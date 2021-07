Cantabria no detiene una escalada de contagios que deja a la comunidad al borde de aplicar nuevas restricciones

La nueva ola de contagios de coronavirus en Cantabria no deja de crecer y acerca a la comunidad autónoma al límite de aplicar nuevas restricciones. Todavía no se conoce el calado de las medidas, pero las máximas autoridades sanitarias ya advirtieron a finales de la semana pasada que si no se alcanzaba ya ese pico, sería imprescindible actuar de nuevo. Y no se ha frenado la tendencia creciente de la COVID, después de que en las últimas horas se hayan detectado otros 232 positivos y la incidencia acumulada a 14 días se sitúe muy próxima a los 500 casos por cada 100.000 habitantes, rozando el récord desde que arrancó la pandemia.

En concreto, esa cifra se encuentra este lunes en 492 casos en las dos últimas semanas, mientras que el dato relativo a los últimos 7 días es de 286, lo que apunta a que ese parámetro seguirá al alza durante los próximos días y señala una tendencia de crecimiento del 39%. Además, esos indicadores aplicados a la población mayor de 65 años, donde la campaña de vacunación está muy avanzada, también ha experimentado un empeoramiento y se sitúa en 51 casos por cada 100.000 habitantes en la última semana.

El balance diario que realiza la Consejería de Sanidad refleja también que Cantabria registró 2.867 contagios en los últimos 14 días, con una trazabilidad de los casos positivos -es decir, la posibilidad de rastrear el origen del contagio- del 65% y una positividad de las pruebas realizadas en la comunidad del 12%. Sin embargo, la cifra de víctimas mortales sigue estable y se sitúa en los 578 fallecidos desde que comenzó el recuento en marzo del año pasado.

En lo que respecta a la hospitalización, la presión en el sistema sanitario público de Cantabria sigue creciendo lentamente, y en estos momentos cuenta con 55 pacientes con coronavirus, con 8 de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Estos datos dejan la ocupación hospitalaria convencional en el 4,4% y la ocupación de la UCI en el 7,5%, unos indicadores que sostienen de momento a la comunidad autónoma en el nivel 1 de alerta sanitario, algo que podría cambiar en las próximas horas al mínimo cambio.

Campaña de vacunación

De forma paralela a la nueva ola de contagios continúa a buen ritmo la campaña de vacunación, que sumó durante la última semana un total de 43.352 pinchazos, de los que 34.096 fueron segundas dosis. De esta forma, hasta el momento se han administrado 606.761 vacunas y hay en Cantabria 274.286 personas inmunizadas. Así, el 69,6% de la población cántabra mayor de 16 años ya ha recibido al menos una dosis del fármaco contra la COVID y el 54,7% tiene la pauta completa.

Para los próximos días, desde el Servicio Cántabro de Salud se pretende incidir en la campaña de vacunación de las personas entre los 60 y los 69 años con AstraZeneca, que aún está muy atrasada. Mientras que el 93% ha recibido una dosis, tan solo el 57,4% tiene la pauta completa como consecuencia de los plazos que marca la vacuna británica. Además, también está previsto acelerar la vacunación del grupo de edad entre los 30 y los 39 años, que hasta el momento tiene un porcentaje del 17,2%.