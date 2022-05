La oposición pedirá en el pleno una ordenanza específica de gasolineras en Santander

La oposición municipal en Santander va a pedir este jueves, en el pleno del Ayuntamiento de la capital, la redacción de una ordenanza específica para estaciones de servicio de gasolina, así como va a intentar reprobar al equipo de gobierno PP-Cs por autorizar la construcción de una gasolinera junto al IES Cantabria.

Según fuentes municipales, se debatirán dos mociones: una de la mayor parte de la oposición (PSOE, PRC y UxS) y otra de Vox, aunque en lo sustancial estén en sintonía. En la misma sesión, se va a debatir una segunda propuesta para modificar lo dispuesto en el Plan General sobre nuevas gasolineras -aumentando las distancias a edificios- pero solo en lo que atañe a zonas residenciales.

La ordenanza que se pide tendría que regular las estaciones de servicio de suministro al por menor dentro de término municipal, fijando una distancia respecto a zonas de especial vulnerabilidad como viviendas, hospitales, centros de salud, centros educativos, residencias de mayores, parques público e instalaciones deportivas al aire libre, entre otros supuestos.

La reprobación del equipo de gobierno se fundamente en su supuesta falta de voluntad política para impedir construcciones colindantes con centros educativos. La oposición considera insuficiente la nueva modificación del Plan General que va a presentar la Concejalía de Urbanismo (Ciudadanos) porque seguiría sin solventar el problema de las distancias en zonas de uso productivo como es el caso de la gasolinera que se construye en la calle Repuente.

Arrecia la polémica de las gasolineras en la capital de Cantabria dado que no se ha conseguido parar la instalación de nuevas estaciones. Sí se ha conseguido en áreas residenciales, pero no en suelo calificado de productivo, por lo que los trabajos de construcción en la calle Repuente, en La Albericia, continúan pese a la oposición de la AMPA del IES Cantabria y de los partidos políticos que no forman parte del equipo de gobierno en el Consistorio.

Al IES Cantabria acuden a diario 1.300 alumnos. La nueva gasolinera se construye a 10 metros de su fachada y ya se producen movilizaciones para evitar la puesta en servicio de una estación que cuenta con todo los parabienes de legalidad, según el Ayuntamiento. De fondo, están los problemas de salud que puede producir la inhalación de los vapores generados por los hidrocarburos, como indica un estudio reciente de Journal of Environmental Management.

Posición de Urbanismo

El concejal de Urbanismo, Javier Ceruti, ha lamentado la actitud de la oposición con la modificación puntual del Plan General que permita limitar la instalación de gasolineras en zonas de uso predominantemente residencial. “La modificación que hemos introducido, a instancias de quienes bloquearon hace un mes la aprobación inicial, solo ha contado con los votos de PP y Ciudadanos. El resto de los presentes se han abstenido”.

Tras la Comisión de Desarrollo Sostenible de este lunes, el nuevo texto va al pleno del jueves y tras su aprobación deberá publicarse en el BOC. “A partir de ahí el calendario es un mes, hasta el 30 de junio, para la presentación de alegaciones, que tendrán que ser informadas por Urbanismo para la redacción de un nuevo acuerdo, que llevaremos a aprobación provisional en un pleno extraordinario”.

El problema, según subraya Ceruti, es que “a partir de ahí estamos en manos de la CROTU, Costas y Navegación Aérea, que dudo mucho que vayan a emitir sus informes a tiempo para que podamos evitar que el 29 de julio se levante la moratoria aún vigente. La aprobación definitiva en pleno deberá contar con esos informes y por plazos, no llegamos”.

En suelo productivo

Sobre la instalación de gasolineras en suelo productivo, el edil de Urbanismo ha dicho que para que los municipios puedan limitar la instalación de gasolineras en otros suelos que no sean los de usos predominantemente residencial “hay que cambiar una ley estatal, la de hidrocarburos. Y son precisamente los partidos que pueden liderar ese cambio, PSOE y PRC, los que bloquean en Santander lo que sí podemos limitar desde el Ayuntamiento”.