Casado apela al "espíritu" de 'España Suma' tras el debate: "No hay nada más patriótico que echar a Sánchez de La Moncloa"

Pablo Casado ha vuelto a apelar al espíritu de 'España Suma' tras el debate a cinco celebrado este pasado lunes. El presidente del PP ha pedido en un acto en Santander unificar en torno a su partido el voto del "centro derecha" para que no se repita el escenario de abril. "No hay nada más patriótico en España que echar a Sánchez de La Moncloa", ha subrayado el candidato popular, tras afirmar que el presidente en funciones "dejó claro que quiere volver a pactar con Torra y Junqueras".

"Se lo pregunté cinco veces y no contestó, hay silencios atronadores y el que calla otorga", ha señalado, apuntando que Sánchez "salió perdedor" por su "mirada baja" y por su "inseguridad" durante el debate. Y es que el candidato del PP ha insistido en el tema catalán asegurando que Sánchez es un "rehén de los independentistas". "No explica qué quiere hacer con España; no se puede pactar con independentistas y batasunos", ha dicho.

Pero ha ido más allá recalcando que los líderes socialistas de otras comunidades "también son nacionalistas". "Sus propios compañeros niegan la nación española", ha remarcado, tras recriminar al presidente en funciones que no respondiera a su pregunta de "cuántas naciones hay en España". "Eso le incapacita para ser candidato", ha sentenciado.

Tras reiterar en varias ocasiones que es "medio cántabro", como es habitual cuando visita la comunidad, Casado ha vuelto a señalar como "inaceptable" que Sánchez siga sin aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana en Catalunya y que Torra "siga al frente de 16.000 efectivos armados".

