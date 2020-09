El Gobierno de Cantabria da instrucciones para retomar las PCR a los trabajadores de residencias que vuelven de vacaciones

El Gobierno de Cantabria ha dado instrucciones para que se retome la realización de pruebas PCR a los trabajadores de las residencias que vuelven de vacaciones o de permiso después de que durante unos días no se hayan realizado por "error".

Así lo ha anunciado este jueves la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez (PSOE), después de que la patronal de residencias Lares denunciara el pasado martes, 15 de septiembre, que Cantabria había suspendido "sorprendentemente" desde el día 9 la realización de estas pruebas hasta nueva orden "por razones no comunicadas formalmente".

Álvarez ya se refirió ayer, miércoles, a este asunto y atribuyó esta suspensión durante unos días de las pruebas PCR a estos profesionales a una "serie de dudas" debidas a que se iba a cambiar el procedimiento.

Tras volver a salir este tema durante su comparecencia de este jueves en el Parlamento regional para dar a conocer el protocolo en residencias frente al COVID-19, Álvarez ha vuelto a dar explicaciones al respecto.

Ha explicado que se estaba hablando de cambiar un protocolo para que, en lugar de hacer PCR a estos trabajadores éstos fueran sometidos a un test rápido.

Esto dio lugar a que "alguien entendió" que se iban a dejar de hacer PCR, lo que dio lugar a una "distorsión" que hizo que durante unos días no se pidieran esas pruebas a los trabajadores que regresaban de vacaciones.

Sin embargo, desde la Consejería de Sanidad se indicó que, hasta que no hubiera un nuevo procedimiento, se debían de continuar haciendo PCR "mientras no se estableciera otro protocolo".

"Mientras eso no establezca y determine qué tipo de test, se van a seguir manteniendo el protocolo de la PCR para los trabajadores de residencias", ha dicho la consejera, que ha explicado que, respecto a esa cuestión, ya se ha mandado aclaración.

Álvarez ha insistido que no se trata de una cuestión de "descoordinación", sino de un "error" que "no tenía que haber ocurrido pero que ocurrió". "No tenía que haber pasado, pasó, se ha solucionado", ha zanjado.

Pruebas a residentes y trabajadores desde el sistema público

Por otra parte, ante la petición hecha, a nivel nacional, por Lares de que todas las pruebas y medidas de detección precoz del coronavirus para los profesionales de las residencias sean "facilitadas y costeadas por Salud Pública", la consejera ha asegurado que "todas" las pruebas que se han hecho desde el inicio de la pandemia, tanto a residentes como al personal de estos centros, han sido hechas desde el sistema público.

"Ahora, si privadamente ya cualquier entidad ha considerado necesaria hacer otras, las ha podido hacer, ha precisado.

Álvarez ha detallado que, desde el inicio de la pandemia se han realizado 18.569 test a residentes (hay unos 6.000), además de los que se han realizado a los trabajadores.

Además, ha indicado que, además de las pruebas que se han realizado ante casos con sintomatología, Sanidad está realizando cribados y barridos "permanentes" en las distintas residencias conforme a un cronograma establecido.