Cantabria activa el nivel de preemergencia del Plan territorial de emergencias por el temporal marítimo

El Gobierno autonómico pide a ayuntamientos, organismos de emergencia y a la población que permanezcan atentos y adopten medidas preventivas

SANTANDER, 27 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional ha activado el Plan Territorial de emergencias de protección civil de Cantabria (PLATERCANT) en fase de preemergencia y situación de alerta por el temporal marítimo que comenzará en las próximas horas con motivo de una profunda borrasca en el Atlántico Norte.

Las previsiones efectuadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) establecen para este miércoles mar combinada del noroeste con olas de hasta siete metros, por lo que quedará activado el aviso naranja (riesgo importante).

En un comunicado, la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández (PRC), ha explicado que esta previsión meteorológica, junto al coeficiente alto de marea, puede causar que los daños en el litoral "sean aún mayores", por lo que ha solicitado a la población "extremar la precaución".

En concreto, ha informado que el periodo de mayor energía de oleaje se estima que se iniciará mañana, al mediodía, alcanzando su máximo a medianoche, entre el miércoles y jueves, disminuyendo a partir de ese periodo la intensidad.

La activación del PLATERCANT en fase de preemergencia implica mantener informada a la ciudadanía de la evolución de los acontecimientos y alertar a los servicios de emergencia correspondientes y autoridades competentes que pudieran verse implicados por este episodio meteorológico.

En especial, el Gobierno de Cantabria ha dado trasladado a los 26 ayuntamientos costeros, con el fin de que delimiten las zonas susceptibles de ser afectadas por el fuerte oleaje, hacer seguimiento de los andamiajes y objetos que pudieran ser arrastrados, informen a los establecimientos que puedan verse afectados y establezcan, en su caso, la prohibición de estacionar en determinadas áreas de riesgo.

También, se ha dado traslado a la Delegación del Gobierno, Autoridad Portuaria, Salvamento Marítimo, Guardia Civil y direcciones regionales de Pesca y Biodiversidad.

Asimismo, se recomienda a la población tomar todas las medidas de autoprotección necesarias, como alejarse de playas, paseos marítimos, acantilados y otros lugares que pudieran ser peligrosos por el oleaje, no salir a navegar, asegurar los amarres de las embarcaciones, no practicar deportes acuáticos, no circular con vehículos en zonas que pueden serse afectadas por el oleaje y no poner en riesgo la vida ante la posibilidad de obtener imágenes espectaculares del fuerte oleaje.

Desde el Gobierno de Cantabria se aconseja permanecer atento a las informaciones y recomendaciones que se faciliten desde los medios de información o por parte de Interior y, en caso de necesidad urgente, llamar al teléfono de emergencias 112.

A partir de este momento, los técnicos de la Dirección General de Interior, junto al Centro de Atención de Emergencias 112, realizarán un seguimiento permanente de la situación y comunicará toda la información relevante a los ayuntamientos afectados, así como los servicios de emergencia que pudieran verse involucrados.