Descarrila un tren de Cercanías en Cantabria y provoca 15 heridos leves

Un tren de Cercanías de Cantabria ha descarrilado este miércoles provocando 15 heridos leves. El suceso ha tenido lugar sobre las 13.40 horas en la línea Santander-Renedo en la que viajaban 40 pasajeros. El tren ha chocado con la topera, dispositivo fijo encargado de detener el ferrocarril en caso de que este no se hubiera detenido antes, provocando el incidente que ha motivado que 10 de los viajeros hayan tenido que ser trasladados al Hospital Valdecilla de Santander por contusiones leves. Los otros cinco, por su parte, han sido trasladados al centro de salud de Renedo para ser asistidos de sus lesiones.

El accidente se ha producido cuando el tren circulaba a baja velocidad, y como consecuencia del alcance de la topera se ha salido un eje del segundo coche, aunque no ha llegado a volcar. No obstante, ha tenido lugar en una vía que no ha interrumpido el resto de la circulación.

Cercanías Santander: Suspendida la relación de trenes Santander-Renedo por una incidencia en la explotación ferroviaria en Renedo. — INFOAdif (@InfoAdif) 11 de enero de 2023

(Habrá ampliación)