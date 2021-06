La vida no es un videojuego (menas y gamers)

Si ya es complicado exponerse y protestar por un mundo más justo e intentar cambiarlo, parece que la situación se complica si eres una persona extranjera y formas parte de un colectivo en el punto de mira y en las periferias del sistema.

En Hack the System con Stéphane Grueso hablamos de personas migrantes que han dado un paso al frente en el activismo y escuchamos historias como la de Ismail El Majdoubi, fundador de "EX MENAS", una asociación que trabaja por los derechos de los menores extranjeros no acompañados y contra la criminalización del colectivo; Ruth, una mujer que llegó como refugiada a Madrid, que forma parte de la asociación “Somos Tribu” y es todo un referente vecinal o la de Serigne MBayé, ex portavoz de la asociación de manteros y recientemente elegido diputado en la Asamblea de Madrid por el grupo de Unidas Podemos.

A continuación, en TechMex con Efraín Foglia nos adentramos en el mundo de los videojuegos desde una visión crítica. ¿Cuál es su lado más oscuro? ¿Cómo se entrecruzan con arte, ciencia, tecnología y política?

Hablamos con Luca Carruba, co-director de Arsgames y comisario de la exposición “Homo Ludens” y Mónica Rikić, artista de nuevas tecnologías, Premio Nacional de Cultura 2021. Y recordamos al cineasta alemán Harun Faroki autor de “Serious Games“.