Mónica Rodero, candidata de Podemos-IU en Cantabria: “Para cambiar cosas hay que estar en los gobiernos”

Mónica Rodero (Madrid, 1973) tiene muchas papeletas para no solo predicar como la activista que ha sido, sino dar trigo como parlamentaria o como cargo público, ya que la cabeza de lista de la coalición Podemos-IU tiene la expectativa halagüeña de las encuestas: superar el fatídico 5% de votos que es necesario para tener representación en el Parlamento de Cantabria y que su formación vuelva a tener los escaños que perdió en 2019. Es analista de Laboratorio, especialista en dependencia, infancia y adolescencia, y trabaja actualmente en el CIMA (Centro de Investigación del Medio Ambiente) de Torrelavega. Es secretaria de Movimientos Sociales de Podemos y desde enero, candidata autonómica. Según la encuesta de Simple Lógica para elDiario.es, la confluencia puede obtener dos diputados, lo que permitiría ser llave de un hipotético gobierno PRC-PSOE si, como parece, el reparto de fuerzas, distribuidas en bloques, va a ser ajustado.

Podemos e Izquierda Unida regresarán al Parlamento de Cantabria y pueden ser llave en la formación de gobierno

El próximo 28 de mayo habrá una segunda intentona de Podemos tocar poder. Repite Mónica Rodero como cartel electoral, pero intentando evitar el descalabro de la cita de 2019, que supuso una hemorragia de 18.000 votos, algo en lo que cree que tuvo mucho que ver que no hubiera coalición con Izquierda Unida; y, aunque no lo verbalice abiertamente, la crisis interna en que vivió el grupo parlamentario en la legislatura 2015-2019.

Hace unos días, la candidata autonómica del PP, María José Sáenz de Buruaga, decía en un mitin que el PRC es la puerta de entrada de los “comunistas” en el Gobierno de Cantabria y lo decía como si avisara de la llegada del lobo. ¿Qué piensa de esto?

Está bien que nos tengan en su pensamiento porque son conscientes de que somos una alternativa real, que estamos haciendo política y les encantaría que desapareciéramos del mapa.

No solo las encuestas, sino sus contrincantes en las urnas, dan ya como una posibilidad real de que Podemos-IU entre en el Parlamento y no solo que vuelvan sino que lo hagan como la llave de un futuro gobierno. ¿Es consciente de ello?

Yo estoy segura de que vamos a volver al Parlamento de Cantabria. Es nuestra sensación y en ello hemos estado trabajando estos años, desde que nacimos, para entrar en las instituciones y para gobernar, no para quedarnos fuera.

En el caso de que finalmente se cace el oso electoral, ¿qué van a hacer con su piel? ¿Qué estrategia seguirán si finalmente entran en el Parlamento?

Nosotros, el día 29, con todos los resultados, tendremos que valorar cuál va a ser nuestra actitud. Pero si el Partido Socialista y el Partido Regionalista nos proponen ser llave o formar parte de su gobierno entraremos a negociar.

Eso sería aprender un poco de lo que ocurrió en 2015, cuando el ahora presidente Miguel Ángel Revilla consiguió ser investido gracias a Podemos.

Eso fue aprender mucho.

¿Les engañaron?

No nos engañamos. Fue una decisión que tomó nuestra organización y en su momento pensamos que era la mejor opción. Ahora somos conscientes de que para cambiar cosas hay que estar en los gobiernos.

Vamos a ser portavoces en el Parlamento de toda la ciudadanía de Cantabria

En aquel entonces, después de la investidura, ¿Podemos no dejó de existir para el Gobierno?

Puede que para el Gobierno sí, pero nuestro grupo parlamentario hizo muy buen trabajo, aunque la sociedad no se acuerde de ello igual, se hicieron muchas propuestas, se sacaron muchas cosas adelante gracias a que nosotros estuvimos allí, en el Parlamento. Otra cosa es que cuando desaparecimos, esas cosas experimentaran un retroceso y se anularan...

Es mucho más fácil desaparecer que obtener un sitio en el Parlamento. De hecho, este es el segundo intento suyo por obtener el acta como diputada.

Soy consciente de que la situación en 2019 fue muy complicada y además se nos penalizó mucho por no llegar a acuerdos de coalición con Izquierda Unida.

