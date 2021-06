El clan de los genoveses

La Audiencia Nacional dará por probada la caja B del PP y el pago en negro de la reforma de la sede del partido, en un fallo que se hará público en julio pero ha adelantado la SER. La sentencia afirma que la existencia de la contabilidad paralela es "incontrovertible" y confirma lo que ya sentenciara el Supremo. Lo mismo sobre la reforma fraudulenta de Génova, 13. El juez asegura que la evidencia es "ingente" y por tanto que los testimonios de Aznar, Rajoy, Cospedal, Cascos y Arenas no son "creíbles". O sea, dos ex presidentes del Gobierno y tres ex secretarios del partido mintieron al tribunal. Quizá la mentira debería convertirles en imputados.

La semana pasada, un auto también de la Audiencia, imputaba a Cospedal junto a su marido, su jefe de Gabinete, el número dos de Interior y el rey del submundo, el excomisario Villarejo, en la llamada Operación Kitchen, la trama del PP que presuntamente utilizó a policías, jueces y periodistas para sabotear las investigaciones sobre Bárcenas, la Gürtel y el dinero negro de los genoveses. El relato del juez a partir de los papeles de Villarejo y las pruebas policiales cuenta que intentaron robar documentación a Bárcenas a través de su chófer, controlado por el jefe de Gabinete de Cospedal, que informaba al segundo de Interior a instancias de la ex secretaria general y su esposo. Familia política, policial y personal. Genoveses, la famiglia. Todo queda en casa.

Así que tenemos una organización criminal, según otro tribunal, que cobraba impuesto o pizzo a los empresarios a cambio de su protección y que (todo presuntamente) la cúpula del partido desde Aznar mintió sobre la financiación ilegal y con Rajoy organizó un aparato parapolicial para entorpecer a la Justicia con la ayuda de jueces y periodistas afectos que enlodaban en el lodo. El año pasado el juez imputó por este espionaje al entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, al que también hemos oído, en grabaciones de su despacho, remover las cloacas contra Podemos y los independentistas. Su ángel de la guarda, Marcelo, esto no lo vio venir.

El que tampoco lo ha visto venir es Casado que ha decidido no contestar a las preguntas de la prensa sobre la corrupción de su partido. La omertá, la ley del silencio. No sólo eso sino que la pasada semana utilizó a sus seguidores en Ceuta para lanzarlos sobre los periodistas que preguntaban. De los creadores de las ruedas de prensa en plasma, llegan ahora las ruedas de prensa con matones. El líder actual del PP tampoco ha abierto expediente a Cospedal como rezan los estatutos de su formación porque aseguran en Génova que los presuntos delitos “no resultan del ejercicio de su cargo”. Toma, claro, delinquir no forma parte de las tareas de un político.

Casado no puede matar a los padrinos ni a la madrina. Él está ahí por ellos. Es posible que le pusieran para eso, para poner pie sobre alcantarilla. No le podemos culpar por los pecados de sus mayores, aunque ya era secretario de comunicación por entonces, pero sí por no limpiar sus bajos fondos. Por eso bloquea la renovación del Poder Judicial. Nunca se traiciona a los tuyos. Él es un cascittuni, un soplón. Casado quiere acabar con la corrupción, sólo esconderla. Cree que todo se resuelve cambiando de sede. Pero la sombra de Génova es alargada. Acabará llamando a Cospedal "esa señora de la que usted me habla", al PP "ese partido del que usted me habla" y diciendo que la corrupción "ya tal". La familia es lo primero.