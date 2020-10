El toledano Ángel Villafranca, reelegido presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España

El toledano de La Puebla de Almoradiel, Ángel Villafranca, ha sido reelegido por unanimidad presidente de la Cooperativas Agroalimentaria de España durante la Asamblea general que se ha celebrado con de forma telemática y que clausurado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ha subrayado la dimensión empresarial del modelo cooperativo.

El presidente Ángel Villafranca ha destacado en su discurso que “las cooperativas no son el problema del sector, son la mejor solución para la defensa de la renta de los agricultores y ganaderos. Incluso las cooperativas más modestas aportan más valor añadido a sus socios que lo que pueden encontrar fuera de ellas, si no, no permanecerían”.

Villafranca ha señalado que el sector agrario, productor de alimentos, vive del mercado que retribuye los productos en función de la oferta y la demanda. Para alcanzar una mayor retribución, que es el objetivo de las cooperativas, se necesita más dimensión, avanzar en la cadena de valor, innovar, más internacionalización, etc.

Respecto a la Ley de la Cadena Alimentaria, Villafranca ha afirmado que compartido el objetivo del sector de mejorar los precios que perciben agricultores y ganaderos por sus productos, y que para ello debe perseguir las prácticas comerciales desleales y mejorar las relaciones entre los operadores.

En cuanto a los contratos alimentarios, según Villafranca, la ley debe tener en cuenta las circunstancias de los mercados, así como el resto de los elementos que configuran un precio, los costes de producción, pero también la evolución de los precios del mercado, la calidad, la cantidad, el origen, las modalidades de entrega, etc. Por último, ha destacado que además de los precios en origen y al consumidor, es necesario conocer los precios en eslabones intermedios y esta debe ser una de las principales aportaciones del Observatorio de la cadena Alimentaria.

La fuerza del movimiento cooperativo

Durante la clausura, Planas ha subrayado la gran fuerza del movimiento cooperativo agroalimentario en España, con una facturación que representa más del 60% de la producción final agraria y casi el 30% del valor de las ventas netas de la industria alimentaria. Además, España es el segundo país de la Unión Europea (UE) en número de cooperativas agroalimentarias, después de Italia. Tienen asimismo un importante componente social, ya que integran a cerca de 1,1 millón de asociados radicados fundamentalmente en entornos rurales.

El ministro ha destacado la figura de las Entidades Asociativas Prioritarias, como principal instrumento de la ley de fomento de la integración cooperativa. También es de gran interés la creación de Asociaciones de Organizaciones de Productores, para la realización conjunta de acciones de planificación de la producción, comercialización, promoción o iniciativas de I+D+i.

Para impulsar la digitalización, el ministerio está desarrollando varias líneas, entre las que destacan la Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario y Forestal y del Medio Rural y el despliegue de internet de banda ancha, a lo que se sumarían las medidas del Plan de Recuperación de la UE.

En relación con la diferenciación, Planas ha asegurado que las producciones deben captar valor añadido, lo que repercutirá en la creación de riqueza y de empleo de calidad.

Planas ha asegurado que las cooperativas forman parte del futuro de la agroalimentación española y, para eso, se necesitan cooperativas del siglo XXI. Para ello, es necesario fomentar la formación de calidad de sus cuadros de mando, donde resulta fundamental incrementar la presencia de las mujeres. Para el ministro, las cooperativas serán mejores si están dirigidas por las mejores.

Premio para COLIVAL de Valdepeñas

Durante la clausura de la Asamblea se han entregado los Premios Cooperativas Agro-alimentarias de España 2020, entre ellas a la Cooperativa Olivarera de Valdepeñas COLIVAL. El jurado ha destacado la iniciativa de esta cooperativa con su proyecto Alma de mujer, mediante el cual pretenden dar a conocer a la mujer en el sector oleícola, mostrar las mujeres que ostentan los diferentes puestos detrás de una botella de zumo de aceituna y siempre con un denominador común que es el amor por el AOVE. Esta cooperativa cuenta con un Plan de Igualdad con objetivos claros y definidos para los próximos años.

El resto de premios han recaído en las cooperativas OLEOESTEPA de Estepa, Sevilla (categoría Cooperativa del Año), la Cooperativa de Viver de Castellón (categoría Desarrollo Rural) y Latxa Esnea de Idiazabal, Guipúzcoa (Innovación).