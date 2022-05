La federación vecinal Fecav expresa su preocupación por la “invasión de terrazas” en Santander

La Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos (Fecav) ha expresado su preocupación porque “la hostelería invade la ciudad”. “Hay calles de Santander tomadas al asalto por las terrazas, no se puede ni caminar y genera ruidos muy molestos para los vecinos”, ha denunciado el presidente de la organización vecinal, Ricardo Sáinz Obregón.

"Parece que a ciertos políticos les gustaría que esto fuera un Magaluf o un Port Aventura del copeteo"

Saber más

En un comunicado, la federación de asociaciones vecinales ha apuntado que “mientras otras ciudades han iniciado la revisión de las medidas por la COVID y el repliegue de las terrazas, en Santander va a llegar el verano sin que el Ayuntamiento haya tomado medidas al respecto”.

“Durante la pandemia toda la sociedad hemos entendido que había que permitir medidas que permitieran trabajar al sector de la hostelería. Se ampliaron las terrazas por el cierre de los interiores y no pagan impuestos, pero ha llegado el momento en que han tomado la vía pública al asalto y esto hay que detenerlo”, opinan en la Fecav.

Además, han apuntado que la capital cántabra tiene zonas acústicamente saturadas sobre las que hay que adoptar medidas urgentes, como el centro, en el entorno de Perines, y sobre todo el Ensanche.

“Hay calles como Rubio o el Arrabal por donde prácticamente no hay sitio para caminar y plazas que parecen el salvaje oeste”, denuncia Sainz Obregón, que pide a los partidos políticos del Ayuntamiento que “piensen si es esto lo que queremos como modelo turístico y si les parece compatible con una ciudad cultural”.

Por último, Fecav compara la situación de Santander con otras ciudades: “Mientras vemos que otros toman medidas, sin ir más lejos en Torrelavega, aquí no se está haciendo nada de nada. Y a los vecinos no nos sirve que no se concedan nuevas licencias, porque hay que dar marcha atrás a todas las terrazas que se han expandido durante la pandemia”.