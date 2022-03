La Ley del Suelo de Cantabria establecerá un canon para bonificar a los vecinos afectados por proyectos eólicos

El Gobierno de Cantabria presentará “antes de Semana Santa” en el Parlamento autonómico el mapa con las zonas de exclusión eólica de la comunidad autónoma, que suponen más del 90 por ciento del territorio.

Así lo ha anunciado este martes el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, el regionalista José Luis Gochicoa, durante su intervención en la mesa redonda 'El papel de la administración pública' dentro de la jornada sobre energías renovables que ha organizado el Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo. Gochicoa ha realizado este anuncio una vez que la petición al Parlamento para esta presentación ya ha sido realizada y registrada.

El consejero ha defendido que “el futuro de Cantabria y España es la energía renovable”. “Todos tenemos claro que la descarbonización es algo necesario y, por ello, creemos que la riqueza depende de este tipo de iniciativas, pero siendo garantes y protectores del medio ambiente”, ha afirmado. Ha indicado que su departamento ya lleva trabajando desde hace tiempo en esta línea, con medidas “claras”, tales como el mapa de áreas que “no son susceptibles” para el desarrollo de parques eólicos.

Además, ha aclarado que, aunque más del 90 por ciento del territorio de Cantabria vayan a ser zonas de exclusión eólica, no significa que en el 10 por ciento restante se vaya a permitir la ejecución de parques “porque directamente serán inviables y caerán en desuso”.

“Creo que es una primera media tranquilizadora y no significa que todos podrían ser beneficiarios”, ha subrayado Gochicoa, quien ha explicado que, posteriormente, tendrán que llevarse a cabo las declaraciones de impacto ambiental de los propios proyectos que tendrán que estudiarse, así como los trazados de las líneas eléctricas y las líneas de evacuación. Todo ello, en su opinión, “garantizará que no saldrá un parque donde no se pueda o no se respete el medio ambiente”. “Trabajaremos para que lo que se apruebe sea lo mejor para nuestro territorio”, ha añadido.

Canon para bonificar a vecinos

El consejero de Ordenación del Territorio ha considerado que el papel de la Administración “debe ir más allá” y ha avanzado que, al margen de las tasas y los impuestos que las compañías pagan a las juntas vecinales y a los ayuntamientos, al tratarse de ocupación en suelo rústico, la futura Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria (LOTUCA) “incorporará un artículo en el que se establecerá un canon que bonifique a los vecinos, tanto de manera directa como indirectamente, prácticamente en su totalidad”.

Así, el uno por ciento a cooperativas energéticas o de usuarios, locales, exclusivamente a los afectados por los parques y en las tarifas para los autónomos con condiciones muy ventajosas como la reducción en la factura de la luz, y actuaciones más sociales que vayan encaminadas a mejorar la vida de los vecinos y, como ejemplo, ha citado programas de fomento del empleo o de conciliación de la vida familiar.

“Estos beneficios estarán reflejados en la futura LOTUCA para tener asegurado ese cumplimiento de futuro”, ha remarcado el consejero. En la jornada han participado también otros miembros del Gobierno, como el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga (PSOE), que la ha clausurado, o el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco (PRC).

En su intervención, Zuloaga ha puesto en valor el que se vaya a disponer de un mapa que incluya estas zonas de exclusión eólica y que, según ha dicho, “deberá ser consensuado”.También se ha mostrado partidario de que las Administraciones informen y expliquen a los ciudadanos de una forma ordenada y garante cuáles son las vías de desarrollo ante de la necesidad de avanzar hacia un modelo energético más sostenible.

El vicepresidente ha indicado que por delante queda un trabajo que, según ha dicho, “nos obliga a ir a todos de la mano”, alineando los intereses de los ciudadanos de Cantabria con la necesidad de desarrollo de la región y de dar respuesta a la lucha contra el cambio climático y de avance energético de la mano del desarrollo eólico. En este ámbito, ha expresado la importancia de hacer un frente común entre las regiones del norte de España, marcado por los avances científicos y tecnológicos, y que permita desarrollar la capacidad energética de Cantabria, tanto en el interior como en el mar.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente se ha expresado en la misma línea que sus compañeros de Consejo de Gobierno y ha recordado que “Cantabria es la penúltima comunidad autónoma en desarrollo eólico”, al producir el 0,1 por ciento del total que se produce en España a través del único parque instalado en Soba que, según ha concretado, “produce electricidad para unas 80.000 personas con 35,30 megavatios, lo que se traduce en unos 46.000 barriles de petróleo, evitando 64.000 toneladas de dióxido de carbono”.

“Estamos obligados a dar respuesta a las demandas de la Unión Europa y Cantabria no se puede quedar descabalgada de las energías alternativas, especialmente en momentos que los que vemos que somos ineficientes e insuficientes a nivel energético”, ha afirmado. Blanco ha aprovechado para lanzar un mensaje de “tranquilidad y seguridad” a quienes tienen “su lógico temor” a que en su entorno se instauren “numerosos” proyectos relacionados con las energías renovables.

Según ha defedido, en la Administración “hay personas responsables que actúan con rigor a la hora de hacer las evaluaciones, que no son políticos, y se está teniendo mucho cuidado a la hora de evaluar los parques y las líneas de evacuación”. En representación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha intervenido el director general de Calidad y Evaluación Ambiental, Ismael Aznar, quien ha subrayado la necesidad de “acelerar” el despegue de las energías renovables, la descarbonización y la lucha contra el cambio climático y “más cuando se ha visto la exigencia en el contexto de crisis por la guerra de Ucrania”.

“Tenemos obligación de favorecer esa implantación eólica fotovoltaica que ayudará a ganar en independencia energética y reducir los costes para la economía y la factura eléctrica”, ha señalado. No obstante, ha apuntado que “se está trabajando intensamente y con rigor” en los proyectos que hay en tramitación porque, en su opinión, “hay que proteger la fauna, la flora y el atractivo de este país y que va más allá de sus valores ambientales”.

Por ello, ha abogado por tener en cuenta los impactos sinérgicos que se concentran en una determinada zona del territorio y velar por buscar el equilibrio entre el impulso a las renovables y la protección de los valores naturales.

Durante la jornada, en la que se han celebrado otras dos mesas redondas para expresar su visión el tercer sector y empresas eléctricas, también han estado presentes, entre otras autoridades, el alcalde de San Miguel de Aguayo, Eduardo Gutiérrez; la alcaldesa de Molledo, Verónica Mantecón, así como vecinos de estos municipios y de otros colindantes interesados en la materia, ha informado en un comunicado el Gobierno regional.

Aprovechando esta jornada, en San Miguel de Aguayo se han concentrado algunas personas para mostrar su rechazo a la instalación de parques eólicos en Cantabria.