Tal vez esa fuera la clave de que no volvieran a entrar en la Cámara, más que las desavenencias internas.

Sí, claro. Yo, desde luego, fue una cosa que no entendí en su momento y no estaba dispuesta a que se volviera a repetir.

¿Cuáles son los puntos clave de su programa para el 28M?

Hay cuatro ejes: vivienda, fundamental; sanidad; transportes; e Industria.

¿Empezamos por vivienda?

Nosotras, lo primero que vamos a hacer es que se ponga en marcha en Cantabria la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de España y luego aprobar una ley autonómica que la complemente. Somos conscientes de que necesitamos un parque público de vivienda, ya que el actual no da cobertura a la demanda.

¿Topar los alquileres?

Sí, por supuesto. Además, somos conscientes de que hay zonas 'tensionadas' por un modelo económico que se encamina al turismo. Hay personas que abandonan tres meses su vivienda en verano para ponerla en alquiler cada año. No puede ser que los precios se disparen y tú tengas que dejar tu vivienda.

¿Es necesaria más vivienda nueva?

Nosotros no apostamos por construcción pero no puede ser que en Cantabria, de cada 100 viviendas, 13 están vacías. No puede ser.

¿Qué dirán cuando vuelvan a acusarles de ser expropiatorios?

Lo que no se entiende es que haya grandes tenedores con viviendas cerradas que no se ponen a disposición de la ciudadanía. Además no serían gratuitas. Nadie está diciendo que se vaya a expropiar nada, sino que esas viviendas se pongan a disposición de la Administración para que esta dé cobertura al derecho básico a una vivienda digna que se recoge en la Constitución.

Nadie está diciendo que se vaya a expropiar nada, sino que esas viviendas se pongan a disposición de la Administración para que esta dé cobertura al derecho básico a una vivienda digna

¿Respecto a Sanidad?

La Atención Primaria, sobre todo. Somos conscientes de cómo están y es necesaria mucha inversión porque falta personal. Es un problema muy grande de esta comunidad. Las listas de espera son muy largas y no solo la bolsa de contratación es el único problema, sino que habría que abordar con los profesionales todos los problemas que hay.

¿Movilidad?

Esta ciudad necesita un empuje en todo lo que es comunicaciones. Todo el transporte público necesita de un abordaje. Nosotros siempre hemos apostado por un consorcio de transporte regional que coordine los servicios y dé cobertura a todo el territorio.

¿Y dentro de las ciudades?

Dentro de las ciudades apostamos por sacar el coche particular del centro y que sea el transporte público el que haga el servicio. Hay que dejar los coches fuera de los centros de las ciudades, pero, claro, eso hay que hacerlo con un transporte público que sea eficiente.

¿Incluso los vehículos de las personas que residan en el núcleo de la ciudad?

Pueden dejarlos en las afueras. Hay otras ciudades que tienen implantado este modelo y funciona bien. Es bueno para todos por la contaminación, que afecta a todo el mundo. Esto pasa por una gran inversión en el transporte público y una cobertura real a todos los lugares.

Queda la reindustrialización...

El modelo económico industrial está bastante herido en esta comunidad. Nosotros ya en 2016 planteamos un plan de reindustrialización en Campoo y Besaya, que fue aprobado en 2018 y no hemos visto que se invirtiera nada. Estaba dotado con 250 millones de euros plurianuales y no hemos visto ningún resultado. Hay que ver junto al Gobierno estatal qué ha pasado con esa inversión y apostar por una industria que se está dejando morir en esta comunidad. El sector primario está abandonado. También pensamos que el comercio de proximidad es viable en una economía sostenible y ecológica y daría trabajo. También son alternativas al modelo turístico el sector forestal y el sector de la pesca. El sector turístico muchas veces ofrece solo empleo precario, estacional... Nosotros vemos más alternativas.

¿Queda mucho camino que recorrer en Cantabria en materia de igualdad?

Como feministas que somos, pensamos que las políticas que se hagan en el Parlamento tienen que tener ese componente feminista. Voy a ser clara: el feminismo es igualdad, es la apuesta por la igualdad. Nosotros apostamos por erradicar la desigualdad y la pérdida de derechos. Nunca vamos a apoyar los privilegios. Se tiene que acabar estar al lado de los que más tienen. Pensamos que el feminismo es clave porque es transversal en todas las políticas.

