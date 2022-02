Protesta de ganaderos lácteos: siguen los precios por debajo de costes y no se hace cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria

Alrededor de 75 ganaderos de vacuno de leche se han concentrado hoy en Toledo frente a la Delegación del Gobierno para protestar por los bajos precios a los que se paga la leche y exigir el cumplimiento de la Ley de la Cadena alimentaria.

Arranca el Observatorio de Precios de la Cadena Agroalimentaria de Castilla-La Mancha: primeros datos

Saber más

Convocados por ASAJA, los ganaderos portaban pancartas en las que se podían leer lemas como ‘con la leche al cuello’, ‘ni un litro por debajo de costes’ o ‘detrás de un litro de leche hay muchas familias’, y han repartido botellas de leche entre los transeúntes.

Según los datos que ha expuesto la presidenta de ASAJA en Toledo, Blanca Corroto, y algunos de los manifestantes presentes, los ganaderos pierden dinero con cada litro de leche, ya que el coste de producir un litro según el Observatorio Regional de Precios está en los 39 céntimos de euros, y “a día de hoy las cuatro empresas lácteas que operan en la región están pagando por debajo de esos 0,39 céntimos de euros el litro de leche, la leche prácticamente vale lo mismo que un litro de agua y eso no es justo”, ha señalado Corroto.

“Una industria láctea que comprar bastante producción en la comarca de Talavera está pagando el precio medio a 37,60 céntimos este mes”, ha señalado, mientras que en los meses anteriores se ha llegado a pagar a 32 céntimos el litro. Para la responsable de ASAJA, “las movilizaciones” han hecho que en el último trimestre de 2021 se subiera a los 34 céntimos, “y ahora como hemos seguido moviéndonos están en los 37,60 céntimos”, ha señalado.

A su juicio, “todo lo que sea por debajo de 41 céntimos, precio base, el ganaderos sigue perdiendo dinero porque los costes de producción se han incrementado mucho,”, y por eso asegura que las granjas están abocadas a la desaparición, como lo corrobora el hecho de que en las últimas convocatorias de incorporación de jóvenes agricultores que ha publicado la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha no se haya incorporado ni un solo joven a este sector. “No hay relevo generacional porque ser ganaderos de vacuno de leche no es rentable”, ha apuntado.

Asimismo, el secretario regional de ASAJA, José María Fresneda, ha asegurado que “no hay voluntad para arreglar” la situación de la ganadería de leche. “No podemos entender como si hay una ley de la cadena alimentaria que dice que a un ganadero hay que pagarle como mínimo los costes de producción, no se hace”, ha señalado y ha apuntado que “se inventan cosas que no son capaces de aplicar y los políticos no se comprometen”.

“Se avecina una pandemia de abastecimiento y alimentación”, ha asegurado “porque se está masacrando al sector productor”, además señala que es inexplicable como “si hace un año éramos unos héroes, no puede ser que haciendo lo mismo ahora seamos unos villanos”.

Fresneda ha señalado que seguirán con las movilizaciones si no se cumple la ley de la cadena alimentaria.

En Castilla-La Mancha hay entorno a 200 ganaderos dedicados a la producción de leche de vaca, la mayoría de ellos en la comarca de Talavera.