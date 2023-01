Buruaga tras ser confirmada candidata: “Somos nosotros o el equipo de Pedro Sánchez en Cantabria”

La presidenta del PP de Cantabria y candidata a la Presidencia de la comunidad autónoma en las elecciones del 28 de mayo, María José Sáenz de Buruaga, confía en poder gobernar para “poner a funcionar” la región y acabar “con la receta de la ruina” que ofrece el “pacto de hierro” PRC-PSOE.

“Somos nosotros, el PP, o el equipo de Pedro Sánchez en Cantabria. No me cabe ninguna duda de que si hacemos las cosas bien, los cántabros elegirán Partido Popular. Elegirán Cantabria y España. Vamos a por todas”, ha afirmado este sábado Buruaga durante su intervención en el acto que el partido celebra en Zaragoza para proclamar oficialmente a sus candidatos de cara al 28 de mayo, entre ellos a la dirigente cántabra.

Buruaga ha agradecido al presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, el “confiar” en ella como candidata del partido en Cantabria. “Soy perfectamente consciente de la gran responsabilidad que tengo y espero no defraudar. Creo que me conoces: ganas y fuerza no me faltan y por trabajo no va a quedar”, ha afirmado.

La líder del PP ha reivindicado que Cantabria “lo tiene todo para ser una tierra de oportunidades” pero, a su juicio, de lo que carece es de un Gobierno “a la altura” de la región que sea capaz de que la comunidad funcione; que aproveche sus recursos, sus capacidades y “su talento extraordinario”; que resuelva los problemas de los ciudadanos y ofrezca resultados.

Buruaga ha lamentado que Cantabria lleve cuatro legislaturas en manos de una fórmula que, en su opinión, está “fracasada”, “de un pacto de hierro entre el populismo y el socialismo”.

Según ha dicho, el bipartito PRC-PSOE es una “coalición de intereses que ha entregado” la comunidad a las “políticas paralizantes de la izquierda”, que “son incapaces de generar riqueza, empleo y oportunidades”.

“Sufrimos un Gobierno centrado en su propia supervivencia que vive de espaldas a la realidad; que es incapaz de impulsar la inversión pública; que no baja los impuestos sino que los sube; que no ayuda a las familias ni a las empresas que están sufriendo las consecuencias de una profunda crisis económica y social”, ha afirmado la líder del PP que considera que Cantabria es hoy una comunidad “debilitada por su propio Gobierno”.

Por ello, Buruaga considera que, por este camino y con el actual Gobierno, “Cantabria no despega, no avanza” sino que “se frena” y se hace “cada día más pequeña en economía, en industria, en empleo, en oportunidades, en bienestar, en todo”.

Ante esta situación, cree que “solo hay una solución”, que es “cambiar el Gobierno para hacer que Cantabria funcione” porque “hay otra política y otra forma de hacer las cosas” y los cántabros “merecen un Gobierno mejor”, “sólido, solvente y con un proyecto claro de región, capaz de liderar, gestionar y ejercer la autonomía en beneficio de los ciudadanos”, “que crea en Cantabria, en su potencial” y “sea capaz de ofrecer certezas, confianza y generar confianza” para generar economía, riqueza y empleo. “No más ocurrencias, por favor. No más conejos en la chistera”, ha dicho.

Buruaga ha explicado que frente a la “receta de la ruina” que, a su juicio, ofrece un bipartito PRC-PSOE que “abrasa a impuestos” a quien tiene iniciativa y somete a “a un calvario burocrático” a autónomos y pymes, ella aboga por combinar la reducción de impuestos con programas de inversión pública; por simplificar los trámites administrativos y reducir la “infernal burocracia”.

“Nosotros alfombra roja a quienes arriesgan, invierten y crean puestos de trabajo”, ha afirmado la líder del PP cántabro, que también cree que es “urgente impulsar de una vez el cambio de modelo productivo”: reindustrialización, revalorización de las zonas rurales y del sector agro, el desarrollo del sector servicios basado en la especialización y en la innovación.

Además, para Buruaga “poner a funcionar Cantabria significa afrontar los proyectos estratégicos de región con planificación y calendario”. En este punto, ha resaltado ante sus compañeros de partido que durante su etapa como consejera de Sanidad (2011-2015) el PP logró desde el Gobierno terminar “en 16 meses” el Hospital Valdecilla “que llevaba en obras 15 años en obras”.

Esto lo ha contrapuesto con los “ocho años en blanco” que, según ha dicho, ha traído desde entonces el Gobierno PRC-PSOE liderado por el regionalista Miguel Ángel Revilla, un Ejecutivo donde --ha dicho-- “los proyectos se eternizan y se prometen cada cuatro años una y otra vez pero siempre los mismos”.

También Buruaga ha afirmado que “poner a funcionar Cantabria es elevar el nivel de reivindicación” frente al Gobierno de Pedro Sánchez, al que --ha dicho-- el “regionalismo está sometido y doblegado por completo”.

“Da igual cuál sea el agravio. Da igual que se proteja al lobo frente al ganadero; que se arruine a nuestra industria electrointensiva; que se nos aísle de las grandes ejes y vías de comunicación; que se comprometa la viabilidad de nuestra autonomía con una propuesta, un modelo de financiación autonómica completamente inasumible porque ahí sigue el regionalismo cómplice y consentidor”, ha dicho.

Por todo ello, Buruaga cree que el PP tiene “la obligación” de gobernar porque “los cántabros no pueden seguir esperando por un Gobierno incapaz de sacar adelante proyectos y de tomar las decisiones de futuro”. “Hay que cambiar y el cambio, la única opción, la única oportunidad de cambio pasa por sumarse al proyecto del PP, un proyecto de futuro para sacar a Cantabria del furgón de cola y ponerla mucho más cerca de la locomotora que es donde merece estar”, ha dicho.

Buruaga ha afirmado que el partido “sabe lo que hay que hacer” para conseguirlo y ha señalado que el trabajo en los próximos meses hasta las elecciones será “explicarlo y tratar de convencer de ello a una gran mayoría de los cántabros”.