La portavoz de la Red Cántabra contra la Trata y la Explotación Sexual, Marisol Payá, lleva unas horas frenéticas, y es que tras el cierre de los prostíbulos decretado el lunes por el Gobierno de Cantabria parece que se ha abierto un nuevo período para los abolicionistas: "Creemos que es un pasito y lo valoramos positivamente", señala esta activista en declaraciones a elDiario.es.

Pero a la vez, la representante del colectivo asegura que "si esta prohibición se ha llevado a cabo únicamente por la COVID y porque los rastreadores no pueden rastrear a los puteros, ya no nos parece tan bien". Payá, que también indica que la prostitución "se seguirá ejerciendo en pisos" pese al cierre de los burdeles, considera que esta "es una forma de decir como sociedad que no queremos este tipo de locales".

Asimismo, la representante de este colectivo advierte que "si es algo que no va a perdurar, no nos gusta". Unas declaraciones que ha compartido en las últimas horas el vicepresidente del Gobierno cántabro, Pablo Zuloaga (PSOE), quien declaró abiertamente que los prostíbulos "deberían permanecer cerrados cuando termine la crisis sanitaria".

Payá, sin embargo, se muestra poco esperanzada ya que "a pesar de que Zuloaga quiera, no creo que sea tan fácil", aunque también admite que piensan que ahora "puede estar más cerca" por tener una directora general de la Mujer, y un consejero de Igualdad y vicepresidente, "muy implicados con el tema".

Y es que precisamente ha sido la Dirección General de la Mujer la encargada de sacar adelante unas medidas de protección para las prostitutas, algo que desde la Red contra la Explotación Sexual ven como "una buena noticia". "No es cuestión de que se cierren los prostíbulos y ya está, porque habrá algunas mujeres que querrán salir, y ahora tienen una oportunidad para aprovechar y hacerlo".

Sobre el futuro, Payá se aventura a presagiar que los clubes recurrirán esta resolución gubernamental. "No creo que se queden calladitos y se resignen a perder dinero", reconoce. Por el contrario, la portavoz de esta red solidaria adelanta que su objetivo continuará siendo el mismo que hasta ahora: una ley abolicionista a nivel estatal. "Es la única manera de que España entera esté cubierta legalmente, y nosotras vamos a intentar por todos los medios que los prostíbulos no vuelvan a abrir", sentencia.

Su estrategia para ello será "hacer ruido" y por eso el día 21 se lanzarán a la Plaza del Ayuntamiento de Santander con una performance sobre esta cuestión. Pero para los que no puedan verla, el colectivo también está preparando un vídeo que busca inundar las redes sociales con esta problemática a la que el coronavirus le ha otorgado la importancia que muchos llevaban años reclamando.