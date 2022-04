Un acuerdo 'in extremis' en el convenio colectivo frena la huelga en el sector logístico de Guadalajara

La patronal y los sindicatos UGT y CCOO han alcanzado a última hora de la pasada noche un acuerdo que desconvoca 'in extremis' la huelga prevista en el sector logístico de Guadalajara, y a las puertas de la celebración de la primera edición de la Feria Internacional ‘Logistics Spain’ que se inaugura este martes.

Miguel Ángel López, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Guadalajara ha explicado a elDiarioclm.es que el acuerdo para el nuevo convenio colectivo en el sector permitirá que entre 20.000 y 25.000 trabajadores del sector pueden percibir los atrasos acordes a la subida del IPC en 2021. “Al final han reconocido que el IPC real es del 6,5% y se actualizarán las tablas salariales de 2021 con carácter retroactivo, desde el 1 de enero con ese incremento. Además se percibirán los atrasos correspondientes”. Unos atrasos que el sindicato cifra entre los 1.000 y 1.500 euros y que “vendrán a ayudar a paliar la actual subida de precios que sufre la clase trabajadora del país”.

López explica que “la patronal no firmó hasta última hora manejando tiempos y tensiones pero el sector ha aguantado y quiero agradecer a los piquetes que se situasen en las zonas de trabajo. Sin ellos no se hubiera alcanzado 'in extremis' este acuerdo y también a los delegados y delegadas de CCOO por su trabajo y sacrificio”. De hecho los piquetes concentrados en los polígonos industriales celebraban anoche el acuerdo, según el vídeo difundido por el sindicato.

Mientras, el secretario general de UGT en Guadalajara, Francisco Sánchez, ha reconocido un proceso negociador “largo, tenso y duro”, que se prolongó hasta casi las diez de la noche, hora a partir de la cual se iniciaba la primera jornada de huelga dado que el primer turno de trabajo arranca a las 22.00 horas.

En declaraciones a Europa Press, Sánchez explica que la patronal también se ha comprometido a una subida salarial del 1,5% para 2022 con revisión al IPC real interanual y con el pago de unos atrasos máximos del 60%. “Dado lo avanzado del año, porque estamos en abril, se ha garantizado la recuperación del poder adquisitivo este año con tablas salariales provisionales con ese 1,5% de incremento y en enero de 2023, con el dato del IPC real habrá nueva actualización”, añade Miguel Ángel López.

Por otro lado, explica, “se han sacado adelante los tiempos de descanso, que eran muy solicitados en este convenio. Es ese tiempo que llamamos 'del bocadillo', pero que al final es para el descanso. Lo necesitábamos por el sobreesfuerzo que exige el sector”. Para servicios de cuatros horas se aprueba un descanso de diez minutos, entre cuatro y seis horas ese tiempo será de 15 minutos y a partir de las seis horas el descanso llegará a los 20 minutos.

Un día más de asuntos propios y límites a contratos temporales

Además, los trabajadores tendrán un día más de asuntos propios (se pasa de dos a tres). El teletrabajo o trabajo a distancia ha quedado también regulado tomando como base el convenio logístico en la vecina Comunidad de Madrid y se ha limitado la duración del contrato eventual por circunstancias de la producción que podrá tener una duración máxima de nueve meses frente a los doce actuales. “Es un avance para luchar contra el encadenamiento ilícito de contratos temporales”, recalca Miguel Ángel López.

Prevención de riesgos laborales

También se ha abordado la cuestión de la prevención de riesgos laborales y “minimizar la cuestión del sobreesfuerzo”. En este sentido, CCOO explica que “se otorga protagonismo a los comités de Seguridad y Salud Laboral que tendrán que evaluar cada puesto de trabajo para que se establezcan medidas como la rotación en los puestos que más esfuerzo diario requieren”.

Sánchez ha reconocido que han quedado algunos asuntos en el tintero pero que si se ha logrado que la propuesta que se realizó el viernes por parte de UGT y CCOO haya sido finalmente aceptada, casi en su totalidad tras un proceso negociador arduo y complejo.

Miguel Ángel López abunda en esta cuestión. El reto ahora es que las subcontratas en el sector apliquen también el nuevo convenio colectivo. “Van a ofrecer mucha resistencia porque se pasa de 14.000 euros de salario mínimo a 20.300 de las tablas salariales actuales”, augura el sindicalista.

“Estamos contentos y satisfechos pero con el objetivo de sentarnos el próximo enero y seguir avanzando en derechos para el sector”, zanja.