Ribera frena el proyecto de prolongar el puerto deportivo de Pedreña al cuestionar su impacto en el paisaje y sobre las dunas del Puntal y el estuario del Miera

El proyecto de construcción de una instalación náutico-deportiva en la dársena central de Pedreña deberá someterse al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria ya que el informe de impacto ambiental no ha permitido descartar la posibilidad de que la actuación cause impactos significativos sobre la Zona Especial de Conservación (ZEC) 'Dunas del Puntal y Estuario del Miera', incluida en la Red Natura 2000, ni otros impactos sobre el medio ambiente, como las afecciones sobre las aguas y el paisaje.

Así figura en la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dirige la socialista Teresa Ribera; resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que afecta a este proyecto promovido por Ciomar SL y Proyectos Pedreña SL, y cuyo órgano sustantivo es la Autoridad Portuaria de Santander.

El objeto del proyecto es la construcción de una nueva dársena para uso deportivo, entre el puerto de Pedreña y el puerto deportivo ya existente 'Marina de Pedreña', en el municipio de Marina de Cudeyo, en la bahía de Santander, junto con la creación de un nuevo espacio terrestre para los amarristas y usuarios de la dársena en el que se localiza un edificio de 400 metros cuadrados y dos plantas.

Según la resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, además de los posibles impactos sobre la ZEC 'Dunas del Puntal y Estuario del Miera' -donde considera que la información del promotor no está completa-, se han detectado otro tipo de impactos que, aunque no están relacionados directamente con este espacio, sí pueden tener repercusiones sobre la población y para los que no se han establecido suficientes medidas preventivas y correctoras.

En este caso se encuentran los impactos por ruido y por molestias sobre el transporte público tanto terrestre como marino durante la fase de obra, así como las repercusiones sobre la calidad del paisaje puestas de manifiesto en el informe de la Dirección General de Biodiversidad Medio Ambiente y Cambio Climático de Cantabria, durante toda la vida útil del proyecto.

En la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental consta la tramitación de un proyecto de similares características, pero con una ocupación de 18.080 metros cuadrados de tierra y agua en dos zonas no continuas a ambos lados de 'Marina de Pedreña', denominado 'Ampliación del puerto deportivo Marina de Pedreña. Bahía de Santander', respecto al que, en noviembre de 2010, se formuló declaración de impacto ambiental condicionada, si bien las obras no fueron ejecutadas dentro del tiempo de vigencia de la citada resolución.