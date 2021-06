"Con la pandemia hubo una reacción de la extrema derecha que me asustó un poco y 'Avant' es un grito identitario hacia los que estamos enfrente"

'Llepolies' es "un canto a la liberación". Así lo explica Toni Sánchez Pardines, más conocido como Panxo, vocalista de ZOO Posse, mientras prepara a toda prisa su maleta para poner en marcha la gira de presentación de este nuevo álbum. Una gira con parón previsto en Comillas, donde inaugurarán el Beltane Fest 2021 con un concierto el viernes 25 de junio a las 21.00 horas.

Como anunciaron, 2020 sería un año de descanso indefinido para el grupo, que volvería como pronto en 2021. Un descanso que coincidió con la pandemia, y que se convirtió en un improvisado paréntesis creativo para la banda. "Decidimos que íbamos a parar sin saber, obviamente, que venía una pandemia; pero lo decidimos porque queríamos preparar un tercer disco con mucho tiempo, y sobre todo de calidad", explica el cantante en conversación con elDiario.es Cantabria. Los tres últimos discos los compusieron prácticamente subidos a su furgoneta, mientras que 'Llepolies' se ha ido creando a fuego lento. "Queríamos hacerlo en mejores condiciones", señala Panxo.

"Nosotros elegimos 2020 como año de descanso, teniendo la paradójica suerte de que coincidiera con la pandemia, que mientras a otros grupos los golpeó con la cancelación de todos sus conciertos, a nosotros nos sirvió para centrarnos en componer", afirma, y confiesa que es algo que los convierte en "unos afortunados".

Los de Gandía siempre han sido fieles a ese rap acompañado de electrónica que ahora se abre a nuevos influjos y referencias, pero las letras de 'Llepolies' vienen además cargadas de humor e ironía como forma de expresar la denuncia política. "Intentamos aligerar un poco nuestro discurso, no en el fondo pero sí en la forma, ya que veníamos de dos discos con un mensaje muy potente", por lo que han querido acercarse un poco más al sarcasmo, "también por una cuestión estilística".

En el primer single que salió a la luz a principios de año, 'Avant', critican a quienes se les empezó "a cansar la vista de ver tan grande la bandera", una clara referencia a aquel "inexplicable" furor patriótico que se levantó durante la pandemia. "Cuando llegó la pandemia hubo una reacción de la extrema derecha, del negacionismo, y es algo que me asustó un poco", pero tuvo claro desde ese momento la necesidad de expresarlo a través de esta canción, una especie de grito identitario hacia la gente con la que "compartimos el estar enfrente de los reaccionarios del odio y la destrucción".

No cabe duda de que lo combativo sigue presente en ZOO, y es evidente en temas como 'Tobogán' o 'La del fútbol'. Pero no son inmunes a la autocensura, y Panxo explica que él mismo llega a censurarse "las cosas que no me gustan, pero eso es diferente a censurarme por miedo a represalias". En ese caso, "no lo he hecho mucho porque si me imaginara que se formase una inquisición para detener a letristas, creo que hay unos cuantos que por su manera de escribir van a estar antes que yo en esa cola", advierte el cantante.

La canción que pone punto y final a este disco, 'Cançó pòstuma', es una suerte de testamento anticipado, un mensaje que puede chocar con esa vuelta a los micros este año. Para Panxo "es un tema terapéutico" para afrontar una vivencia muy intensa, con partes buenas y malas. "He llegado a convertirme en una persona muy obsesiva con el proyecto, lo que ha hecho que muchas veces no lograra disfrutarlo", indica, y en esta andadura de ZOO explica que "en los siete años anteriores sentía que nos faltaba algo, y con este disco hemos cerrado el círculo". "Si el grupo se acabase hoy mismo, sentiría que ya he hecho lo que quería hacer", llega a confesar.

Asimismo, abren un cargado capítulo de colaboraciones en su nuevo lanzamiento. Unas colaboraciones que, en esencia, tienen "un sentido plenamente artístico". "Hemos colaborado con ellos porque nos gustan esos grupos, además de que las canciones nos pedían ciertas voces", y pone como ejemplo 'Sereno', en la que mientras escuchaba "ya estaba oyendo en ella la voz de Zatu (SFDK)". En definitiva, sus colaboraciones se resumen en tres motivos, "amistad, admiración y encaje artístico".

ZOO ha conseguido dar el salto al panorama nacional cantando en valencià, algo que "es más difícil porque cantamos en una lengua pormenorizada que se ignora sistemáticamente en los medios públicos estatales, como el euskera o el galego, cuando se supone que son lenguas co-oficiales", pero Panxo es más optimista por el público, que va un paso por delante de las instituciones. "Los ciudadanos se abren a escucharlo, son más receptivos, y así hemos podido tocar este 2021 ya en Andalucía, Extremadura, Zamora, y muchos más sitios que pisaremos durante la gira", asegura.

Por otro lado, este nuevo trabajo ha encumbrado al grupo a los primeros puestos de las listas de los álbumes más vendido el pasado mes, y lo han podido presentar a principios de junio en dos conciertos multitudinarios en la Marina (Valencia), una nueva forma de hacer conciertos que resulta "un tanto fría". Aun así, considera que han llegado en un momento "en el que la situación empieza a mejorar, se deja a la gente que se ponga de pie en algunos sitios, y estamos adaptándonos y aprendiendo a disfrutarlo".

De forma paralela a este nuevo CD ha nacido también 'Zoo Records', un nuevo sello musical que llevaban tiempo pensando hacer por una cuestión de independencia. "Nos hemos producido nosotros mismos el último disco, pero de momento no tenemos intención de editar a otras bandas, nos centramos en el grupo primordialmente", explica el vocalista.

Sus melodías han vuelto cuatro años después del lanzamiento del álbum '2K18', cuatro singles y cuatro videoclips con los que consiguieron colarse en los primeros puestos en tendencias y superar las 100.000 visualizaciones en menos de 48 horas. Pero ya en 2014 comenzaban a escucharse por primera vez los beats de 'Estiu', ese primer tema de la banda que los catapultaba hacia la producción de su primer trabajo discográfico, 'Tempestes vénen del sud'. Tres años después publicaban 'Raval', con una gira de presentación que los llevó hasta territorios internacionales como Polonia o Hungría. Atrevidos y provocadores, ZOO Posse pisará fuerte en los escenarios cántabros para traer sus reinventadas melodías electrónicas, estribillos armonizados, sampleos, vientos y percusiones que siguen caracterizándolos.