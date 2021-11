Entre el "desprecio" y el "totalitarismo": PSOE y PRC arremeten contra la alcaldesa de Santander por desoír el mandato del Pleno

Socialistas y regionalistas han cuestionado públicamente el talante democrático de la alcaldesa de Santander, Gema Igual. Los principales grupos de la oposición, PSOE y PRC, han arremetido este lunes contra la dirigente el PP por reconocer que no va a cumplir la moción aprobada en el último Pleno, en que se demandaba un control público y municipal del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras de la ciudad. Si la oposición al completo, con el apoyo de uno de los miembros del equipo de gobierno, Ciudadanos, pedía al unísono el pasado jueves que no se delegara por contrato de emergencia en WSP-Apia la responsabilidad de la ejecución de la contrata, Igual ha apelado a que las mociones "no son vinculantes" para anunciar que no piensa cumplirla. Esta actitud ha sido calificada de "desprecio" por el Grupo Socialista y como "totalitaria" por el Grupo Regionalista.

El Ayuntamiento cedió la responsabilidad de la gestión del servicio de basura en Apia para 'proteger' a la directora general querellada por Ascan

Saber más

El portavoz del PSOE, Daniel Fernández, ha censurado el "desprecio" mostrado por la alcaldesa a los órganos del Ayuntamiento en "una nueva demostración del profundo talante antidemocrático del PP de Santander" con sus declaraciones tras el último Pleno. "Con la ley en la mano", Fernández ha corregido a Igual, que el viernes argumentaba a preguntas de la prensa que la competencia en materia de contratación es de la Junta de Gobierno Local o de la Alcaldía, y en el caso de los contratos de emergencia -como el del servicio de basuras y el de su control- no son potestad del Pleno. "Es radicalmente falso", ha reprobado el portavoz socialista, quien ha lamentado "el desconocimiento de las leyes o la interpretación torticera de las mismas que intenta hacer Gema Igual".

Fernández ha indicado que el artículo 117 de la Ley de Contratos del Sector Publico atribuye precisamente al Pleno, en primer término, la facultad de ordenar contratos de emergencia, una competencia que también puede ejercer el presidente de la Corporación, aunque tiene que informar al Pleno, lo que ha "vulnerado" el PP, según denuncia el PSOE, al no dar traslado del expediente completo de la última contratación directa. No obstante, como ha recalcado Fernández, la Ley señala que esas contrataciones se pueden hacer desde el Pleno de la Corporación. "¿Por qué no lo ha hecho así Gema Igual? Pues porque el PP no tiene asegurada la mayoría y no ha querido dialogar ni compartir con el resto grupos las decisiones a adoptar para salir de esta crisis de las basuras".

De esta manera, Fernández cree "evidente" que Igual está "abusando" de la contratación de emergencia desde la Alcaldía, en "otra de tantas decisiones políticas del PP que han provocado esta crisis de los servicios públicos en Santander".

Actitud "totalitaria" para el PRC

Por su parte, el portavoz regionalista en el Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes-Pila, ha rechazado la actitud de la alcaldesa porque conlleva a que la democracia esté siendo “cercenada” en el Ayuntamiento y considera “troncal” el hecho de que "no se esté respetando la voluntad de la mayoría plural puesto que debe cumplirse con los acuerdos adoptados de forma legítima y mayoritaria en este órgano municipal (por el Pleno de la Corporación)".

En relación a que la moción “no es vinculante” sino un “posicionamiento político”, como apunta la alcaldesa, Fuentes-Pila ha rechazado que la interpretación de las normas sea interesada según la conveniencia del momento, por lo que encuentra la actitud del PP “totalitaria”. “Es intolerable que quieran aparentar una voluntad de acuerdo y consenso y luego solo se cumplan aquellas mociones, en función de si el PP votó o no a favor de ellas”.

Por ello, ha pedido que se aplique el “sentido común” y la “capacidad democrática” porque si no nos lleva a preguntarnos “para qué sirven el Pleno y las mociones y el trabajo que hacen todos los grupos políticos”.