La carretera Villaescusa de Haro-Rada "intransitable" desde hace nueve días: "Lo raro es que esté abierta, es una temeridad", dice el alcalde

"El estado de varias carreteras de nuestra provincia sigue siendo muy peligroso para la circulación e incluso están intransitables, como es el caso de la que une las localidades de Villaescusa y Rada de Haro", ha denunciado el PP de Cuenca.

En concreto se refieren a la situación de la carretera CM-3009 en el tramo desde Villaescusa de Haro hasta La Alberca de Záncara, a 22 kilómetros, a través de Rada de Haro.

Desde el jueves de la semana pasada, hace nueve días, que comenzara de manera más intensa la nevada en esta provincia, “su estado impide el paso de vehículos, porque está cubierta de nieve y placas de hielo”, relata el Partido Popular de Cuenca. En su opinión, “el temporal no ha hecho más que evidenciar la necesidad urgente que tenemos de que la Junta de Comunidades arregle de una vez esta vía, una reivindicación que los vecinos de la zona llevan reclamando años”.

El alcalde de Villaescusa de Haro, Cayetano Solana, confirma la situación en declaraciones a elDiarioclm.es. "En un primer momento pasó la quitanieves pero ahora hay muchas placas de hielo y nieve. He hablado con el panadero y el herrero y tienen que dar la vuelta por Belmonte porque está intransitable".

Solana comenta que "lo raro es que no esté cortada. Debería estarlo por precaución. Si no pueden porque no hay quitanieves, oye, pues sabemos que es cuestión de prioridades pero que esté abierta en esas condiciones es una temeridad".

Hoy mismo, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas califica de "totalmente transitable" la red regional de carreteras aunque matiza, "en algunos tramos es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno".

Este municipio de 500 habitantes no tuvo problemas de luz o de suministro de agua. "Hubo gran colaboración ciudadana el sábado para despejar las calles", explica. "Nadie con más de 80 años en el pueblo recuerda una nevada así. Es histórico".

El municipio lleva pidiendo el arreglo de esta vía desde hace años al Gobierno regional. "Aunque sea pleno verano es totalmente intransitable. Los técnicos de la Junta nos dicen que es la peor carretera de Castilla-La Mancha. Se han comprometido a rehabilitarla en esta legislatura pero para este año solo hay un presupuesto de 100.000 euros sobre un total de tres millones y medio".

Solana invita al presidente regional, Emiliano García-Page, a transitar por ella. "Se lo dije cuanto estuve con él. No es lo mismo decirlo que hacerlo".

También problemas entre Osa de la Vega y Hontanaya, ya solventados

No ha sido la única vía con problemas, denuncia el Partido Popular conquense. Ayer mismo, sin ir más lejos, a través de las redes sociales se realizaba la denuncia del estado de otra carretera de la zona, la que transcurre desde Osa de la Vega a Hontanaya. Un panadero de esta zona conquense lamentaba el riesgo al que se exponía para poder realizar su trabajo.

Asi de bonica esta la carretera de Hontanaya-Osa de la Vega, y hay tramos peores, pero si paro a hacer la foto no salgo con la furgo. Posted by Tahona Manchega Slu on Thursday, January 14, 2021

"A raíz de esta queja, por la tarde ya se desplazaban las máquinas quitanieves a esta zona”, relata del PP conquense. En este sentido, dice este partido, “es lamentable que el Gobierno socialista de la Junta funcione de esta manera, a golpe de queja, descuidando su labor, poniendo en peligro a los vecinos de los pueblos de Cuenca y además engañándoles”.

Y es que, en la jornada de ayer jueves, recuerdan, el consejero de Fomento de la Junta, Nacho Hernando, afirmaba que este tramo, el de Osa a Hontanaya, era el único tramo de carretera que había cortado en toda la provincia de Cuenca, “es evidente que esta vía no es la única que está cubierta por la nieve y el hielo en nuestra provincia. Es una gran irresponsabilidad realizar afirmaciones así solo por el hecho de justificar una gestión del gobierno regional durante este temporal que está dejando bastante que desear en nuestra provincia. ¿O es que Nacho Hernando considera que la carretera entre Villaescusa y Rada es transitable y segura en las condiciones en las que se encuentra?”, preguntan los populares.

Para el PP conquense los problemas de abandono en las infraestructuras que sufre una gran parte de los municipios conquenses, “se suman y forman parte de la falta de previsión e inversiones de administraciones como la Junta en el mundo rural. No hay nada más esencial que garantizar la seguridad de los vecinos cuando tengan que utilizar nuestras carreteras y que profesionales como los sanitarios o los propios panaderos puedan realizar su trabajo y llegar a los pueblos”.