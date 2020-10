Podemos pide al Gobierno de Cantabria que recomiende no viajar a las comunidades más afectadas por la COVID

Podemos Cantabria ha pedido al Gobierno autonómico que recomiende a la ciudadanía "no viajar" a las zonas más afectadas por el Covid-19 "a no ser que sea estrictamente necesario". Desde la formación morada señalan que "ahora que se ha conseguido estabilizar el virus en nuestra comunidad autónoma y sabiendo cómo la movilidad interterritorial favorece en gran medida la difusión del virus, es el momento de ser responsables e intentar hacer todo lo posible para no generar nuevos focos en Cantabria".

Luis del Piñal, coordinador de Podemos Cantabria, subraya que no piden el cierre de las fronteras, sino que es un "llamamiento a evitar la movilidad voluntaria con las comunidades de España con más casos". Desde Podemos "no entienden cómo nuestro presidente, Miguel Ángel Revilla, recomendaba por televisión a los cántabros viajar a Madrid y se jactaba de ir allí con su familia en el peor momento de la segunda ola de la pandemia".

En un comunicado, la formación morada felicita a "a la ciudadanía de Cantabria y, en especial, al sector sanitario por haber conseguido estabilizar los contagios", pero insiste en que "no es momento de bajar la guardia" y pide a Miguel Rodríguez, consejero de Sanidad, que "haga suya la propuesta de pedir a los cántabros la responsabilidad extra de no viajar por placer a Madrid o Navarra".