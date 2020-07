Así afectará el acuerdo del Gobierno de España con Airbus a la empresa en Castilla-La Mancha

El Gobierno de España y el fabricante aeronáutico Airbus han acordado poner en marcha una serie de iniciativas para reforzar el sector aeroespacial y sus industrias auxiliares, convencidos de que las medidas planteadas permitirán afrontar la actual crisis y minimizar su impacto en el empleo, al tiempo que ayudarán a preservar las capacidades tecnológicas e industriales de España.

Se anunciaba a última hora de la tarde del jueves después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibiera al consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, en una reunión de trabajo en la que analizaron el impacto sin precedentes que la pandemia de la COVID-19 ha provocado en la industria aeroespacial y en las aerolíneas, así como medidas para mitigarlo.

Airbus, que en los próximos meses prevé recortar en España unos 1.600 puestos de trabajo tras registrar pérdidas millonarias por la crisis, se ha comprometido a minimizar el impacto en los empleos en el país y buscar fórmulas y soluciones para las plantas con menor carga de trabajo, teniendo en cuenta su localización y todo ello en el ámbito de la negociación con los interlocutores sociales.

Hay que recordar que la compañía ha anunciado que en la sede de Airbus en Illescas (Toledo) se producirán 283 despidos y que tanto los sindicatos como las Cortes regionales por unanimidad habían pedido un plan estratégico para el sector aeroespacial en nuestro país para lograr su viabilidad.

La noticia del acuerdo ha sido valorada como "positiva" por el secretario general de la federación de Industria de CCOO Castilla-La Mancha, Ángel León, y ha asegurado que lo que esperan los agentes sociales, en este caso UGT y CCOO, es que “la compañía de marcha atrás al plan de ajustes que anunció en su momento. Desde el sindicato, que venimos reclamando a la empresa un plan de viabilidad", ha dicho, para añadir que “estaremos muy vigilantes para comprobar si la empresa cumple con ese compromiso y con las garantías de estabilidad que necesitan las plantillas”.

Mientras, desde UGT Castilla-La Mancha, Carlos Duque, se suma a la valoración positiva del acuerdo aunque ha lamentado que a la reunión no se invitase a los agentes sociales. Para Duque "falta concreción y no aborda el futuro de las plantas españolas". Cree que es un acuerdo "a corto plazo" solo servirá como "parche para salir del bache que ahora tenemos con la COVID". Además tampoco se ha abordado la petición que los sindicatos habían trasladado para que España tuviera más peso político en el accionariado de la compañía al mismo nivel de Francia o Alemania. "Solo de esa forma se puede controlar el trabajo que llega a España porque si no, se quedará en esos otros países".

Duque se ha referido también a la situación de Airbus Illescas para lamentar que "den por hecho que en esta planta habrá despidos, ya sean 283, 250 o 200. Es decir, habrá recortes".

HUB Logístico Industrial en Albacete

El acuerdo incluye la la implantación del HUB Logístico industrial en Albacete que se ubicará en el Polígono Aeronáutico y Logístico y desde CCOO afirman que se podrán crear 400 nuevos puestos de trabajo. En concreto el acuerdo incluye además de la implantación del HUB Logístico industrial, la participación directa de la ingeniería en el desarrollo de la versión policial del modelo H160 para la Guardia Civil y la Policía Nacional y la transferencia progresiva de la autoridad de diseño de los fuselajes traseros de todos los helicópteros (SDR).

Una noticia que Ángel León califica de “muy importante” ya que “desde el primer momento desde este sindicato quisimos un plan que garantizara que esto fuera una realidad porque va a suponer un revulsivo para toda la capital, incluso para toda la provincia”. El servicio que prestará será el de las piezas y los recambios de todos los helicópteros que se monten en Europa, no solamente en Albacete.

Además, el secretario general de la sección sindical de CCOO en Airbus Helicopters de Albacete, Eduardo Álvarez, ha detallado lo que este acuerdo supone, además de la implantación del HUB, para la planta de Albacete: participación directa de la ingeniería en el desarrollo del modelo del H-160 para los cuerpos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, también transferencia progresiva relativa a los fuselajes traseros de todos los helicópteros del grupo, el compromiso de compra de 36 H-135 en una primera fase prorrogable y 59 H-135 en una segunda fase, además del 4H-160 para los próximos 6 años. La factoría de Albacete se encarga de realizar los fuselajes traseros de todos estos modelos.

En este sentido también se ha pronunciado el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos que ha subrayado que “al final se decide el HUB de Airbus en una logística preparada como es Albacete, por su nudo de comunicaciones y gracias al apoyo institucional desde su origen, y todos conocemos de la mano de quién vino y cómo vino y este es el camino porque ha encontrado unas Administraciones, local y sobre todo regional, que garantiza el futuro no sólo de esta factoría sino del sector aeronáutico en nuestra provincia”.

Por su parte, el alcalde de Albacete, Vicente Casañ, ha valorado también de forma muy positiva la noticia de la implantación en el Polígono Aeronáutico y Logístico de Albacete del centro logístico de Airbus Helicopters, “porque supondrá un revulsivo para la creación de empleo, que se traducirá en la generación de riqueza para Albacete”, ha destacado el alcalde.

Mientras, Carlos Duque, de UGT Castilla-La Mancha ha puesto en duda el proyecto para Albacete. "El Ministerio de Defensa digo que necesitaba más helicópteros NH 90 y que se fabricarían en Francia porque aquí no se puede. Lo único que me cuadra es que se puedan fabricar aquí piezas de la parte trasera del helicóptero pero nada más. Hay cosas incoherentes que no me convencen".