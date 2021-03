Blanco cree que la postura de Casares sobre el lobo es "lamentable" y "un insulto para Cantabria"

SANTANDER, 12 (EUROPA PRESS)

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, cree que es "un insulto para Cantabria" y "lamentable" la postura sobre el lobo del diputado nacional del PSOE por Cantabria, Pedro Casares, que respalda la prohibición de cazar a la especie.

"Eso va en contra, es un insulto a Cantabria", ha valorado Blanco a preguntas de la prensa en la rueda de prensa ofrecida este viernes para presentar una campaña de promoción del pescado de lonja, en la que ha señalado su "indignación" por estas declaraciones, que ha relacionado con un "absoluto desconocimiento" sobre la realidad del medio rural regional.

Asimismo, ha advertido que "hacer caso a lo le dicen los jefes en Madrid le va a traer muy malas consecuencias". "Que luego vaya a pedir el voto", ha dicho.

"No me imagino, sinceramente, que un cántabro diputado de un partido nacional, como es el diputado que ayer ha hablado, como ha ocurrido en otras ocasiones con el 'fracking', que vayan a Madrid y apoye cosas en contra de los intereses de Cantabria", ha criticado el consejero.

Según Blanco, esto hace a la ciudadanía "perder toda la credibilidad en la clase política y ha añadido que no se imagina a un regionalista, senador o diputado, votando en contra de la Comunidad.

Por el contrario, en el caso de Cantabria, ha asegurado que el Gobierno cuenta con el apoyo "unánime" de los dos partidos (PRC-PSOE) contra la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección (LESPRE), así como del Parlamento regional, a excepción de un diputado socialista. "Todos opinamos lo mismo", ha afirmado.

Además, el consejero ha recordado que la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), compuesta por PSOE, PP y PRC, se han sumado, con el apoyo de los 102 ayuntamientos, al rechazo del Gobierno cántabro a la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica para el Reto Demográfico sobre la especial protección del lobo.

Se trata de una 'Carta Abierta' que han firmado nueve comunidades autónomas --Cantabria, Asturias, Galicia, Castilla y León, País Vasco, Aragón, Madrid, Murcia y Andalucía--, la ciudad autónoma de Ceuta y tres Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS)--UPA, ASAJA y COAG--, y que ha sido enviada recientemente a la ministra Teresa Ribera. "En Cantabria no hay fricción", ha reiterado.

"Yo creo que aquí hay un pensamiento bastante unánime, no hay muchas voces discordantes", ha insistido Blanco, quien ha apuntado que "incluso la voz urbanita de Cantabria tiene ascendencia y genética ganadera o del medio rural la mayoría". "Saben lo que ocurre", ha afirmado.

Finalmente, se ha referido a los lobos que han matado ovejas ayer en Valdáliga para censurar la oposición al control de la especie. "Que no nos confundan, que no estamos hablando de caza, estamos hablando de control y equilibrio de esa especie", ha sentenciado, avisando de nuevo que "Cantabria no se va a doblegar".