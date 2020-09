Cantabria pide a Ábalos que los 800 millones para transporte de viajeros tengan carácter "finalista"

El consejero de Transporte, Francisco Martín, ha solicitado esta mañana al ministro José Luis Ábalos, que los 800 millones de euros recogidos en el Real Decreto del Fondo COVID-19 y que se destinan al transporte de viajeros de las comunidades autónomas, tenga carácter "finalista", es decir, que no puedan desviarse a gastos ajenos a esa materia y vayan al sistema de transportes de cada región.

Martín ha participado en la conferencia sectorial de Transporte que se ha desarrollado por videoconferencia entre los responsables de transportes de todas las comunidades autónomas, y en donde el ministro Ábalos ha anunciado la creación de un Sistema Nacional de Movilidad para aumentar la coordinación y la eficacia del transporte en España, a la manera en que también existe un Sistema Nacional de Salud, de Dependencia o de Protección Civil.

En su intervención, Martín ha manifestado su preocupación por el hecho de que los fondos del tramo 4 recogidos en el real decreto no sean finalistas, ya que la normativa "no garantiza" que estas cantidades puedan llegar al sistema de transportes, es decir, que no vayan a poder ser utilizadas para cubrir los déficits de tarifa que los transportistas en régimen de concesión han sufrido durante estos meses.

Por ese motivo el consejero cántabro, "consciente" de que es una preocupación común, ha sido "el primero" en poner sobre la mesa esta cuestión y ha pedido a Ábalos algún tipo de soporte, sugerencias o "una hoja de ruta, que nos diera a las comunidades autónomas cómo aclarar que los 800 millones puedan llegar al sistema de transporte y a los operadores del transporte", ha solicitado.

Martín ha puesto de manifiesto su preocupación por la movilidad segura, sostenible y conectada, pero también ha expresado la necesidad de garantizar dicha movilidad en general. "En este momento, aunque el sistema de transporte vaya recuperando poco a poco los usuarios, tiene un problema de déficit tremendo", ha dicho el consejero.

El responsable del transporte en el Ejecutivo cántabro también ha manifestado que Cantabria se incorporará "gustosa" al Sistema Nacional de Movilidad que ha propuesto el ministro y ha agradecido la Estrategia de la Movilidad Segura, Sostenible y Conectada que en la reunión ha presentado la secretaria general de Transporte y Movilidad, María José Rallo, "que analizaremos con detalle y por supuesto planteando aquellas cuestiones que entendemos que pueda mejorarse", ha señalado.

Martín también ha anticipado que Cantabria realizará su plan de movilidad de acuerdo con las líneas que esa estrategia marque, "dándole el sesgo que complete al documento del Estado en aquellos aspectos que tengan carácter territorial".

En la reunión de la conferencia sectorial, Martín ha estado acompañado por el director general de Transportes y Comunicaciones, Felipe Piña.