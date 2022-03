Un convoy de 28 camiones trae materias primas para pienso desde Cartagena a Castilla-La Mancha y se negocia un segundo viaje

Un convoy de 28 camiones ha llegado al puerto de Cartagena y se está preparando un segundo convoy para recoger materias primas con destino a las fábricas de pienso de Castilla-La Mancha que están pasando por momento críticos ante la falta de materias primas, sobre todo soja y colza, para elaborar el alimento para los ganaderos, debido a la huelga de transportistas.

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha señalado hoy dese el I Congreso Jurídico del Sector Agroalimentario organizado por el Colegio de Abogados de Madrid en el que ha participado que es un éxito que el primero de estos convoyes, integrado por 28 camiones, esté ya en Cartagena“.

El viaje se ha organizado desde la Consejería de Agricultura y en colaboración con la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha y con la Confederación Española de Fabricantes de Piensos. “Hemos conseguido movilizar 28 camiones con la colaboración de la Guardia Civil y la Policía nacional en el Puerto de Cartagena para suministrar materias primas para las empresas más importantes elaboradoras de pienso como INALSA en Villarrobledo, AVICOM en Consuegra, la Cooperativa San Francisco de Asís en Talavera de la Reina o el grupo CAMAR , que es muy importante también en la provincia de Toledo.

Según el consejero, este envío “nos van a permitir respirar un poco para que se siga fabricando el pienso en estas empresas tan importantes y que tengamos el alimento necesario para nuestros animales”.

Martínez Arroyo esperaba que “a lo largo del día los camiones puedan llegar a las localidades, si conseguimos que esto llegue en el dia de hoy habremos resuelto una parte del problema, aunque no todo”.

Además, se siguen manteniendo conversaciones con FEDETO (Federación de Empresarios de Toledo) y la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (ASPROVAC) para facilitar también otro convoy para ganaderos de esta asociación.

Martínez Arroyo ha agradecido la labor tanto del viceconsejero de Mundo Rural, Agapito Portillo y del delegado del Gobierno en la región para poner en marcha estos grupos de camiones con destino a los puertos. “Nosotros hemos hecho el trabajo de búsqueda de empresa, búsqueda de camiones, lo hemos hecho empresa a empresa, casi ganadero a ganadero, cooperativa a cooperativa y dentro de las enormes dificultades que esta pasando el sector tengo que mostrarme muy satisfecho del esfuerzo colectivo que va a permitir que se puedan elaborar los piensos en Castilla-La Mancha”.

Desesperación de los ganaderos

Esto se produce en un momento en que los ganaderos de la región están empezando a entrar en desesperación debido a la falta de suministro de alimentos para los animales. Así lo ha señalado a AgroalimentariaCLM, el gerente de la Cooperativas San Francisco de Asís de Talavera, Juan Manuel Domínguez Reyes, cuyos camiones van en el primer convoy que ha salido de Castilla-La Mancha hacia Cartagena.

Esta fábrica, que elabora 40.000 toneladas anuales de piensos dedicados al vacuno de leche fundamentalmente, señala que estas industrias están preparadas para unos 10 o 12 días.

“El problemas que tenemos es que hay animales que no comen otra cosa que no sea pienso, en el momento que no empiezan a comer esos animales empiezan a pasar hambre, pero cuando tú los vuelves a echar de comer, aunque sea a los 3 o 4 días después, la mitad de esos animales van a reventar porque su estómago no está acostumbrado a estar sin comer tres días, con lo cual habrá un montón de animales que morirán”, señala.

De ahí la desesperación. “Esto el ganadero lo sabe. Ahora ya está en fase histeria, tres veces más histeria que pude tener una transportista que no le paga su transporte adecuadamente. Ahora va a haber un problema entre granadero y transportistas o pone paz alguien ahí en medio o pude haber una desgracia gorda”, señala.

Y aunque entiende perfectamente la situación de los transportistas, “si en un momento dado empiezas a ver que tus animales se te van a morir la semana que vienen pues esto es otra historia. El grado de desesperación sube por minutos, lo que pueda pasar entre dos desesperados solo lo sabe el destino”, señala.

En estos momento en esta fábrica lo que falta son las proteínas para elaborar los piensos. “Afortunadamente estamos en una zona cerealista donde hay cereal y entonces bueno en un momento dado con un tractor cargas y lo puedes resolver más o menos, pero soja, colza, pues esto solo viene de los puertos”, y esto es lo que llegará en estos camiones que vienen desde Cartagena.

Calvino habla de “boicot”

Por su parte, la ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, ha insistido durante una rueda de prensa en Talavera de la Reina (Toledo) en negar que las protestas de un sector de los transportistas tengan que ser denominada como una huelga, ya que en su opinión se asemeja más a un “boicot”, al tiempo que ha aprovechado para reclamar responsabilidad a los manifestantes, a los que considera una minoría.

A preguntas de los medios, ha insistido en que “la mayoría de empresarios del sector quiere trabajar y contribuir en este momento a proporcionar seguridad, tranquilidad y sosiego al conjunto de la economía”.

“Desde aquí hago un llamamiento a la responsabilidad de todos. Estamos en un momento en que hay noticias internacionales que generan intranquilidad”, ha avisado indicando que las empresas y sectores productivos tienen que “estar a la altura de las circunstancias, proporcionando tranquilidad, estabilidad y seguridad, que es lo que se necesita en este tipo de situaciones”.