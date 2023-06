El PP ofrece a Vox firmar un pacto de investidura en Cantabria a pesar de tener asegurada la mayoría con el PRC

El Partido Popular ha ofrecido a Vox firmar un acuerdo de investidura en Cantabria, a pesar de que el pacto que los populares firmaron la semana pasada con el PRC garantiza la mayoría suficiente para que María José Sáenz de Buruaga sea elegida como la próxima presidenta del Gobierno autonómico gracias a la abstención de la formación que lidera Miguel Ángel Revilla. Aunque el PP cuenta con los votos necesarios para conformar un Ejecutivo en solitario, han hecho esta nueva oferta a la extrema derecha para agilizar los trámites y que la investidura salga adelante en la primera votación.

Así lo ha explicado este lunes el portavoz de los populares cántabros, Íñigo Fernández, tras la reunión que han mantenido las comisiones negociadoras de ambos partidos, PP y Vox, en un encuentro celebrado en la sede del Parlamento de Cantabria y que ha finalizado sin acuerdo. “Les hemos solicitado formalmente que nos presenten en un documento aquellas cuestiones esenciales de carácter general, no un programa de gobierno, que para ellos son imprescindibles de cara a dar este paso, como hemos hecho con el PRC”, ha señalado el diputado autonómico.

El documento rubricado por María José Sáenz de Buruaga y Miguel Ángel Revilla la semana pasada incluía una cláusula con la que los regionalistas trataban de poner un cordón sanitario a Vox. En concreto, la redacción del acuerdo de investidura entre PP y PRC decía que “el nuevo Gobierno de Cantabria se compromete a evitar que ningún partido anti-autonomista forme parte de los órganos de Gobierno”, una redacción mucho menos ambiciosa que las primeras propuestas realizadas por el PRC y que el PP considera que le deja las manos libres para buscar otro tipo de acuerdos puntuales con la extrema derecha siempre y cuando no se integren en el próximo Ejecutivo autonómico.

“Tenemos la mano tendida, porque los ciudadanos lo que han querido es acabar con las políticas de Revilla en Cantabria y sumamos mayoría suficiente para formar un Gobierno de coalición, estable, que dé buena imagen y que atraiga inversores”, ha dicho el presidente de Vox en la comunidad autónoma, Emilio del Valle, que ha descartado el voto afirmativo a la investidura de Buruaga si no hay consejeros de su partido en el próximo Ejecutivo regional, aunque valorarán una posible abstención llegado el momento.

Sin embargo, esa opción no está encima de la mesa por parte del PP. “Le ofrecemos a Vox lo mismo que al PRC: firmar un documento con las garantías que ellos consideren necesarias para hacer viable su abstención o su voto favorable con el fin de sacar adelante la investidura de la candidata del PP para la formación de un gobierno en solitario del PP”, ha insistido el portavoz de los populares cántabros. Según Íñigo Fernández, que ha comparecido tras la reunión junto a la número 2 de su partido, María José González Revuelta, han solicitado formalmente a Vox “que permitan la formación de este gobierno”.

“Hemos querido tratar a las dos formaciones políticas con el mismo procedimiento”, ha señalado Fernández, mientras que González Revuelta ha precisado que, si PRC o Vox votaran a favor, Buruaga podría ser investida en la primera votación, -que se celebrará previsiblemente a finales de la semana que viene-, aunque en principio ni PRC ni Vox tienen intención de hacerlo, por lo que sería necesaria una segunda votación en el plazo estipulado por el reglamento de la Cámara.

El presidente de Vox en Cantabria, que ha estado acompañado por la cabeza de cartel de la formación de extrema derecha en las pasadas elecciones autonómicos, Leticia Díaz, ha confirmado que su partido no va a votar a favor de la investidura de Buruaga. “El sí, ya se lo dijimos el primer día, que si no había un Gobierno de coalición, no lo iban a tener. Ahora si es abstención o no lo tenemos que decidir”, ha subrayado.

Para Del Valle, “los gobiernos en minoría que tienen que andar pactando con un partido una cosa y con otro otra generan mucha inseguridad y al final a los inversores eso no les gusta”. “Solo estamos aquí para formar un gobierno que responda a la voluntad de nuestros votantes, que era echar a Revilla, acabar con las políticas 'regionalsocialistas' y formar un gobierno estable”, ha advertido de nuevo.

En las pasadas elecciones autonómicas en Cantabria, el PP consiguió la victoria y alcanzó los 15 escaños, a tres de la mayoría absoluta en el Parlamento, que es de 18 diputados. Por su parte, PRC y PSOE se quedaron en ocho representantes cada uno, tras el batacazo de los regionalistas que evitó una reedición del bipartito que ha gobernado durante las dos últimas legislaturas. Además, Vox duplicó sus resultados y pasó de dos a cuatro diputados, por lo que su apoyo podría ser clave para gobernar con los populares cántabros.

Mesa del Parlamento

Aunque no era el objeto último de la reunión celebrada este lunes, tanto PP como Vox han reconocido que también se ha hablado de la composición de la futura Mesa del Parlamento de Cantabria, el órgano que rige el funcionamiento de la Cámara, que se elegirá en el primer pleno de la legislatura previsto para este jueves a las 17.00 horas.

Tal y como han trasladado los portavoces de ambos partidos, existe una oferta por parte del PP para reconocer la “pluralidad” del hemiciclo y dar entrada en la Mesa a un miembro de Vox, de forma que todas las formaciones políticas con representación parlamentaria tengan al menos un puesto, con la Presidencia en manos de los populares tras su victoria electoral del 28M.

De esta forma, el PP ha ofrecido a Vox ocupar uno de los cinco puestos de la Mesa del Parlamento, concretamente una de las dos secretarías, un gesto que Del Valle ha agradecido y que ha defendido que es “normal” y “bueno” que habiendo cuatro grupos en el Parlamento de Cantabria estén todos integrados en la Mesa durante la próxima legislatura.