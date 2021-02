El consejero Guillermo Blanco cree que Planas "se plegó" a Ribera sobre el lobo y avisa que Cantabria no dejará "avasallarse"

El consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, cree que el ministro de Agricultura, Luis Planas, "se plegó" a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante la comparecencia de este jueves en el Senado, en la que "dio por hecho" que va a seguir adelante con la propuesta de incluir al lobo ibérico en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial.

"Cantabria no puede dejar avasallarse porque el Estado desde Madrid esté viendo que puede ser un lugar excelente para que los que vengan de otros lugares contemplen los lobos en plena libertad como si esto fuera un zoológico", ha advertido el también responsable de Medio Ambiente.

Blanco ha señalado que Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León, que son las que albergan más del 95% de ejemplares de este cánido, se sienten "muy dañadas" por el Estado y ha recordado que han solicitado a Ribera la celebración de una Conferencia Sectorial de Medio Ambiente extraordinaria para debatir sobre la necesidad de paralizar la propuesta de incluir al lobo en el listado.

Ha apuntado que desde el Ministerio "no se ha preguntado a los ganaderos" -que sufren los daños del carnívoro por ataques a sus rebaños- y "se ha saltado" los informes técnicos y científicos que han presentado las cuatro comunidades.

Por esta razón, el consejero ha reiterado que estas cuatro regiones "y alguna más que se está sumando" ya están trabajando en un posible recurso y presentarán una denuncia ante los tribunales "inmediatamente" después de la publicación de este procedimiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Además, ha opinado que esta decisión es una "ofensa" al Parlamento regional que, a excepción de un diputado -del PSOE-, ha votado a favor de no dotar al lobo de una protección especial, una especie que, ha apuntado, ocupa hoy 1.200 kilómetros cuadrados más que hace 20 años en Cantabria.

"Nosotros no queremos acabar con el lobo, queremos mantenerlo, pero tenemos que equilibrar a una especie que está encima de la cadena ecológica y solo el hombre puede equilibrar", ha insistido el consejero, que ha reiterado que "no sirve" que Planas diga que va a compensar a los ganaderos. "Los ganaderos no quieren dinero, lo que no quieren es que les maten los animales", ha defendido Blanco, reiterando que el control es necesario.