicado en la Peña del Cuervo, que lleva dos semanas sin funcionar, y que cuenta con un "largo historial de averías".

Según han informado los regionalistas en un comunicado, más de la mitad de las veces uno de los ascensores está inutilizado, lo que termina generando grandes filas, y más, dado el aforo de ocupación, restringido a consecuencia de la pandemia.

Para el portavoz del PRC, José Maria Fuentes-Pila, "de poco o de nada" sirve este tipo de infraestructuras si no tienen un "adecuado mantenimiento" que permita su uso, ya que no es la primera vez que se producen averías a consecuencia "del pobre estado de conservación y mantenimiento" de las mismas.

"El cartel de no funciona no solo cuelga del ascensor: otras infraestructuras de movilidad como las escaleras mecánicas y rampas no tienen el mantenimiento que se predicaba que iban a tener por parte del equipo de Gobierno, y no nos resulta ya extraño ir a hacer uso de ellas y que no funcionen", ha lamentado.

Por ello, ha reclamado al equipo de Gobierno PP-Cs que lleve "un control más eficaz" sobre el funcionamiento de estas dotaciones de movilidad, puesto que en Santander, "o bien por su uso o por su climatología, las labores de mantenimiento requieren de un mayor esfuerzo".