He de confesar que hay días que tengo miedo. Por mis padres, mi familia, mis amigos, por mí, por este país al borde del colapso, a punto de una crisis que hoy mata y mañana ahogará. Hoy es uno de esos días, cuando veo la Sanidad al límite, un pabellón convertido en hospital de campaña y otro en una morgue, cadáveres de ancianos abandonados en residencias, Médicos Sin Fronteras a punto de intervenir. Dice Sánchez que lo peor está por llegar, pero yo diría que ya está aquí. Ya está aquí el horror, el horror del que hablaba Kurtz en El corazón de las tinieblas. Perdonad que comparta el miedo pero es ahora la única manera que tengo de dar y recibir un abrazo.

Pero también veo a los pacientes que se curan, los sanitarios dejándose la piel y aplaudiendo cada caso que salvan, la gente saliendo cada día al balcón a unirse a ese aplauso, las miles de iniciativas para ayudar a los hospitales, a los enfermos, a los que están solos en las camas o en las casas y el miedo se transforma en admiración y esperanza. Hay mucho más bueno que malo en las reacciones ante la tragedia. Muchas más personas que convierten la soledad en solidaridad.

Las sociedades, aunque conflictivas, son el resultado de la cooperación humana, no del canibalismo. Cuando una comunidad está en peligro, son más los que se unen para protegerla que los que se confabulan para destruirla. Por eso me repugna la ponzoña que algunos vierten estos días sobre la herida. Los que vomitan su odio sobre el vecino ideológico o geográfico, como si el virus entendiese de banderas o bandos. Si algo enseña el bicho es que para él somos todos iguales. La única diferencia es de clase porque en las más débiles hace más sangre. Ésa será siempre la única batalla, no la guerra entre pobres.

Los medios, las redes, los partidos se han llenado de espumarajos rabiosos, inquinas nacionales, puñaladas electorales. Siempre los mismos: los ultras. Los que insultan a un epidemiólogo crítico por ser catalán, los que llaman "chino" al virus, los que dicen que Madrid nos mata, los que dicen que el gobierno asesina, los que insultan a toda una región por cuatro insolidarios pero disculpan a sus paisanos cuando hacen lo mismo. Ponzoña, veneno o sustancia nociva para la salud. Maldad insidiosa.

Creo que al gobierno le ha pasado por encima esta pandemia, que va por detrás en lugar de por delante, que debería plantearse el cierre total si la curva no frena pronto. Se puede pedir que vaya más allá como hacen algunos presidentes, lo que no se debe es emponzoñar con mentiras para sacar rédito político. Y lo que no tiene un pase es que pongan palos en las ruedas los que gestionaron el 11M, el Yak 42, el Prestige y el metro de Valencia y privatizaron la Sanidad pública.

Hace poco hablé de un vecino de enfrente que nunca sale a aplaudir. Esperaba que un día lo hiciera por contagio. Durante días no asomó la cabeza siquiera. Hoy lo ha hecho, ha vuelto a mirarnos con el ceño fruncido, se ha metido para adentro y ha bajado la persiana. ¡Pero aplaude, coño!, le he dicho, aunque ya no me oía. Con él he perdido la esperanza, me sobra con la del resto. Escribe Manuel Vicent en El País que "en el barco de la isla del tesoro al tripulante que sembraba el desánimo en medio de la tempestad se le arrojaba al agua”. Si no vais a remar, no intentéis hundir el barco.

MARTES A LAS 10H, EN CARNE CRUDA: EL COLAPSO HOSPITALARIO



Carne Cruda es independiente sólo gracias a los oyentes que nos financian. No podemos hacer periodismo libre si tú no nos ayudas.