Torrelavega espera el fin del cordón sanitario en La Inmobiliaria en los próximos días: "Los datos son esperanzadores"

El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada (PRC), ha indicado que los datos de contagios por coronavirus en la ciudad son a día de hoy "más esperanzadores" que las jornadas anteriores y por ello ha esperado que la Consejería de Sanidad pueda revertir el cordón sanitario decretado en el barrio La Inmobiliaria "en los próximos días".

No obstante, ha preferido "no aventurarse", ya que el Ayuntamiento y la Consejería se reunirán para abordar el asunto antes de que venza el decreto firmado por Sanidad estableciendo el acordonamiento, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el 11 de septiembre con vigencia para los siguientes 14 días, por lo que en principio finalizaría este viernes.

Así, ha señalado que "todo parece indicar" que las medidas que se tomen a partir de ahora sean de reversión de ese confinamiento decretado en gran parte del barrio debido al foco de COVID-19 detectado y se ha mostrado "esperanzado" de que así sea, aunque ha añadido que el Consistorio sigue estando "a disposición" de Sanidad en las actuaciones que quiera llevar a cabo.

"Tengo la esperanza de que esta semana cerremos con apenas 20 contagios y que por tanto este crecimiento incontrolado de positivos se haya estabilizado", ha manifestado el regidor sobre la situación de la pandemia, tras recordar que hace dos semanas Torrelavega sufrió un incremento de 184 contagios, la semana pasada de 90 y las anteriores había sido de 55 de media a la semana.

A día de hoy la ciudad tiene 303 casos, y llegó a finales de la semana pasada a 305. Según el alcalde, lleva cuatro días con una "estabilidad relativa" entre los 300 y 305 positivos y ya hay gente que está pasando la enfermedad. También ha destacado que "lo más importante" es que en las dos últimas semanas no ha habido ningún fallecido por Covid, manteniéndose la cifra de víctimas en la ciudad en 36 desde que comenzó la pandemia.

Además, ha puesto de relieve el "esfuerzo excepcional" que han hecho, "en términos generales", los vecinos residentes dentro de la zona acordonada, al margen de algunos "comportamientos incívicos".

Siete aulas cerradas

Por otro lado, con respecto a la afección del virus en los colegios, y dado que en Torrelavega ya son siete las aulas cerradas tras haber detectado positivos en alumnos, López Estrada ha dicho que se está viviendo una situación "difícil", pero que se han "multiplicado los esfuerzos de limpieza" y que hay que esperar que las medidas de seguridad y desinfección eviten que los contagios se propaguen al resto de la clase.

Como ejemplo se ha referido a la Escuela Infantil Municipal Anjana -una de esas siete afectadas-, en la que, según ha indicado, se han realizado ya las pruebas y no se ha detectado ningún positivo más en la clase que fue cerrada.

"A mí no se me ocurre mejor manera de gestionar la vuelta a las aulas que la que se está haciendo", ha sentenciado el alcalde, recordando que el Ayuntamiento se erigió como responsable del mantenimiento y la limpieza de los centros dada la situación provocada por la pandemia. No obstante, ha avanzado que esto es algo que, si la situación se mantiene en el tiempo, habrá que "valorar y discutir" debido al "importante" incremento que supone en el coste del servicio.