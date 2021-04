Igual subraya que el II Plan de Choque es de PP y Cs porque lo han elaborado "conjuntamente"

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha subrayado hoy que el borrador del II Plan de Choque de la ciudad contra la crisis del coronavirus es del equipo de Gobierno PP-Cs porque ambos partidos lo han elaborado y presentado conjuntamente.

La regidora se ha pronunciado así a preguntas de la prensa después de que el portavoz de Cs, y también del equipo de Gobierno, Javier Ceruti, afirmara ayer que la negociación del II Plan de Choque avanza gracias a que este partido se lanzara a negociar sus competencias.

Cuestionada por estas declaraciones, la regidora ha insistido en que el II Plan de Choque se ha elaborado "de manera conjunta" por el equipo de Gobierno, integrado por el PP, que tiene once concejales, y Ciudadanos, que tiene dos.

"El Plan de Choque lo presentamos Ceruti y yo, con lo cual, es de Cs y es del PP: juntos lo elaboramos y juntos lo presentamos", ha reiterado Igual.

Y respecto al hecho de que Ciudadanos haya negociado sus áreas de competencia en el plan con PRC y PSOE, la regidora ha comentado que, tras conocer que este partido había decidido hacer sus reuniones "de manera unilateral", le dijo "personalmente" a Ceruti "lo que pensaba de ello, pero no tengo nada más que decir; tiene la libertad de poder hacerlo".

Lo que sí ha enfatizado es que ella "jamás se ha propuesto el no valorar las propuestas de la oposición en el seno del equipo de Gobierno o no reunirnos, como lo hemos venido haciendo durante estos dos años de legislatura en el seno del equipo de Gobierno".

En este sentido, Ceruti explicó ayer que en la negociación de los Presupuestos municipales PP y Cs fueron "juntos" y los concejales naranjas accedieron a modificaciones en sus partidas tras escuchar al resto de grupos "que no se pudieron llevar a cabo porque no hubo el mismo tono de entendimiento con las propuestas que se hicieron a partidas de competencias del PP. Y no queríamos que se repitiera la jugada" con el Plan de Choque.