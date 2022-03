Castilla-La Mancha habilita una web para canalizar la ayuda ciudadana e institucional para Ucrania

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha habilitado una web, a través de la Consejería de Bienestar Social, en la que quiere facilitar la canalización de la ayuda solidaria con el pueblo ucraniano, tanto a la ciudadanía en general como a las instituciones y, en concreto, a los ayuntamientos de la región.

En la web www.crisisucraniabsclm.es hay un apartado que explica cómo ayudar. Se ofrecen tres vías. Por un lado la donación económica (no en especie), la acogida de personas refugiadas o bien ceder una vivienda u otro espacio de acogida.

Cómo hacer donaciones y a quién

Se sugiere una donación a través de cualquiera de las ONG que operan en la región o bien hacerse socio. En particular se ofrecen enlaces de acceso a la Agencia Española de Cooperación Internacional y a la Coordinadora de ONG para el Desarrollo.

Y es que, explica Bienestar Social, "en general, el envío unilateral de productos (mantas, agua, ropa, medicamentos) conlleva que se acumulen en la frontera multitud de artículos sin control que no pueden ser adecuadamente gestionados ni por las organizaciones trabajando allí, ni por las autoridades ni por las propias personas que se encuentran huyendo del conflicto".

De hecho ahonda en que "no existe un problema de desabastecimiento de medicamentos en Europa, y por ello no es necesario enviar medicamentos a Ucrania desde particulares" y se apunta que son las ONG las que "pueden entregar medicamentos o equipos a las autoridades sanitarias o a los sanitarios trabajando en la emergencia, pero siempre con el control y seguimiento adecuado".

Mensaje a los ayuntamientos y empresas de la región

En este mismo aspecto y en lo que se refiere a los ayuntamientos, si hay intención de realizar una campaña de recogida de productos o de acogida de población refugiada se está también recomendando ponerse en contacto con entidades que trabajan en ayuda humanitaria para conocer sus necesidades "antes de generar una campaña de recogida de productos que después no pueda gestionarse".

O en todo caso contactar con la Federación Española de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP) que "está en contacto y coordinación con el gobierno de España para esta crisis a distintos niveles y desde donde también te podrán asesorar".

Para las empresas, el mensaje es que "aunque se necesita ayuda humanitaria con urgencia, los organismos internacionales animan a las empresas a que se abstengan de enviar donaciones no solicitadas en especie, que pueden no corresponderse con las necesidades identificadas o no cumplir con los estándares internacionales de calidad imprescindibles en estos casos".

Y en este sentido indican que "las contribuciones financieras a los organismos internacionales y a los fondos de respuesta coordinados son una de las formas más eficaces de ayudar". No obstante se recuerda que si la empresa puede facilitar una donación significativa en especie, debe ponerse en contacto con la Oficina de Acción Humanitaria de Naciones Unidas, con la Oficina de Acción Humanitaria de AECID o con alguna de las entidades con experiencia acreditada en la zona.

¿Qué debo hacer si quiero acoger un menor?

Bienestar Social recuerda que los niños y niñas que llegan no acompañados por sus tutores legales deberán ser atendidos por el Sistema de Protección de Menores. En los casos en los que las familias que sin tener vínculo familiar se ofrezcan para recibir temporalmente a menores no acompañados que proceden del conflicto bélico en Ucrania, pueden ofrecer sus datos por si fuera necesario su ofrecimiento.

La información será recibida por los Servicios de Protección de Menores de la Consejería de Bienestar Social que se pondrán, en el caso de que fuera necesario, en contacto con ellas. La web en la que se puede encontrar todo tipo de información sobre este proceso es la relacionada con infancia y familias.

También se pueden poner contacto directamente con el servicio de acogida a través de la dirección dginfanciayfamilia@jccm.es, desde donde recogerán los datos. En todo caso, se recomienda echar un vistazo a la información de UNICEF.

¿Y si quiero ceder una vivienda u otro espacio de forma temporal?

En este caso, la acogida temporal de población refugiada se realiza en coordinación con el Ministerio de Inclusión y con entidades acreditadas para la acogida temporal. En Castilla-La Mancha existen seis entidades acreditadas hasta la fecha. Se trata de Cruz Roja, ACEEM, CEPAIM, Guada-Acoge, Provivienda y Movimiento por la Paz (MPDL).

Para las personas o empresas interesadas en colaborar de esta forma, en la web se ha habilitado un cuestionario que hay que rellenar, tras el que los responsables de gestionar estos recursos se pondrán en contacto con los interesados.

“Es importante canalizar la ayuda de forma adecuada”

La web explica que la situación tras la invasión ordenada por Putin es "dramática" y aunque la evolución del conflicto bélico es "incierta", creen que es "importante estar bien informado y sobre todo canalizar la ayuda de la forma adecuada para que nuestras acciones tengan el mejor impacto posible".

De hecho es un mensaje que el Ejecutivo regional viene repitiendo días atrás ante la ola de solidaridad en Castilla-La Mancha. Hablan de la necesidad de ordenar y canalizar toda la ayuda para que pueda ser "eficaz".

Además de esta web está operativo el correo electrónico crisisucrania.bs@jccm.es y también el teléfono 012, activo durante las 24 horas, siete días a la semana.