Buruaga se compromete a ejecutar el polígono de La Pasiega la próxima legislatura “tras 17 años de promesas incumplidas”

La presidenta del Partido Popular y candidata a la Presidencia de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, se ha comprometido a ejecutar el polígono de La Pasiega la próxima legislatura, “tras 17 años de promesas incumplidas por los gobiernos del PRC y PSOE” ha dicho.

En este sentido, ha señalado que La Pasiega “es el mayor testimonio de la demagogia y la falta de resultados del populismo y el socialismo en Cantabria”.

En un acto electoral celebrado en Piélagos junto con el candidato a la Alcaldía, Carlos Caramés, la dirigente popular ha criticado que en estos momentos “no haya una máquina trabajando, ni tampoco hay fondos europeos para el proyecto, ni existe un compromiso nacional para la estación intermodal, que sigue en el aire”.

“Al igual que sucede con todos los proyectos estratégicos para Cantabria que dependen de Pedro Sánchez, no está garantizada la financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado”, ha apostillado.

“Se comprometieron a decirnos en abril si era viable o no la conexión ferroviaria imprescindible para las empresas y para el Puerto de Santander”, ha continuado, pero “termina mayo y todavía no lo sabemos. Yo no sé a qué esperan”, ha reprochado Buruaga.

A su juicio, “la única realidad desde la famosa firma del papeluco en junio de 2019, ha sido licitar un estudio para determinar si hay tráfico y actividad económica suficiente que justifique esa estación intermodal”.

En el mejor de los casos, la estación “estará finalizada para 2026”, ha señalado Buruaga, para quien “si un político tarda veinte años en hacer un polígono industrial, lo que merece es que le manden a la oposición porque ha estado demostrando que no es el gobernante adecuado para dar oportunidades a la región ni para crear economía y empleo”

Frente a esta “inacción”, ha destacado que “en solo dos legislaturas”, entre 1995 y 2003, un gobierno del Partido Popular “puso en marcha ocho polígonos industriales en Cantabria, uno por año”. “Esta es la diferencia entre ellos y nosotros. La certeza, la seriedad, la consistencia. La credibilidad”, ha subrayado.

Por ello, ha apelado al voto útil, afirmando que el voto al PP “es el voto seguro, directo y eficaz”, y ha alertado sobre los votos “estériles” a otros partidos “que no obtendrán representación y solo servirán para debilitar al único que puede ganar y gobernar, ”para debilitar al Partido Popular“.

“Cualquier voto que no vaya al PP no solo estará perdido, sino que servirá para apuntalar a Sánchez y su coalición con Revilla y Podemos”, ha aseverado la candidata porpular, concluyendo que “quien no quiera un Gobierno Frankenstein presidido por Revilla, con Sánchez y con la extrema izquierda, tiene que coger la papeleta del PP”.

También ha hecho un llamamiento a la movilización “para que nadie se quede en casa” el próximo 28 de mayo y ha señalado que “Cantabria no es Revilla, es mucho más”. “El verdadero regionalismo es dar oportunidades a la región, no tomarle el pelo con promesas vanas una y otra vez”, ha dicho, recalcando que “quien quiera hacer de Cantabria una tierra de oportunidades, solo tiene una opción, el voto al Partido Popular”.

“Una fuerza política abierta sin dogmatismos, seria, eficaz y que sabe gestionar. Por eso, cuando decimos que bajaremos los impuestos, bajarán los impuestos. Cuando decimos que crearemos más y mejor empleo, habrá más y mejor empleo. Y cuando decimos que reduciremos las listas de espera, se reducirán las listas de espera”, ha añadido.

Como ejemplo, se ha referido al Hospital Valdecilla: “Dijimos que íbamos a terminar Valdecilla y terminamos Valdecilla, a pesar de todos los palos en las ruedas ahí está, aunque algunos no lo puedan soportar y por eso dicen las tonterías que dicen, porque es el único proyecto serio, el único proyecto de envergadura que ha visto la luz en Cantabria desde el año 2015. No ha habido más”, ha finalizado.