Su oferta política tiene entre sus principales receptores el voto de la mujer.

Nuestro mensaje va dirigido a toda la población. Los hombres tienen que ser conscientes de que el feminismo les atañe y, si no, es que no se está entendiendo bien el feminismo. Este va dirigido a todo el mundo.

Imágenes como las de las concertinas en el vallado del puerto, ¿qué significan para usted?

Las concertinas vulneran los derechos humanos. No pueden ser apoyadas por nadie que tenga un poco de decencia y que se considere demócrata. La vulneración de derechos va a ser algo que nunca vamos a consentir.

¿Qué van a hacer con la Ley del Suelo en caso de tener capacidad de decisión?

Nosotros, desde luego, una de las primeras cosas que vamos a pedir es que se apruebe de una vez el PROT [Plan Regional de Ordenación Territorial]. Lleva 20 años metido en un cajón y no entendemos que no esté aprobado. No se pueden hacer las cosas como hasta ahora: a golpe de PSIR [Plan Singular de Interés Regional] y cambiando la Ley cuando apetezca. Además, los tiempos nos llevan a que esto sea totalmente necesario ya con las energías renovales y una industria que ha de tener su espacio adecuado sin daño ambiental.

¿Cómo están viviendo la tramitación de proyectos eólicos?

Lo estamos viviendo mal porque no lo entendemos. Los eólicos sí, pero no así.

El Gobierno central está cerrando una legislatura en donde se ha sorteado una pandemia y aprobado medidas como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional. ¿El saldo es positivo?

Hay que hacer un poco de memoria y volver al 2008 y ver cómo se llevó aquella crisis y la que se ha gestionado con la pandemia y la guerra de Ucrania. El escudo social que se ha puesto a disposición de toda la ciudadanía ha sido un salvamento para muchas familias, no solo por las ayudas, los ERTE, el tope al gas... Ha habido muchas medidas que han beneficiado a toda la ciudadanía.

Y eso lleva su marca.

Efectivamente, aunque luego el Partido Socialista en campaña haga de abanderado de todas esas medidas, ha costado mucho sacarlas...

La relación del día a día entre dos socios es complicada. ¿Cómo afrontará usted la relación con los socios de IU en el caso de que obtengan representación parlamentaria, máxime cuando ha habido encontronazos internos en el pasado?

Va a ser un grupo estable.

¿Cómo es su relación con la número dos de su candidatura, perteneciente a IU, Carmen Martín?

Con Carmen me llevo muy bien. Para mí es un referente del tejido asociativo, trabajadora, implicada, con un conocimiento real de las necesidades de la gente más vulnerable de Cantabria. Vamos a trabajar muy bien juntas.

Se lo comento porque puede haber gente que quiera votarlos pero que se lo esté pensando después de lo que pasó en su anterior etapa en el Parlamento de Cantabria.

Discrepancias siempre hay, incluso en un grupo de amigos. Lo bueno es llegar a acuerdos y consensos.

En el caso de disponer de grupo parlamentario, ¿cómo pretenden trabajar en las instituciones?

Vamos a ser portavoces en el Parlamento de toda la ciudadanía de Cantabria.

Me gustaría que me valorara la figura de Yolanda Díaz.

Es una mujer muy trabajadora, valiosa y capaz. Ha sido la mejor ministra de Trabajo de este país en toda la historia de la democracia.

Yolanda Díaz ha sido la mejor ministra de Trabajo de este país en toda la historia de la democracia

¿Cómo cree que se definirá la relación de la ministra con Podemos?

Desde luego que debería definirse, claro. Yo aquí sí que hago un reproche: desde nuestra formación se le llevaba pidiendo desde hace mucho tiempo que ella se decidiera y justo hacerlo antes de las elecciones autonómicas y municipales pensamos que no ha sido una buena decisión. Hacerlo en este momento ha provocado que se piense que puede haber conflicto y un malestar que puede dañar a la izquierda.

¿La figura de Pablo Iglesias está amortizada?

Pablo iglesias es la persona que cambió la forma de hacer política en este país. Él siempre va a estar ahí.