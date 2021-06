Cantabria es la comunidad de España con peor incidencia a siete días y Sanidad lo achaca a la falta de limitación horaria en hostelería

Cantabria registra este viernes la incidencia a siete días de COVID más alta de España, con 85 casos por cada 100.000 habitantes, según datos cerrados a las 24.00 horas del jueves. El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), que ha sido cuestionado por la prensa sobre este asunto, ha señalado que la comunidad ya tenía este jueves la "peor" incidencia a siete días, a expensas de que Andalucía actualizase el dato, que finalmente se sitúa por debajo del de Cantabria.

Para el consejero "no hay ninguna duda" en que la causa se debe a "no tener ninguna limitación" en relación a los horarios de la hostelería, así como a la finalización del curso y a que las personas están "muy cansadas" y tienen "muchas ganas de volver a la vida anterior". Sin embargo, Rodríguez ha apuntado que por el momento esto "no es posible" porque el virus sigue estando presente y hasta que no esté vacunada toda la población no se puede hacer "como si no existiera".

Por otro lado, cuestionado sobre la posibilidad de cerrar perimetralmente Santander en el caso de que suba del nivel 2 al 3, el responsable de Sanidad ha apuntado que es Salud Publica quien tendrá que valorar si "tiene sentido" y ha añadido que es un sitio "complicado" para hacerlo. En este sentido, ha avanzado que se inclinarán más por tomar medidas que intenten evitar el contacto social.

Respecto a la incidencia, ha reconocido que por el momento la previsión es "negativa" y estarán pendientes de ver cómo se comporta durante el fin de semana. Así, ha apuntado que los datos actuales están relacionados con el fin de semana pasado y espera conseguir que de aquí al martes la situación se "reconduzca".

"Nosotros en esto somos inflexibles. Si el nivel de alerta que sale en Santander es el nivel 3, se aplican las restricciones del nivel 3", ha sentenciado. Rodríguez ha hecho estas declaraciones a la entrada de la reunión el Patronato de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL).