Las capitales de Castilla-La Mancha y Talavera celebran también el bicentenario de la Policía Nacional

El jefe superior de la Policía Nacional en Castilla-La Mancha, Javier Pérez, ha reivindicado el papel de los agentes que conforman este cuerpo como “garantes de los derechos y la libertades” en el país.

“Hoy celebramos un día histórico y una colosal obra colectiva construida por hombres y mujeres que han dado lo mejor de sí mismos”, ha dicho el jefe superior en el acto con motivo del bicentenario de la Policía Nacional que ha albergado la plaza del Ayuntamiento de Toledo, con presencia de la delegada del Gobierno, Milagros Tolón; el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina; el alcalde de Toledo y una nutrida representación de la sociedad civil castellanomanchega.

En este marco, que ha aglutinado a numeroso público, tras recordar cómo se creo el cuerpo de la Policía Nacional, ha destacado que en sus 200 años de trabajo ha pasado de ir en caballo a usar drones y sondear el ciberespacio para combatir el crimen.

Especial atención ha dedicado también el jefe superior de la Policía Nacional en Castilla-La Mancha a la labor de estos agentes, a partir de 1978, fecha a partir del cual han contribuido a la consolidación y fortalecimiento de la democracia en España.

En este punto ha recordado lo “mucho” que ha costado “defender los derechos y libertades”, una ardua tarea que se ha cobrado la vida de 178 policías nacionales, víctimas del terrorismo.

Dicho esto, ha defendido que la Policía Nacional ha trabajado por convertirse en una institución “sólida, útil y fiable”, poniendo el foco en que la ciudadanía española valora el trabajo que desarrollan los agentes por garantizar la seguridad pública en España.

“Hoy es un día para renovar nuestro compromiso con España y ofrecer nuestro mejor servicio, en un escenario difícil que nos ha tocado vivir, de tiempos vertiginosos, con tensiones geopolíticas, en constante renovación tecnológica y con una actividad delincuencia que no deja reinventarse”, ha dicho.

“La nuestra no es una tarea fácil, no lo ha sido nunca”, ha reconocido Javier Pérez que, no obstante, ha admitido que, en la actualidad, la Policía Nacional cuenta con el mayor número de efectivos de su historia, con las mejores condiciones laborales y más medios materiales que le permiten hacer frente a las “amenazas” y “desafíos” del terrorismo, del crimen organizado, proteger a las mujeres, a los menores y a perseguir, entre otros, los delitos de odio y de trata de seres humanos con diversos fines.

“En esta tareas no estamos solos, contamos con una sociedad que valora nuestro trabajo, con el apoyo del Ministerio de Interior y otras instituciones”, ha añadido el responsable del cuerpo en Castilla-La Mancha, que ha finalizado reclamando a sus agentes trabajar con la determinación de “ser mejores servidores públicos”.

País próspero y seguro gracias a la Policía

El acto ha contado con la presencia de la delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón, que ha mostrado su “orgullo” por el hecho de que su primer acto institucional en el cargo sea el del 200 aniversario de la Policía Nacional.

“En este día izamos la bandera nacional en muchos lugares del país para simbolizar el irrompible vínculo del cuerpo nacional policial con el Estado, con la unidad de España y el bienestar general de sus gentes”.

Según ha destacado Tolón, dicho vínculo se mantiene de forma firme con la Constitución de 1978, que encarga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “la labor fundamental de proteger y defender las libertades y los derechos fundamentales”, algo que ha permitido construir un país “próspero y seguro con sólidas bases de libertad, igualdad, solidaridad y tolerancia”.

Así las cosas, ha reparado en la gran transformación que ha experimentado la Policía Nacional en sus 200 años de vida, que le ha permitido superar muchos hitos, como la lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas, la violencia machista o la trata de personas.

La delegada del Gobierno, que también ha aludido al 45 aniversario de la incorporación de la mujer al cuerpo, ha destacado la inversión y los medios con los que el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dotado a la Policía, asegurando que las nuevas comisarías que se edifican en Cuenca y Puertollano estarán operativas este 2024.

“Como delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha deseo expresar mi más sincero agradecimiento y reconocimiento a todos los agentes por su excepcional labor”, ha añadido Tolón, que ha concluido su intervención con vivas al Rey, a España y a la Policía Nacional, que han arrancado una gran ovación entre el numeroso público que, desafiando la fría mañana, se ha dado cita en el corazón del Casco Histórico de Toledo.

Mientras, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha ensalzado el papel fundamental de la Policía Nacional durante estos últimos 200 años para garantizar la convivencia y la seguridad en la sociedad, destacando la importancia de un cuerpo que es una institución en la comunidad y en el país por su ejercicio diario para velar por la protección y defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía.

Por su parte, el alcalde capitalino, que no ha intervenido en el acto, ha indicado, a través de una nota de prensa, que este 13 de enero es “un día de homenaje, de reconocimiento y felicitación a la Policía Nacional por estos 200 años garantizando la seguridad y la libertad de todos los españoles, procurando una sociedad más justa y más libre”.

Fortalece la democracia en España

Desde Ciudad Real, el vicepresidente segundo del Ejecutivo regional, José Manuel Caballero, ha ensalzado a la Policía Nacional como garante de libertad, seguridad y bienestar de la ciudadanía y pone en valor su papel como elemento fortalecedor de la democracia en España.

En el mismo acto de homenaje, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha reconocido al cuerpo “por haber estado siempre al servicio de todos los españoles, en momentos fáciles y difíciles, siempre defendiendo la seguridad de todos y contribuyendo al desarrollo de nuestro país”.

Desde la plaza de la Puerta de Toledo, el alcalde, Francisco Cañizares, ha dicho que Ciudad Real “le debe mucho a la Policía Nacional”, que es la que vela por la seguridad, haciendo que sea “una de las ciudades más seguras del país, gracias a la dedicación de muchísimos profesionales que a lo largo de los años han prestado servicio”.

Capacidad de evolución del Cuerpo

Mientras, la subdelegada del Gobierno de España en Cuenca, Mª Luz Fernández, ha subrayado la capacidad de “evolución de la Policía Nacional” buscando dar respuesta inmediata y eficaz a lo que la ciudadanía demandaba, “adaptándose a los desafíos de cada época”, y poniendo de manifiesto que hoy es una de las instituciones más queridas y valoradas por la sociedad, un “pilar básico para nuestra democracia”.

La subdelegada ha recordado que 2024 será el año que Cuenca estrene una nueva Comisaría Provincial de Policía, que ha sido un objetivo del Gobierno de España y que “ahora ya es una realidad”.

Los actos de reconocimiento se han dado en diversos lugares de la región, como Talavera de la Reina, donde su alcalde, José Julián Gregorio, ha asegurado el Ayuntamiento seguirá siendo un fiel colaborador de la Policía Nacional, “que es la de todos los españoles” y que además es el cuerpo estatal más antiguo de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España“.